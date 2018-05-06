Akşener'den sonra Karamollaoğlu da 100 bin imzaya ulaştı

Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 100 bin imzaya ulaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 24 Haziran’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olması için gereken 100 bin imzaya ulaştı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre imza sürecinin 3. gününde bu sayıya ulaşan Karamollaoğlu için "Sadece İstanbul'dan 200 bin imza hedefleniyor. Türkiye genelinde ise 500 bin imza toplanacağı ifade ediliyor" denildi.

Sürecin ilk gününde 100 bin imzayı toplayan Akşener için verilen imzalar 175 binin üzerine çıkarken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 28 bin 606 ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 768 imzada.

4 Mayıs’ta başlayan imza süreci, 9 Mayıs günü akşam saat 20.00'a kadar devam edecek. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 14:10

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