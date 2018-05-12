Temelli: Demokrasinin önündeki barajı yıkacağız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de partisinin il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli seçim çalışmaları kapsamında İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. HDP İzmir İl Örgütü binasında yapılan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Temelli, “Asıl olan halkın ittifakıdır. Demokrasi güçleri, kadınlar, gençleri, işçileri Türkiye halklarının farklı farklı inanç sahibi inanç eğilimleri ile yan yana gelmesi ile aşılabilecek bir barajdır. Tamam diyoruz. Artık değişim zamanıdır. Bizler seninle değişir diyerek hem cumhurbaşkanlığı aday kampanyasında hem de herkese hepimize çağırı yapıyoruz” dedi. HDP’nin barajı geçerek parlamentoda güçlü bir şekilde yer almasını amaçladıklarını belirten Temelli, Ege Bölgesinin ve İzmir’in bu anlamdaki katkısının önemli olduğunu ifade etti.

ARTIK DEĞİŞİM ZAMANIDIR, TAMAM DİYORUZ

Yapılan ittifaklara ve baraj engeline değinen Temelli, asıl olanın halkın ittifakı olduğunu vurgulayarak, “Baraj, demokrasi güçlerinin kadınların, gençlerin, işçilerin, Türkiye halklarının farklı farklı inanç sahiplerinin yan yana gelmesi ile alışılabilir. Demokrasinin önündeki bu barajı yıkacağız. Eğer demokrasinin önündeki baraj devam ederse Türkiye’nin gidişatı çok karanlık bir yoldadır. 16 Nisan referandumundan bugüne kadar yaşananlar aslında neler yaşayabileceğimizin bir provasıydı. Biz bu ülkenin insanları bir arada yaşam iradesi göstermiş Türkiye toplumu bu provayı beğenmemişti. Bugün zaten dönüp baktığımız da bütün kamoyundaki gelişmelere, tepkinin ne kadar yüksek olduğunu hep birlikte görüyoruz. Tamam diyoruz. Artık değişim zamanıdır. Bizler seninle değişir diyerek hem cumhurbaşkanlığı aday kampanyasında hem de herkese hepimize çağırı yapıyoruz” dedi.

‘DEMOKRASİ CEPHESİNİ GENİŞLETME ÇABALARI ÖNEMLİ’

Son olarak Temelli şunları söyledi: “Bu zihniyet barajlarından kurtulamadığımız sürece Türkiye’de demokrasi konusunda gelişmeler çok mümkün gözükmüyor. Önümüzdeki bu 45 günlük süre boyunca bu tartışmalar içine boğulmak yerine, demokrasi cephesini genişletme çabaları büyük önem taşıyor. HDP barajla baş başa kalmıştır ama halklarımızın, emekçilerin, kadınların, gençlerin yapacağı ittifakla bu barajı aşacaktır ve 25 Haziran’dan itibaren de bu toplumsal muhalefet Türkiye demokrasisi açısından en önemli katkıyı sağlayacaktır.” (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 14:33

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