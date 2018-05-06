Seçim Günlüğü (6 Mayıs 2018) -Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

ERDOĞAN, SEÇİM MANİFESTOSUNU AÇIKLADI: TÜRKİYE'Yİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKARACAĞIZ

AKP İstanbul 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim manifestosunu açıkladı. "Milletimle ahidleşiyorum" diyen Erdoğan vaadlerini şöyle sıraladı:

"Ahdim olsun ki, Türkiye yeni dönemde muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesinde yerini alacak. Enerjide dışa bağımlılık azalacak. Yerli otomobil ve savunma sanayisindeki çalışmalarımız hızla sürecek. İstihdam artışı ile yeni fabrikaların önü açılacak. Cari açık, ve cari açık düşecek. Dış saldırılara, finansal saldırılara güçlü hale geleceğiz. Kanal İstanbul gibi projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki havalimanımız 29 Ekim'de hayata geçecek. Ahdim olsun ki, dar gelirli vatandaşlarımızın geçimi kolaylaştırılacak. Vergi yükü adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşın vergisi azalacak. Daha icraatçı hale gelinecek. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak"

Erdoğan, AKP'nin seçim manifestosunu açıkladı AKP'nin seçim manifestosunu açıklayan Erdoğan 'Yeni dönemde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız' dedi.

SELDA BAĞCAN, OYUNU MUHARREM İNCE'YE VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından Muharrem İnce'yle fotoğrafını paylaşan Selda Bağcan, “Gönlümdeki aday sizdiniz zaten. Fizikçiler her zaman başarılı olur” notunu düştü.

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A: SEN OKUMADIN BIRAK ÇOCUKLAR OKUSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin’de partisinin il başkanlığının açılışında konuştu.

İktidarı eleştiren Akşener, şunları söyledi: “Bu milletin yaptığı sanayi tesislerini sattı, 70 milyar dolar aldı, yandaşların ceplerine koydu. Sizin cebinize ne girdi? Hiç. Buradan sesleniyorum: Sayın Erdoğan gittiğin yol, yol değil. Eğitimin içine tükürdün. Ne yapalım diploman yok? Sen okumamışsın. Bırak çocuklar okusun. Gençlere neden umutlarını kaybettiriyorsun.”

Akşener'den Erdoğan'a: Sen okumadın bırak çocuklar okusun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği konuşmasında 'Eğitimin içine tükürdün' dedi.

YILDIRIM'A GÖRE CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDAKİLER 'ŞER ODAKLARI'

Başbakan Binali Yıldırım, AKP İstanbul 6. Olağan Kongresi öncesi kendisini bekleyenlere seslendi. Yıldırım, AKP'nin bir kez daha seçim söylemini kutuplaştırma üzerine kuracağını gösteren ifadeler kullandı. Sinan Erdem Spor Salonu önündeki otobüs üzerinde konuşan Yıldırım, "Bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçerde ve dışarıda Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla, memleket meselesi diyerek Cumhur İttifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir" dedi.

Erdoğan, AKP'nin seçim manifestosunu açıkladı AKP'nin seçim manifestosunu açıklayan Erdoğan 'Yeni dönemde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız' dedi.

KARAMOLLAOĞLU DA 100 BİNE ULAŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 24 Haziran’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olması için gereken 100 bin imzaya ulaştı.

Akşener'den sonra Karamollaoğlu da 100 bin imzaya ulaştı Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 100 bin imzaya ulaştı.

MHP'DE 1815 MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYINDAN SADECE YÜZDE 13.7'Sİ KADIN

MHP'de 31 il ve 19 ilçe başkanı, 24 Haziran'da yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı oldu.

İstifa edenler arasında Bursa, Eskişehir ve Hatay da bulunuyor.

MHP'ye yapılan 1815 başvurunun 250'sinin kadın, 20'sinin ise engelli aday adaylarından oluştuğu belirtildi.

MHP'nin mevcut 35 milletvekilinden 30'u tekrar aday adayı olurken, aralarında eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, daha önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP'nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu ile İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba'nın adaylık için başvurmamaları dikkat çekti. (Ankara/AA)

İNCE: DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEĞİM

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.

Muharrem İnce: Demirtaş’ı ziyaret edeceğim Muharrem İnce, cezaevindeki Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğini açıkladı: Ben seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum.