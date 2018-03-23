146 isim Türkiye İşçi Partisi için çağrıda bulundu

'Gel kardeşim' başlıklı bir çağrı metni yayınlayan 146 isim, 'Türkiye İşçi Partisi' adının yeniden siyasete katılması için çalışıyor.

İçlerinde eski Türkiye İşçi Partisi üyelerinin yanı sıra Barış Atay gibi sanatçıların da bulunduğu çok sayıda isim, Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşu için bir çağrı metni yayımladı.

TİP’in kuruluşuna ilişkin “Gel Kardeşim” başlıklı bir çağrı metni yayımlandı. Çağrı metninde, “Bizi yok sayanlara, çaresiz bırakmaya çalışanlara, umudu karartmaya çalışanlara karşı haykırıyoruz: Biz halkız! Biz kazanacağız!” denildi.

“Gel Kardeşim!” başlıklı bir deklarasyonla yola çıkan TİP girişimi, açıklamasında “Türkiye’nin tüm bölgelerinde geniş katılımlı halk toplantıları yoluyla örgütlenecek, önümüzdeki birkaç ayda kuruluş sürecini tamamlayacaktır. Uzun zamandır süren ve tüm Türkiye’ye yayılan görüşmelerde Türkiye’de işçilerin ve emekçilerin siyaset sahnesinde yerini alması için mücadele edecek bir devrimci sınıf partisine ihtiyaç duyulduğu konusunda ortaklaşan isimler, Türkiye’nin işçi partisinin, Türkiye İşçi Partisi’nin kuruculuğu için buluşuyor” ifadelerine yer verildi.

İLK İMZACILAR

Tuncay Ünlüeser- Avukat Adana

Ecevit Ablak- Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube YK Üyesi Adana

Elif Çamöz - FKF MYK Üyesi Ankara

Ercan Bölükbaşı-Akademisyen, FKF Kurucu Genel Sekreteri Ankara

Ertan Saygınar-Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Eski YK Üyesi Ankara

Enver Çamlıdere-Eski TİP ve Sosyalist Gençlik Örgütü Üyesi Ankara

Fatoş Erol-Kimya Mühendisi, İlerici Kadınlar Meclisi Ankara

Günseli Mungan-Emekli Öğretmen, Eski Genel-Der Şube Yöneticisi Ankara

Harun Kılıçoğlu-Peyzaj Mimarı Ankara

Hüseyin Cahit Soylu-Eski TİP Üyesi Ankara

Kadir Durmuş-Spor Emek-Sen Yöneticisi Ankara

İlhan Akalın-Yazar, Eski TİP Üyesi Ankara

Metin Çulhaoğlu-Yazar, Eski TİP Üyesi Ankara

Murat Bozbeyoğlu-Sosyal-İş Ankara Şube Başkanı Ankara

Orhan Saraç-TKP Üyesi Ankara

Seher Yaşar -Batıkent Gezi Kültür ve Dayanışma Derneği YK Üyesi Ankara

Selahattin Gökcan-Eski İGD Üyesi Ankara

Sermet Yalçın-TKP Üyesi Ankara

Tuncay Çelen -Eski Dev-Genç MYK Üyesi Ankara

Zarife Yurtseven-Mamak Gezi Kültür ve Dayanışma Derneği YK Üyesi Ankara

Cafer Yelsalı-Turizm İşçisi Antalya

Hayri Erdoğan-Eski TİP Üyesi Antalya

Nevzat Polat-Tekel Direnişçisi Antalya

Yeliz Badaş-Market İşçisi Antalya

Ali İhsan Şimşek-Eski TKP İşçinin Sesi Üyesi, Tüm Emekli-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Aydın

Ergün Güner-Tüketici Hakları Derneği Sorumlusu Aydın

Mustafa Özkan-Eski TİP Üyesi Balıkesir

Hüseyin Ay -TKP Üyesi Balıkesir

Baran Kaya -Avukat Bursa

Ali İlhan Uysal-Hizmet İşçisi Çanakkale

Barış Kineşçi-Araştırma Uzmanı Çorum

Süleyman Çağlı-Eski TİP Üyesi Denizli

Celal Ateş-Emekli Maliyeci Tunceli

Cebrail Akboyun-Eski TİP Üyesi Diyarbakır

Nadi Öztürk-Eski Eğitim-Sen Uzunköprü Şube Başkanı Edirne

Cansu Atay-İlerici Kadınlar Meclisi Eskişehir

Gökberk Çınar-FKF MYK Üyesi Eskişehir

Gün Çağ Aydın-Yayıncı Eskişehir

Pirozan Eltan- Elektrik-Elektronik Mühendisi Gaziantep

Levent Çapak-Tekel Direnişçisi Hatay

Nihal Mengüllüoğlu- Eski İKD Üyesi Hatay

Toni Aygün -Döşeme Ustası Hatay

Abdullah Özdemir-Tek-Gıda-İş Eski Şube Başkanı İstanbul

Ali Önder Öndeş-Eski TİP Üyesi, Eski Sosyalist Türkiye Partisi Genel Başkanı İstanbul

Bahadır Yavuz-Gümüşhane Kelkitliler Derneği Başkanı İstanbul

Barış Atay-Tiyatrocu, Yönetmen İstanbul

Can Soyer-Yön Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İstanbul

Cem Erdoğan -Karayolları Kentsel Gelişim Derneği Genel Sekreteri İstanbul

Deniz Ali Gür-KHK Nedeniyle İşsiz Akademisyen İstanbul

Deniz Kıyafet-PSAKD Maltepe Şube Başkanı İstanbul

Deniz Öztürk-Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Eski YK Yedek Üyesi İstanbul

Ebru Pektaş-Yazar, İlerici Kadınlar Meclisi İstanbul

Ekim Nehir -Hekim, Halkın Doktorları Grubu İstanbul

Emre Gürcanlı-Yazar, Akademisyen İstanbul

Engin Arslan -TKP Üyesi İstanbul

Erçin Fırat-FKF Kurucu Genel Başkanı İstanbul

Erkan Baş-HTKP Genel Başkanı İstanbul

Erman Payaslı-Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciler Kurulu Üyesi İstanbul

Fatma Gül Eryıldız-KHK Nedeniyle İşsiz Akademisyen, Şehir Plancısı İstanbul

Hakan Güneş-Akademisyen İstanbul

Hamiyet Şabudak -Çekmeköy Dayanışma Derneği Başkanı İstanbul

Hasan Karayol-Müzisyen İstanbul

Hüseyin Ağçal-PSAKD Avcılar Şube Başkanı İstanbul

Hüseyin Ergun Doğru -Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkan Yardımcısı İstanbul

İbrahim Eke-Uzman Psikolog İstanbul

İsmail Özkan-Eski TİP Beykoz İlçe Başkanı İstanbul

Meltem Kolgazi-Akademisyen, İlerici Kadınlar Meclisi İstanbul

Meral Aydemir-Eski TİP Üyesi İstanbul

Meryem Yıldırım -Gazeteci İstanbul

Nazır Kapusuz-Ekonomist İstanbul

Onur Emre Yağan-İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni İstanbul

Onur Güneş-Avukat, Adalet İçin Hukukçular İstanbul

Özgür Urfa-Avukat, Adalet İçin Hukukçular İstanbul

Sevgi Aydemir-Aşçı İstanbul

Sinan Dervişoğlu-Yazar İstanbul

Taşkın Dilek-Anadolunun Sesi Tokat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İstanbul

Tuğba Özer -Gazeteci İstanbul

Uğur Özdemir-Eski TİP Beykoz İlçe Başkanı İstanbul

Ümit Bayrak-Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Eski YK Üyesi Vahdettin Özkan -Eski TİP Üyesi İstanbul

Yelda Koçak-Avukat, İlerici Kadınlar Meclisi İstanbul

Ahmet Duran Bülbül-Hekim İzmir

Bayram Töre-Eski TİP Üyesi, Eğitim-Sen Kırkağaç Eski Şube Başkanı Erdal İlgan-Eski TİP üyesi İzmir

Erkin Özalp-Yazar, Çevirmen İzmir

Faruk Algeç-Eski TİP Üyesi, Eski Petrol-İş Menemen Danışma Kurulu Üyesi İzmir

Galip Çevik-Tarihsel TKP Üyesi, Eski Müzik-Der Başkanı İzmir

Hasan Gürgan-Eski TİP Üyesi İzmir

Işın Turgut-Nazım Hikmet Kültürevi Sözcüsü, Sosyolog İzmir

İhsan Can Akmarul-Avukat, Adalet İçin Hukukçular İzmir

İzzet Ararat -Eski TİP Üyesi İzmir

Kenan Yılmaz-Tarihsel TKP üyesi İzmir

Kudret Ulutürk-Eski TİP Üyesi, Emekli Hakim İzmir

Leyla Yıldız-Eski TKP İşçinin Sesi Üyesi, Demokrat Radyo Kurucusu İzmir

Mehmet Ali Levent-Eski TİP Üyesi, TÜM-DER İzmir Şube Başkanı İzmir

Mustafa Yakı-Eski DİSK Maden-İş Temsilcisi İzmir

Nesih Doğan-Eski TİP Bismil İlçe Başkanı İzmir

Nursen Taşer-Eski TİP üyesi İzmir

Özcan Keçecioğlu-Eski TİP Üyesi, TÜM-DER Muğla Yöneticisi İzmir

Rauf Cankurtaran -Tarihsel TKP Üyesi İzmir

Rıfat Seyran-Eski TİP Üyesi, TÖS Adana Şube Başkanı İzmir

Savaş Al -Eski TİP GYK Üyesi İzmir

Seher Ünver Bülbül-Eski TİP Üyesi, Eski Eğitim-Sen İzmir Yöneticisi İzmir

Selma Şen-Eski BES İzmir Şube Başkanı İzmir

Tahsin İşbilen-Belgesel Sinemacı, Yönetmen İzmir

Teoman Taşer-Eski TİP Üyesi, TÖB-DER Sözcüsü İzmir

Turan Serin -Tarihsel TKP üyesi İzmir

Vural Atis-Eski DİSK Maden-İş Ege Bölge Temsilcisi İzmir

Sargın Arslan-İnşaat Mühendisi Karabük

Saim Tanrıkulu-Eski TİP Üyesi, Buca ADD Eski Şube Başkanı Kars

Fırat Kurtal -Kimyager Kocaeli

Özer Gömeç-Muhasebeci Konya

Turan Atasever-İnşaat İşçisi Konya

Ali Toraman-Tekel İşçisi Manisa

Halil Gümüş-Eski TİP Salihli İlçe Başkanı, Avukat Manisa

Turan Kayacık-Eski TİP Üyesi, Şair Manisa

Yumni Kement-Eski TİP Üyesi, TÜM-DER Yöneticisi Manisa

Bülent Ufuk Ateş-Eski TİP Üyesi, PSAKD Mersin Şube Başkanı Mersin

Menekşe Özer-PSAKD Mersin Şube YK Üyesi Mersin

Sinan Eriş-Yüksek Ziraat Mühendisi Mersin

Deniz Mavitaş-PSAKD Muğla Şube YK Üyesi Muğla

İskender Doğer-Tarihsel TKP üyesi Muğla

Mustafa Emre Atmaca-Avukat Muğla

Mustafa İnce-Eski TİP Üyesi Muğla

Tahsin Kalay-Eski TİP Üyesi Muğla

Eray Diriarın- Satış Temsilcisi Sakarya

Şahin Kışlakçı-Dekorasyon İşçisi Sakarya

Yasin Eken- Tarihsel TKP üyesi Siirt

Zekeriya Çığır-Tarihsel TKP üyesi, Eski Siirt Belediye Meclis Üyesi Siirt

Sinan Raci Ergün-Eğitimci, Yayıncı Sinop

Betül Süel-Çevre Mühendisleri Odası Trakya Temsilcisi Tekirdağ

Birtan Altan -Makina Mühendisleri Odası Çorlu YK Sekreteri Tekirdağ

Buket Çınar-Makina Mühendisleri Odası Çorlu Eski YK Üyesi Tekirdağ

Emin İşcan -Eski İTÜ Fabrika Komitesi Temsilcisi Tekirdağ

Emre Gelir -Makina Mühendisleri Odası Trakya Şube Başkan Yardımcısı Tekirdağ

İsmail Öztok-Eski TSİP Trakya Bölge Sekreteri Tekirdağ

Mehmet Ali Mutlu-Emekli Öğretmen Tekirdağ

Metin Karaca-Eski TSİP Çerkezköy İlçe Başkanı Tekirdağ

Resul Mustafa Taşkıran -DİSK Lastik-İş Eski Şube Temsilcisi Tekirdağ

Bektaş Yılmaz-Çiftçi Tokat

Süleyman Hacıbektaşoğlu-Çiftçi Trabzon

Çilem Ercan-Gıda Mühendisi Uşak

Bender Sayhan-Aşçı Van

Cem Güleş -Ataması Yapılmayan Sağlık Emekçisi Van (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 21:10

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