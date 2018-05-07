Erdoğan: Mavi Marmara anlaşmasını ‘unuttu’ dava açacağını söyledi

Zeytin Dağı Barış Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni bir Birleşmiş Milletler yapısını ortaya çıkarmak gerekiyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’de insani ve vicdani bir cibiliyet olmadığını söyleyerek, “İki cihanda da davacı olacağız” dedi. Halbuki Erdoğan 2016 yılında İsrail ile altı yıllık krizin ardından Gazze’ye ambargo kalkmadığı halde ilişkileri yumuşatmıştı. Türkiye, 2010’da Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine baskına katılan ve dokuz kişiyi katleden İsrail askerlerine yönelik dava açılmayacağına dair bir yasa çıkarmak zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri" töreninde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının başında, "Buradan bir kez daha davalarını davamız, mücadelelerini mücadelemiz, direnişlerini direnişimiz bildiğimiz Filistinli kardeşlerimize sonuna kadar yanlarında olduğumuzun mesajını, müjdesini iletmek istiyorum" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Filistin ve Kudüs meselesi sadece bir milletin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası değildir. Maruz kaldıkları zulümler katliamlar haksızlıklar sebebiyle Filistinliler dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. Tarih boyuncu Musevilerin, Hristiyanların ve Müslümanların kutsal şehri olan Kudüs ise insanlığın ortak değerler etrafından toplanabilme idealinin sembolüdür. Dolayısıyla Filistin'i ve Kudüs'ü savunmak kadim insanlık tarihi boyunca iyi, güzel, doğru ve hak olan ne varsa hepsini de savunmak demektir."

"İnsanlığın geleceğini Filistin ve Kudüs meselesinde verdiği imtihanda elde edeceği netice belirleyecektir. Bunda hiç şüphe yok" diyen Erdoğan, "Şayet bu imtihandan alnımızın akıyla çıkabilirsek insanlık olarak geleceğimize güvenle ve umutla bakabiliriz. Tam tersi olursa; o zaman hakların, özgürlüklerin, ahlaki ve vicdani tüm ölçülerin ortada olmadığı veya ortadan kalktığı zulmün hakim olduğu karanlık bir gelecek bizi bekliyor demektir. Çünkü Filistin'de özellikle de Kudüs'te yaşananlar zalimlerin zulümlerini meşrulaştırma hatta kurumsallaştırma çabasından başka bir şey değildir. İsrail yönetiminin daha yakın zamanda kendi topraklarına sahip çıkmaktan başka hiçbir suçları olmayan Filistinlere karşı uyguladığı şiddet zalimlerin cüretinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Bu saldırılarda onlarca şehit ve binlerce yaralı veren Filistinlerin yaşadıkları karşısında, uluslararası toplumun sergilediği kayıtsızlık hiçbir halkın, bireyin güvende olamayacağı bir geleceğin işaretidir" diye konuştu.

'İSRAİL'DEN İKİ CİHANDA DA DAVACI OLACAĞIZ'

Erdoğan, "Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız. Filistin ile birlikte Suriye'de yaşananlar bize acı bir gerçeği gösterdi. Biz bunları iyi tanıdık, iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Hatta hatta ikili görüşmelerde onların bize söylediklerini unutmamız mümkün değil. Bunlarda ne insani, ne vicdani asla böyle bir karakter, böyle bir cibilliyet yok. Uluslararası toplumun özellikle de görevi barışı ve güveni temin etmek olan uluslararası kuruluşların riyakarlığı artık gizlenemez, saklanamaz, daha önemlisi tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır. İşte bu çarpıklığa karşı biz 'dünya beşten büyüktür' diyerek dile getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Dünyadaki tüm ülkelerin güvenliğini sadece beş ülkenin çıkarına ve hatta keyfine bırakan bir sistemin sürdürülebilirliği yoktur. Artık Birlemiş Milletler'in reforme edilmesi olmazsa olmazdır. Kesinlikle reforme edilmesi şarttır. Dünya, 2. Dünya Savaşı'nın şartlarında yaşamıyor. Artık bunlar tarih oldu, bunlar geride kaldı. Öyleyse şimdi Birleşmiş Milletleri reforme etmek, reforme etmek suretiyle yeniden bir Birleşmiş Milletler yapısını ortaya çıkarmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MAVİ MARMARAYI UNUTTU

Türkiye 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara olayı sonrasında 6 yıl boyunca İsrail ile gerilim yaşamıştı. 2016 yılında ise İsrail’le uzlaşma için koyduğu “Gazze’ye deniz ambargosu kalksın” şartından vazgeçince, Ankara ile Tel Aviv arasında uzlaşma sağlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail - Türkiye anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada da Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde Mavi Marmara gemisiyle Gazze’ye yardım götürenlere “Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten yardımı yaptık, yapıyoruz. Bunları da yaparken, gövde gösterisi olsun diye mi yapıyoruz?” demişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 21:32

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