146 isim Türkiye İşçi Partisi için çağrıda bulundu

146 isim Türkiye İşçi Partisi için çağrıda bulundu

    • 23 Mart 2018 20:39

    'Gel kardeşim' başlıklı bir çağrı metni yayınlayan 146 isim, 'Türkiye İşçi Partisi' adının yeniden siyasete katılması için çalışıyor.

    İçlerinde eski Türkiye İşçi Partisi üyelerinin yanı sıra Barış Atay gibi sanatçıların da bulunduğu çok sayıda isim, Türkiye İşçi Partisi’nin kuruluşu için bir çağrı metni yayımladı.

    TİP’in kuruluşuna ilişkin “Gel Kardeşim” başlıklı bir çağrı metni yayımlandı. Çağrı metninde, “Bizi yok sayanlara, çaresiz bırakmaya çalışanlara, umudu karartmaya çalışanlara karşı haykırıyoruz: Biz halkız! Biz kazanacağız!” denildi.

    “Gel Kardeşim!” başlıklı bir deklarasyonla yola çıkan TİP girişimi, açıklamasında “Türkiye’nin tüm bölgelerinde geniş katılımlı halk toplantıları yoluyla örgütlenecek, önümüzdeki birkaç ayda kuruluş sürecini tamamlayacaktır. Uzun zamandır süren ve tüm Türkiye’ye yayılan görüşmelerde Türkiye’de işçilerin ve emekçilerin siyaset sahnesinde yerini alması için mücadele edecek bir devrimci sınıf partisine ihtiyaç duyulduğu konusunda ortaklaşan isimler, Türkiye’nin işçi partisinin, Türkiye İşçi Partisi’nin kuruculuğu için buluşuyor” ifadelerine yer verildi.

    İLK İMZACILAR

    Tuncay Ünlüeser- Avukat  Adana
    Ecevit Ablak- Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube YK Üyesi  Adana
    Elif Çamöz - FKF MYK Üyesi  Ankara
    Ercan Bölükbaşı-Akademisyen, FKF Kurucu Genel Sekreteri  Ankara
    Ertan Saygınar-Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Eski YK Üyesi  Ankara
    Enver Çamlıdere-Eski TİP ve Sosyalist Gençlik Örgütü Üyesi  Ankara
    Fatoş Erol-Kimya Mühendisi, İlerici Kadınlar Meclisi  Ankara
    Günseli Mungan-Emekli Öğretmen, Eski Genel-Der Şube Yöneticisi  Ankara
    Harun Kılıçoğlu-Peyzaj Mimarı  Ankara
    Hüseyin Cahit Soylu-Eski TİP Üyesi  Ankara
    Kadir Durmuş-Spor Emek-Sen Yöneticisi  Ankara
    İlhan Akalın-Yazar, Eski TİP Üyesi  Ankara
    Metin Çulhaoğlu-Yazar, Eski TİP Üyesi  Ankara
    Murat Bozbeyoğlu-Sosyal-İş Ankara Şube Başkanı  Ankara
    Orhan Saraç-TKP Üyesi  Ankara
    Seher Yaşar -Batıkent Gezi Kültür ve Dayanışma Derneği YK Üyesi  Ankara
    Selahattin Gökcan-Eski İGD Üyesi  Ankara
    Sermet Yalçın-TKP Üyesi  Ankara
    Tuncay Çelen -Eski Dev-Genç MYK Üyesi  Ankara
    Zarife Yurtseven-Mamak Gezi Kültür ve Dayanışma Derneği YK Üyesi  Ankara
    Cafer Yelsalı-Turizm İşçisi  Antalya
    Hayri Erdoğan-Eski TİP Üyesi  Antalya
    Nevzat Polat-Tekel Direnişçisi  Antalya
    Yeliz Badaş-Market İşçisi  Antalya
    Ali İhsan Şimşek-Eski TKP İşçinin Sesi Üyesi, Tüm Emekli-Sen Yönetim Kurulu Üyesi  Aydın
    Ergün Güner-Tüketici Hakları Derneği Sorumlusu  Aydın
    Mustafa Özkan-Eski TİP Üyesi   Balıkesir 
    Hüseyin Ay -TKP Üyesi   Balıkesir 
    Baran Kaya -Avukat   Bursa
    Ali İlhan Uysal-Hizmet İşçisi  Çanakkale
    Barış Kineşçi-Araştırma Uzmanı  Çorum
    Süleyman Çağlı-Eski TİP Üyesi  Denizli
    Celal Ateş-Emekli Maliyeci  Tunceli
    Cebrail Akboyun-Eski TİP Üyesi  Diyarbakır
    Nadi Öztürk-Eski Eğitim-Sen Uzunköprü Şube Başkanı  Edirne
    Cansu Atay-İlerici Kadınlar Meclisi   Eskişehir
    Gökberk Çınar-FKF MYK Üyesi  Eskişehir
    Gün Çağ Aydın-Yayıncı  Eskişehir
    Pirozan Eltan- Elektrik-Elektronik Mühendisi  Gaziantep
    Levent Çapak-Tekel Direnişçisi  Hatay
    Nihal Mengüllüoğlu- Eski İKD Üyesi  Hatay
    Toni Aygün -Döşeme Ustası  Hatay
    Abdullah Özdemir-Tek-Gıda-İş Eski Şube Başkanı  İstanbul
    Ali Önder Öndeş-Eski TİP Üyesi, Eski Sosyalist Türkiye Partisi Genel Başkanı  İstanbul
    Bahadır Yavuz-Gümüşhane Kelkitliler Derneği Başkanı  İstanbul
    Barış Atay-Tiyatrocu, Yönetmen  İstanbul
    Can Soyer-Yön Dergisi Genel Yayın Yönetmeni  İstanbul
    Cem Erdoğan -Karayolları Kentsel Gelişim Derneği Genel Sekreteri  İstanbul
    Deniz Ali Gür-KHK Nedeniyle İşsiz Akademisyen  İstanbul
    Deniz Kıyafet-PSAKD Maltepe Şube Başkanı  İstanbul
    Deniz Öztürk-Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Eski YK Yedek Üyesi  İstanbul
    Ebru Pektaş-Yazar, İlerici Kadınlar Meclisi  İstanbul
    Ekim Nehir -Hekim, Halkın Doktorları Grubu  İstanbul
    Emre Gürcanlı-Yazar, Akademisyen  İstanbul
    Engin Arslan -TKP Üyesi  İstanbul
    Erçin Fırat-FKF Kurucu Genel Başkanı  İstanbul
    Erkan Baş-HTKP Genel Başkanı  İstanbul
    Erman Payaslı-Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciler Kurulu Üyesi  İstanbul
    Fatma Gül Eryıldız-KHK Nedeniyle İşsiz Akademisyen, Şehir Plancısı  İstanbul
    Hakan Güneş-Akademisyen  İstanbul
    Hamiyet Şabudak -Çekmeköy Dayanışma Derneği Başkanı  İstanbul
    Hasan Karayol-Müzisyen  İstanbul
    Hüseyin Ağçal-PSAKD Avcılar Şube Başkanı  İstanbul
    Hüseyin Ergun Doğru -Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkan Yardımcısı  İstanbul
    İbrahim Eke-Uzman Psikolog  İstanbul
    İsmail Özkan-Eski TİP Beykoz İlçe Başkanı  İstanbul
    Meltem Kolgazi-Akademisyen, İlerici Kadınlar Meclisi  İstanbul
    Meral Aydemir-Eski TİP Üyesi  İstanbul
    Meryem Yıldırım -Gazeteci  İstanbul
    Nazır Kapusuz-Ekonomist  İstanbul
    Onur Emre Yağan-İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni  İstanbul
    Onur Güneş-Avukat, Adalet İçin Hukukçular  İstanbul
    Özgür Urfa-Avukat, Adalet İçin Hukukçular  İstanbul
    Sevgi Aydemir-Aşçı   İstanbul
    Sinan Dervişoğlu-Yazar  İstanbul
    Taşkın Dilek-Anadolunun Sesi Tokat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni  İstanbul
    Tuğba Özer -Gazeteci  İstanbul
    Uğur Özdemir-Eski TİP Beykoz İlçe Başkanı  İstanbul
    Ümit Bayrak-Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Eski YK Üyesi Vahdettin Özkan -Eski TİP Üyesi  İstanbul
    Yelda Koçak-Avukat, İlerici Kadınlar Meclisi  İstanbul
    Ahmet Duran Bülbül-Hekim  İzmir
    Bayram Töre-Eski TİP Üyesi, Eğitim-Sen Kırkağaç Eski Şube Başkanı Erdal İlgan-Eski TİP üyesi  İzmir
    Erkin Özalp-Yazar, Çevirmen  İzmir
    Faruk Algeç-Eski TİP Üyesi, Eski Petrol-İş Menemen Danışma Kurulu Üyesi  İzmir
    Galip Çevik-Tarihsel TKP Üyesi, Eski Müzik-Der Başkanı  İzmir
    Hasan Gürgan-Eski TİP Üyesi  İzmir
    Işın Turgut-Nazım Hikmet Kültürevi Sözcüsü, Sosyolog  İzmir
    İhsan Can Akmarul-Avukat, Adalet İçin Hukukçular  İzmir
    İzzet Ararat -Eski TİP Üyesi  İzmir
    Kenan Yılmaz-Tarihsel TKP üyesi  İzmir
    Kudret Ulutürk-Eski TİP Üyesi, Emekli Hakim  İzmir
    Leyla Yıldız-Eski TKP İşçinin Sesi Üyesi, Demokrat Radyo Kurucusu  İzmir
    Mehmet Ali Levent-Eski TİP Üyesi, TÜM-DER İzmir Şube Başkanı  İzmir
    Mustafa Yakı-Eski DİSK Maden-İş Temsilcisi  İzmir
    Nesih Doğan-Eski TİP Bismil İlçe Başkanı  İzmir
    Nursen Taşer-Eski TİP üyesi  İzmir
    Özcan Keçecioğlu-Eski TİP Üyesi, TÜM-DER Muğla Yöneticisi  İzmir
    Rauf Cankurtaran -Tarihsel TKP Üyesi  İzmir
    Rıfat Seyran-Eski TİP Üyesi, TÖS Adana Şube Başkanı  İzmir
    Savaş Al -Eski TİP GYK Üyesi  İzmir
    Seher Ünver Bülbül-Eski TİP Üyesi, Eski Eğitim-Sen İzmir Yöneticisi  İzmir
    Selma Şen-Eski BES İzmir Şube Başkanı  İzmir
    Tahsin İşbilen-Belgesel Sinemacı, Yönetmen  İzmir
    Teoman Taşer-Eski TİP Üyesi, TÖB-DER Sözcüsü  İzmir
    Turan Serin -Tarihsel TKP üyesi  İzmir
    Vural Atis-Eski DİSK Maden-İş Ege Bölge Temsilcisi  İzmir
    Sargın Arslan-İnşaat Mühendisi  Karabük
    Saim Tanrıkulu-Eski TİP Üyesi, Buca ADD Eski Şube Başkanı  Kars 
    Fırat Kurtal -Kimyager  Kocaeli
    Özer Gömeç-Muhasebeci  Konya
    Turan Atasever-İnşaat İşçisi  Konya
    Ali Toraman-Tekel İşçisi  Manisa
    Halil Gümüş-Eski TİP Salihli İlçe Başkanı, Avukat  Manisa
    Turan Kayacık-Eski TİP Üyesi, Şair  Manisa
    Yumni Kement-Eski TİP Üyesi, TÜM-DER Yöneticisi  Manisa
    Bülent Ufuk Ateş-Eski TİP Üyesi, PSAKD Mersin Şube Başkanı  Mersin
    Menekşe Özer-PSAKD Mersin Şube YK Üyesi  Mersin
    Sinan Eriş-Yüksek Ziraat Mühendisi   Mersin
    Deniz Mavitaş-PSAKD Muğla Şube YK Üyesi  Muğla
    İskender Doğer-Tarihsel TKP üyesi  Muğla
    Mustafa Emre Atmaca-Avukat  Muğla
    Mustafa İnce-Eski TİP Üyesi  Muğla
    Tahsin Kalay-Eski TİP Üyesi  Muğla
    Eray Diriarın- Satış Temsilcisi  Sakarya
    Şahin Kışlakçı-Dekorasyon İşçisi  Sakarya 
    Yasin Eken- Tarihsel TKP üyesi  Siirt
    Zekeriya Çığır-Tarihsel TKP üyesi, Eski Siirt Belediye Meclis Üyesi  Siirt
    Sinan Raci Ergün-Eğitimci, Yayıncı  Sinop 
    Betül Süel-Çevre Mühendisleri Odası Trakya Temsilcisi  Tekirdağ
    Birtan Altan -Makina Mühendisleri Odası Çorlu YK Sekreteri  Tekirdağ
    Buket Çınar-Makina Mühendisleri Odası Çorlu Eski YK Üyesi  Tekirdağ
    Emin İşcan -Eski İTÜ Fabrika Komitesi Temsilcisi  Tekirdağ
    Emre Gelir -Makina Mühendisleri Odası Trakya Şube Başkan Yardımcısı  Tekirdağ
    İsmail Öztok-Eski TSİP Trakya Bölge Sekreteri Tekirdağ
    Mehmet Ali Mutlu-Emekli Öğretmen  Tekirdağ
    Metin Karaca-Eski TSİP Çerkezköy İlçe Başkanı  Tekirdağ
    Resul Mustafa Taşkıran -DİSK Lastik-İş Eski Şube Temsilcisi   Tekirdağ
    Bektaş Yılmaz-Çiftçi  Tokat 
    Süleyman Hacıbektaşoğlu-Çiftçi  Trabzon
    Çilem Ercan-Gıda Mühendisi  Uşak
    Bender Sayhan-Aşçı  Van
    Cem Güleş -Ataması Yapılmayan Sağlık Emekçisi  Van (HABER MERKEZİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 21:10
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