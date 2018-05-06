Akşener'den Erdoğan'a: Sen okumadın bırak çocuklar okusun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği konuşmasında 'Eğitimin içine tükürdün' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin’de partisinin il başkanlığının açılışında konuştu.

İktidarı eleştiren Akşener, şunları söyledi: “Bu milletin yaptığı sanayi tesislerini sattı, 70 milyar dolar aldı, yandaşların ceplerine koydu. Sizin cebinize ne girdi? Hiç. Buradan sesleniyorum: Sayın Erdoğan gittiğin yol, yol değil. Eğitimin içine tükürdün. Ne yapalım diploman yok? Sen okumamışsın. Bırak çocuklar okusun. Gençlere neden umutlarını kaybettiriyorsun.”

Cumhurbaşkanı seçilirse, işsizlik sorununu çözeceğini belirten Akşener, şöyle dedi: “Her bir gencime iş bulacağım. İş bulamıyorsam, iş bulana kadar vatandaşlık maaşı ödeyeceğim. O gençlere güveneceğiz, o gençlerin fikirlerine önem vereceğiz. O gençlerin Türkiye ile ilgili umutlarının hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Atanamamış öğretmenlerin atanmasını sağlayacağız.”

Mersin’deki seçim mitinginde “Devletin başına Meral geçecek” şeklinde slogan atılmasının ardından da Meral Akşener, “Böyle diyorsunuz, birileri üzülüyor. Siz bağırıyorsunuz. Olan Binali Bey’e oluyor. Onu azarlıyor. Yazıktır, yazık… “ dedi.

Akşener hükümet kanadı tarafından ittifak yapanların hain ilan edilmesine şu tepkiyi gösterdi: "Biz de bir ittifak yaptık, adını Millet İttifakı koyduk. Sinirleri çok bozuldu. Ya ittifak mevsimini açan sensin! Şimdi buna önlem geliştirenler vatan haini. Hadi be oradan! Bak aynaya, kim hain göreceksin." (HABER MERKEZİ)

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Meral Akşener kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 14:18

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