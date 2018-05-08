Melek Ozman: 21. yüzyılın sinema ustaları kadınlar olacak

Filmmor Kadın Kooperatifi'nin kurucusu Melek Özman, Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin Diyarbakır ayağında Mezopotamya Ajansı'na konuştu.

Umudunu ve gücünü kadınlardan alan Filmmor Kadın Kooperatifi, 16 yıldır Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali kapsamında Türkiye’nin birçok şehrinde insanlarla buluşuyor. Kadınların gözünden eserleri sergileme amacı güden festivalin bu yıl ki son durağı Diyarbakır oldu. Filmmor Kadın Kooperatifinin Kurucusu Melek Özman, kadınların yaşamlarını, sorunlarını ve hayallerini kendi objektiflerinden yansıtmaları amacıyla böyle bir festival düzenlediklerini söyledi.

‘KADINLAR 2015’TE SALONA SIĞMAMIŞTI’

Diyarbakır’a en son 2015 yılında yine festival için geldiğini belirten Özman, kayyım atanmadan önce belediyenin kadın kurumları olduğunu, her türlü sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin orada yapıldığını hatırlattı. Kayyımla birlikte kadın kurumlarının da kapatıldığını kaydeden Özman, “Şu anda kadınların kendini var edebileceği bir mekanları yok. Daha önce geldiğimizde Cigerxwîn Sinema Salonundaydık ve oraya sığmamıştık, yüzlerce kadın salondaydı. Gültan Kışanak ve diğer değerli siyasetçi kadınlar vardı. O gün Filmmor Festivali’nde bulunan kadınların birçoğu burada yok. Bazıları tutuklu, bazıları başka koşullardan kaynaklı uzaklarda. Bu elbette çok üzücü. Bu gelişimizde de Cigerxwîn’de yapmak isterdik; ama artık kayyım dolayısıyla festival yapma olanağımız yok. Ama biz kadınlar olarak sanatımızı, filmlerimizi her koşulda kadınlarla buluşturmak için ‘Ne söz biter ne yol ne düş’ diyerek, mekanları değiştiren, geniş kılan, dar kılan biz kadınlarız diyoruz. Bu mekanı geniş kılarak söz ve yol biriktirmek için düşlerimizi paylaşmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

‘FİLMLERDEKİ CİNSİYETÇİ DİL DEĞİŞECEK’

Hayatın her alanında olduğu gibi sanat ve sinema camiasında da erkek egemenliğinin hakim olduğuna dikkat çeken Özman, “Türkiye’de neredeyse sinema sektörünün yarısından fazlasını erkekler oluşturuyor. Daha önce yapılan festivaller, erkek festivalleri olduğu için biz kadın filmleri festivali yapıyoruz. Kadın bakış açısıyla yapılacak filmlerin cinsiyetçi dili ve bakış açısını değiştireceğine inanıyorum. Biz bu yüzden kadın film yönetmenleri demiyoruz, 21’inci yüzyılın ustaları diyoruz. Çünkü hayatta, sinemada yeni bir kadraj açacak olan ve gelecek yüzyılı değiştirecek ve biçimlendirecek olan kadınlardır” dedi.

‘BARIŞ VE DEMOKRASİYE İHTİYACIMIZ VAR’

OHAL koşullarının hüküm sürdüğü hiçbir yerde özgürlüklerden bahsedilemeyeceğinin altını çizen Özman, baskı atmosferinin sanata ve sinemaya da yansıdığını dile getirdi. Ülkede devam eden OHAL koşullarının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Özman, şunları söyledi: “Çünkü baskının hakim olduğu hiçbir alanda sanat ve sinemanın özgürlüğünden bahsedemeyiz. Kadın açısından işler daha zor. Kadınlar, sektördeki ayrımcılık ve cinsiyetçilikle mücadele ediyor. Bunun yanı sıra kadına dair özgürce sinema yapabilecek alanlar yaratmak için mücadele ediyor. Hani sürekli denir ya kadın mücadelesi dört yönlü yürütülüyor. OHAL koşullarında 44 yönlü bir mücadele sürdürülüyor. Her anlamda bir iyileşmenin yaşanabilmesi için ülkenin bir an önce normalleşmesi gerekiyor. Hepimizin özgürce sinema yapabildiği, özgürce festivaller yapabildiği koşullar için barış ve demokrasiye ihtiyacımız var.” (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 22:08

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