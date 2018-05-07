Antalya Dayanışma Akademisi'nde ‘Başarılı Yaşlanma Zorunluluğu’ dersi

İhraç edilen akademisyenler tarafından oluşturulan Antalya Dayanışma Akademisi, 'Başarılı Yaşlanma Zorunluluğu' konulu dersini düzenledi.

Akdeniz Üniversitesinden ihraç edilen akademisyenlerin oluşturduğu Antalya Dayanışma Akademisi (AnDA) ve Eğitim Sen Antalya Şubesi işbirliği ile düzenlenen “Başarılı Yaşlanma Zorunluluğu!” konulu ders, Dr. Suzan Yazıcı’nın katılımıyla Antalya Tabip Odasında gerçekleşti.

Dünyada ve Türkiye’de nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak yaşlılık oranının arttığını ve yaşlılığın artık küresel bir problem olarak görülmeye başlandığını belirten Suzan Yazıcı Küresel yaşlanmanın ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlarının gelişmiş ülkeler tarafından kontrol altına alınmak istenmesi nedeniyle başarılı yaşlanma kavramının ortaya çıktığını vurguladı. Yazıcı, “Başarılı yaşlanma, yaşama katılma, hastalık ve engellilik olmaması, fiziksel kapasitenin yüksek olması’ anlamına geldiğini dilegetirerek buradasorumluluğun bireye yüklendiğini ifadeetti.

Gelişmiş ülkelerin yaşlanmaya karşı önlem almalarının bir yolu olarak ortaya çıkan Başarılı Yaşlanma kavramı ile birlikte bakım vergisi gibi yeni vergilerin çıkarıldığına, devletin ekonomik yükünü artıran emeklilik düzenlemeleri yerine özel emeklilik uygulamalarının hayata geçirildiğine, göçün desteklendiğine ve yaşlıların üretime katılmasını sağlayacak yöntemlerin geliştirildiğine dikkat çekti. Yazıcı ‘başarılıyaşlanma’ kavramının bu nedenlerle bazı eleştirmenler tarafından ‘politik’ olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Türkiye’nin hızla yaşlanan bir ülke haline geldiğinin altını çizen Yazıcı, nüfusun şu an yüzde 8.7’sinin 65 yaş üzerinde olduğunu bu oranın 20 yıl sonar ise ikiye katlanacağını belirtti. Yaşlı bağımlılık oranının ise 2012 yılında yüzde 11.1 iken 2016 yılında bu oranın 12.3’e yükseldiğini söyleyerek Türkiye’de gençlerin bakımından yükümlü olduğu yaşlı sayısının hızla arttığına dikkat çekti. Ayrıca Türkiye’de yaşlıların iş gücüne katılım oranının yüzde 11.9 gibi düşük bir oranda olduğunu sözlerine ekledi.

Yazıcı, ‘Başarılı Yaşlanmaya’ yönelik dünyada ve Türkiye’de araştırmaların yapıldığını söyleyerek yaşlanmada genetiğin etkisinin sadece yüzde 25, buna karşın davranışsal ve çevresel faktörlerin (aktivitelere katılım, daha fazla yakın arkadaş ve aile ziyareti, okuma ve radyo dinleme vb.) daha önemli olduğunun araştırma sonuçlarına gore ortaya çıktığını belirtti. Yaşlanmayı yavaşlatıcı faktörlerin ise fiziksel egzersiz, non toksit çevre, stress yönetimi ve süper yiyecekler (Lahana, brokoli, karnabahar, ıspanak, havuç, vitamin E, zerdeçal) olduğunu ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

İzleyicilerin, yoğun katılımıyla gerçekleşen ders, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

DR. SUZAN YAZICI KİMDİR?

1969 Almanya Kiel doğumludur. Sırasıyla İstanbul Lisesi, İstanbul Tıp Fakültesi, ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliğinden mezun olmuştur. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi, Matla Üniversitesi Gerontoloji ve Geriatri bölümünde post doktora eğitimi almıştır. 2012-2013 yılları arasında Kopenhag Üniversitesi Aktif Yaşlanma Merkezinde konuk araştırmacı olarak görev yapmıştır. Yaşlılık alanında yayınlanmış birçok ulusal ve uluslararası kitap bölümü ve makaleleri bulunmaktadır. 2009 senesinden beri Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmakta iken 677 sayılı KHK ile görevinden kamudan ihraç edilmiştir. (HABER MERKEZİ)

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