Türkiye İşçi Partisi: Oy tercihimiz HDP ve Demirtaş’tan yana olacaktır

Türkiye İşçi Partisi, 24 Haziran seçimlerinde destekleyeceği parti ve cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi 24 Haziran baskın seçimiyle ilgili açıklama yaptı. "Saray'a tamam, mücadeleye devam!" denilen açıklamada, "tek adam diktatörlüğüne karşı barış ve kardeşlik mücadelesinin parçası olmuş ve milyonlarca yurttaşın oyuyla Meclis’e gönderilmiş olan Selahattin Demirtaş da Saray faşizminin doğrudan talimatı ve hukuksuz operasyonu ile tutuklanmış, siyaset yapma hakkı elinden alınmaya çalışılmıştır. Bu açıdan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy tercihimiz Selahattin Demirtaş’tan yana olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

‘OY TERCİHİMİZ HDP’DEN YANA OLACAKTIR’

TİP Kurucu Meclisi'nin "'Millet İttifakı' adıyla oluşturulan ittifaktan HDP’nin dışlanması da iktidarın elini güçlendirmektedir." dediği açıklamada, "halklarımızın birlik ve kardeşlik içinde yaşamasını savunmak, faşizmin kurumsallaşmasına karşı en güçlü direniş cephelerinden biridir. Aynı zamanda HDP’nin barajı aşması halinde AKP-MHP ittifakının Meclis’te azınlık durumuna düşmesi güçlü bir olasılıktır. Bu açıdan, 24 Haziran’daki milletvekilliği seçiminde oy tercihimiz HDP’den yana olacaktır." denildi.

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'TÜM YURTTAŞLARIMIZI SANDIK BAŞINDA GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ'

"Emekçileri, yoksulları, gençleri, kadınları ve tüm ilerici yurttaşlarımızı oy vermeye, seçimleri de bu mücadelenin bir cephesi haline getirmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Oylara sahip çıkmanın oy kullanmaktan daha önemli olduğunu bilen bizler, tüm yurttaşlarımızı sandık başlarında göreve çağırıyoruz." dendi.

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‘BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN ÜLKESİNİ KURACAĞIZ’

Açıklamada ayrıca, “Tüm gücümüz ve olanaklarımızla halkımızın mücadele ve direniş kararlılığının parçası olacak, ülkemizin her köşesinde birlik ve dayanışma içinde kavgaya atılacağız. Saray iktidarını er ya da geç yıkacağız! Emeğin, eşitlik ve özgürlüğün, laikliğin, barış ve kardeşliğin ülkesini kuracağız!” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 07:56

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