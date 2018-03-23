146 isim Türkiye İşçi Partisi için çağrıda bulundu
'Gel kardeşim' başlıklı bir çağrı metni yayınlayan 146 isim, 'Türkiye İşçi Partisi' adının yeniden siyasete katılması için çalışıyor.
İçlerinde eski Türkiye İşçi Partisi üyelerinin yanı sıra Barış Atay gibi sanatçıların da bulunduğu çok sayıda isim, Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşu için bir çağrı metni yayımladı.
TİP’in kuruluşuna ilişkin “Gel Kardeşim” başlıklı bir çağrı metni yayımlandı. Çağrı metninde, “Bizi yok sayanlara, çaresiz bırakmaya çalışanlara, umudu karartmaya çalışanlara karşı haykırıyoruz: Biz halkız! Biz kazanacağız!” denildi.
“Gel Kardeşim!” başlıklı bir deklarasyonla yola çıkan TİP girişimi, açıklamasında “Türkiye’nin tüm bölgelerinde geniş katılımlı halk toplantıları yoluyla örgütlenecek, önümüzdeki birkaç ayda kuruluş sürecini tamamlayacaktır. Uzun zamandır süren ve tüm Türkiye’ye yayılan görüşmelerde Türkiye’de işçilerin ve emekçilerin siyaset sahnesinde yerini alması için mücadele edecek bir devrimci sınıf partisine ihtiyaç duyulduğu konusunda ortaklaşan isimler, Türkiye’nin işçi partisinin, Türkiye İşçi Partisi’nin kuruculuğu için buluşuyor” ifadelerine yer verildi.
İLK İMZACILAR
Tuncay Ünlüeser- Avukat Adana
Ecevit Ablak- Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube YK Üyesi Adana
Elif Çamöz - FKF MYK Üyesi Ankara
Ercan Bölükbaşı-Akademisyen, FKF Kurucu Genel Sekreteri Ankara
Ertan Saygınar-Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Eski YK Üyesi Ankara
Enver Çamlıdere-Eski TİP ve Sosyalist Gençlik Örgütü Üyesi Ankara
Fatoş Erol-Kimya Mühendisi, İlerici Kadınlar Meclisi Ankara
Günseli Mungan-Emekli Öğretmen, Eski Genel-Der Şube Yöneticisi Ankara
Harun Kılıçoğlu-Peyzaj Mimarı Ankara
Hüseyin Cahit Soylu-Eski TİP Üyesi Ankara
Kadir Durmuş-Spor Emek-Sen Yöneticisi Ankara
İlhan Akalın-Yazar, Eski TİP Üyesi Ankara
Metin Çulhaoğlu-Yazar, Eski TİP Üyesi Ankara
Murat Bozbeyoğlu-Sosyal-İş Ankara Şube Başkanı Ankara
Orhan Saraç-TKP Üyesi Ankara
Seher Yaşar -Batıkent Gezi Kültür ve Dayanışma Derneği YK Üyesi Ankara
Selahattin Gökcan-Eski İGD Üyesi Ankara
Sermet Yalçın-TKP Üyesi Ankara
Tuncay Çelen -Eski Dev-Genç MYK Üyesi Ankara
Zarife Yurtseven-Mamak Gezi Kültür ve Dayanışma Derneği YK Üyesi Ankara
Cafer Yelsalı-Turizm İşçisi Antalya
Hayri Erdoğan-Eski TİP Üyesi Antalya
Nevzat Polat-Tekel Direnişçisi Antalya
Yeliz Badaş-Market İşçisi Antalya
Ali İhsan Şimşek-Eski TKP İşçinin Sesi Üyesi, Tüm Emekli-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Aydın
Ergün Güner-Tüketici Hakları Derneği Sorumlusu Aydın
Mustafa Özkan-Eski TİP Üyesi Balıkesir
Hüseyin Ay -TKP Üyesi Balıkesir
Baran Kaya -Avukat Bursa
Ali İlhan Uysal-Hizmet İşçisi Çanakkale
Barış Kineşçi-Araştırma Uzmanı Çorum
Süleyman Çağlı-Eski TİP Üyesi Denizli
Celal Ateş-Emekli Maliyeci Tunceli
Cebrail Akboyun-Eski TİP Üyesi Diyarbakır
Nadi Öztürk-Eski Eğitim-Sen Uzunköprü Şube Başkanı Edirne
Cansu Atay-İlerici Kadınlar Meclisi Eskişehir
Gökberk Çınar-FKF MYK Üyesi Eskişehir
Gün Çağ Aydın-Yayıncı Eskişehir
Pirozan Eltan- Elektrik-Elektronik Mühendisi Gaziantep
Levent Çapak-Tekel Direnişçisi Hatay
Nihal Mengüllüoğlu- Eski İKD Üyesi Hatay
Toni Aygün -Döşeme Ustası Hatay
Abdullah Özdemir-Tek-Gıda-İş Eski Şube Başkanı İstanbul
Ali Önder Öndeş-Eski TİP Üyesi, Eski Sosyalist Türkiye Partisi Genel Başkanı İstanbul
Bahadır Yavuz-Gümüşhane Kelkitliler Derneği Başkanı İstanbul
Barış Atay-Tiyatrocu, Yönetmen İstanbul
Can Soyer-Yön Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İstanbul
Cem Erdoğan -Karayolları Kentsel Gelişim Derneği Genel Sekreteri İstanbul
Deniz Ali Gür-KHK Nedeniyle İşsiz Akademisyen İstanbul
Deniz Kıyafet-PSAKD Maltepe Şube Başkanı İstanbul
Deniz Öztürk-Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Eski YK Yedek Üyesi İstanbul
Ebru Pektaş-Yazar, İlerici Kadınlar Meclisi İstanbul
Ekim Nehir -Hekim, Halkın Doktorları Grubu İstanbul
Emre Gürcanlı-Yazar, Akademisyen İstanbul
Engin Arslan -TKP Üyesi İstanbul
Erçin Fırat-FKF Kurucu Genel Başkanı İstanbul
Erkan Baş-HTKP Genel Başkanı İstanbul
Erman Payaslı-Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciler Kurulu Üyesi İstanbul
Fatma Gül Eryıldız-KHK Nedeniyle İşsiz Akademisyen, Şehir Plancısı İstanbul
Hakan Güneş-Akademisyen İstanbul
Hamiyet Şabudak -Çekmeköy Dayanışma Derneği Başkanı İstanbul
Hasan Karayol-Müzisyen İstanbul
Hüseyin Ağçal-PSAKD Avcılar Şube Başkanı İstanbul
Hüseyin Ergun Doğru -Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkan Yardımcısı İstanbul
İbrahim Eke-Uzman Psikolog İstanbul
İsmail Özkan-Eski TİP Beykoz İlçe Başkanı İstanbul
Meltem Kolgazi-Akademisyen, İlerici Kadınlar Meclisi İstanbul
Meral Aydemir-Eski TİP Üyesi İstanbul
Meryem Yıldırım -Gazeteci İstanbul
Nazır Kapusuz-Ekonomist İstanbul
Onur Emre Yağan-İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni İstanbul
Onur Güneş-Avukat, Adalet İçin Hukukçular İstanbul
Özgür Urfa-Avukat, Adalet İçin Hukukçular İstanbul
Sevgi Aydemir-Aşçı İstanbul
Sinan Dervişoğlu-Yazar İstanbul
Taşkın Dilek-Anadolunun Sesi Tokat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İstanbul
Tuğba Özer -Gazeteci İstanbul
Uğur Özdemir-Eski TİP Beykoz İlçe Başkanı İstanbul
Ümit Bayrak-Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Eski YK Üyesi Vahdettin Özkan -Eski TİP Üyesi İstanbul
Yelda Koçak-Avukat, İlerici Kadınlar Meclisi İstanbul
Ahmet Duran Bülbül-Hekim İzmir
Bayram Töre-Eski TİP Üyesi, Eğitim-Sen Kırkağaç Eski Şube Başkanı Erdal İlgan-Eski TİP üyesi İzmir
Erkin Özalp-Yazar, Çevirmen İzmir
Faruk Algeç-Eski TİP Üyesi, Eski Petrol-İş Menemen Danışma Kurulu Üyesi İzmir
Galip Çevik-Tarihsel TKP Üyesi, Eski Müzik-Der Başkanı İzmir
Hasan Gürgan-Eski TİP Üyesi İzmir
Işın Turgut-Nazım Hikmet Kültürevi Sözcüsü, Sosyolog İzmir
İhsan Can Akmarul-Avukat, Adalet İçin Hukukçular İzmir
İzzet Ararat -Eski TİP Üyesi İzmir
Kenan Yılmaz-Tarihsel TKP üyesi İzmir
Kudret Ulutürk-Eski TİP Üyesi, Emekli Hakim İzmir
Leyla Yıldız-Eski TKP İşçinin Sesi Üyesi, Demokrat Radyo Kurucusu İzmir
Mehmet Ali Levent-Eski TİP Üyesi, TÜM-DER İzmir Şube Başkanı İzmir
Mustafa Yakı-Eski DİSK Maden-İş Temsilcisi İzmir
Nesih Doğan-Eski TİP Bismil İlçe Başkanı İzmir
Nursen Taşer-Eski TİP üyesi İzmir
Özcan Keçecioğlu-Eski TİP Üyesi, TÜM-DER Muğla Yöneticisi İzmir
Rauf Cankurtaran -Tarihsel TKP Üyesi İzmir
Rıfat Seyran-Eski TİP Üyesi, TÖS Adana Şube Başkanı İzmir
Savaş Al -Eski TİP GYK Üyesi İzmir
Seher Ünver Bülbül-Eski TİP Üyesi, Eski Eğitim-Sen İzmir Yöneticisi İzmir
Selma Şen-Eski BES İzmir Şube Başkanı İzmir
Tahsin İşbilen-Belgesel Sinemacı, Yönetmen İzmir
Teoman Taşer-Eski TİP Üyesi, TÖB-DER Sözcüsü İzmir
Turan Serin -Tarihsel TKP üyesi İzmir
Vural Atis-Eski DİSK Maden-İş Ege Bölge Temsilcisi İzmir
Sargın Arslan-İnşaat Mühendisi Karabük
Saim Tanrıkulu-Eski TİP Üyesi, Buca ADD Eski Şube Başkanı Kars
Fırat Kurtal -Kimyager Kocaeli
Özer Gömeç-Muhasebeci Konya
Turan Atasever-İnşaat İşçisi Konya
Ali Toraman-Tekel İşçisi Manisa
Halil Gümüş-Eski TİP Salihli İlçe Başkanı, Avukat Manisa
Turan Kayacık-Eski TİP Üyesi, Şair Manisa
Yumni Kement-Eski TİP Üyesi, TÜM-DER Yöneticisi Manisa
Bülent Ufuk Ateş-Eski TİP Üyesi, PSAKD Mersin Şube Başkanı Mersin
Menekşe Özer-PSAKD Mersin Şube YK Üyesi Mersin
Sinan Eriş-Yüksek Ziraat Mühendisi Mersin
Deniz Mavitaş-PSAKD Muğla Şube YK Üyesi Muğla
İskender Doğer-Tarihsel TKP üyesi Muğla
Mustafa Emre Atmaca-Avukat Muğla
Mustafa İnce-Eski TİP Üyesi Muğla
Tahsin Kalay-Eski TİP Üyesi Muğla
Eray Diriarın- Satış Temsilcisi Sakarya
Şahin Kışlakçı-Dekorasyon İşçisi Sakarya
Yasin Eken- Tarihsel TKP üyesi Siirt
Zekeriya Çığır-Tarihsel TKP üyesi, Eski Siirt Belediye Meclis Üyesi Siirt
Sinan Raci Ergün-Eğitimci, Yayıncı Sinop
Betül Süel-Çevre Mühendisleri Odası Trakya Temsilcisi Tekirdağ
Birtan Altan -Makina Mühendisleri Odası Çorlu YK Sekreteri Tekirdağ
Buket Çınar-Makina Mühendisleri Odası Çorlu Eski YK Üyesi Tekirdağ
Emin İşcan -Eski İTÜ Fabrika Komitesi Temsilcisi Tekirdağ
Emre Gelir -Makina Mühendisleri Odası Trakya Şube Başkan Yardımcısı Tekirdağ
İsmail Öztok-Eski TSİP Trakya Bölge Sekreteri Tekirdağ
Mehmet Ali Mutlu-Emekli Öğretmen Tekirdağ
Metin Karaca-Eski TSİP Çerkezköy İlçe Başkanı Tekirdağ
Resul Mustafa Taşkıran -DİSK Lastik-İş Eski Şube Temsilcisi Tekirdağ
Bektaş Yılmaz-Çiftçi Tokat
Süleyman Hacıbektaşoğlu-Çiftçi Trabzon
Çilem Ercan-Gıda Mühendisi Uşak
Bender Sayhan-Aşçı Van
Cem Güleş -Ataması Yapılmayan Sağlık Emekçisi Van (HABER MERKEZİ)