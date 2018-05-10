‘Ekonomiye can veren’ inşaat sektörü işçinin canını alıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı inşaat sektörüne ilişkin 'Ekonomiye can veriyor' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Türkiye’nin marka değerini artıran yüz akı projelerin tamamında inşaat sektörü temsilcilerinin katkısı, alın teri, emeği olduğunu, ekonomiye can veren sektörlerin başında inşaat sektörünün geldiğini” söyledi. Türkiye’deki iş cinayetleri en fazla, Bakan Gül’ün “Ekonomiye can veriyor” dediği inşaat iş kolunda yaşanıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) 178. geleneksel toplantısına katıldı. Türkiye’nin marka değerini artıran yüz akı projelerin tamamında inşaat sektörü temsilcilerinin katkısı, alın teri, emeği olduğunu söyleyen Gül, ekonomiye can veren sektörlerin başında inşaat sektörünün geldiğini ve gelişme gösterdiğini söyledi. Gül, “Bugün dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketinden 46’sı Türk firmasıdır ve Çin’den sonra Türkiye ikinci sırada yer almaktadır” dedi.

EN FAZLA İŞ CİNAYETİNİN YAŞANDIĞI İŞ KOLU

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin verilerine göre, Türkiye’deki iş cinayetleri en fazla Adalet Bakanı Gül’ün övdüğü inşaat iş kolunda yaşanıyor. İSİG raporuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan ‘istihdam seferberliği’ çerçevesinde eski Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da katılımıyla 13 Mayıs 2017’de 3. havalimanında ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon’ imza töreni düzenlenmişti. Eksenini inşaatların oluşturduğu ve dört ay süren olan sıfır kaza kampanyası sona erdiğinde inşaat sektöründe dört ayda en az 167 inşaat işçisi yaşamını yitirdi. 2006 işçinin yaşamını yitirdiği 2017’de ise ölen inşaat işçilerinin sayısı en az 453 olarak kayıtlara geçti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA OLDUĞU ÜLKEDE ‘YOKSULLUK YOK’ DEDİ!

Devlet kurumu TÜİK’in en son açıkladığı rakamlara göre bile işsizliğin 10.8, enflasyonun 10.85, asgari ücretin açlık sınırının altında olmasına rağmen Bakan Gül’ün “Önceden istikrar deniyordu ama yoksulluk istikrarı, yolsuzluk istikrarı kazanıyordu. Hayat pahalılığı, işsizlik istikrarı kazanıyordu ama 16 yılda Cumhurbaşkanımızın karizmasından kaynaklı istikrar sağlandı” demesi dikkat çekti. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 15:07

www.evrensel.net