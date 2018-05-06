Muharrem İnce: Demirtaş’ı ziyaret edeceğim 

Muharrem İnce, cezaevindeki Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğini açıkladı: Ben seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, seçim çalışmalarını Yalova’dan başlattı.

Mitingde “HDP’liler de, MHP’liler de bu memleketin evladı. Adil yarış yapacaksak Meral Akşener’in, Temel Karamollaoğlu'nun imzası ile uğraşma, Selahattin Demirtaş’ı cezaevinden tutma. Gel erkekçe yarışalım” ifadelerini kullanan Muharrem İnce, Cumhuriyet’ten Erdem Gül’e açıklamalarda bulundu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.

‘RANDEVU İSTEYECEĞİM’

İnce, “Ben seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım. Hiç kimseye karşı bir ötekileştirme içinde değilim. Kampanyaya başlarken muhalefette yer alan cumhurbaşkanı adaylarının tamamından randevu isteyeceğim. Doğu Perinçek’i de, Meral Akşener’i de, Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret etmeyi planlıyorum. Ben bütün adayların da bir centilmenlik içinde, özgür tartışma ortamında, adil ve eşit koşullarda bir yarış yürütmeleri gerektiğini savunuyorum. Türkiye’nin sorunlarının tartışıldığı özgür bir yarışı sağlamak da bizim görevimiz.” (HABER MERKEZİ)

Muharrem İnce kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 11:10

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