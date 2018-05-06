'AKP, üniversiteleri bölen yasa tasarısını erteleyecek' iddiası

AKP'nin köklü üniversiteleri bölecek yasa tasarısını, gelen tepkiler nedeniyle seçim sonrasına ertelediği öne sürüldü.

AKP'nin İstanbul ve Gazi üniversiteleri dahil 10 üniversiteyi bölecek yasa tasarısını seçim sonrasına ertelediği iddia edildi.

TBMM'deki tasarı, İstanbul, Gazi, Anadolu ve İnönü üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesini ve 20 yeni üniversite kurulmasını düzenliyor.

Birçok üniversitede öğrenciler ve akademisyenler okullarının bölünmemesi için eylemler yaptı, tasarının geri çekilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından "ideolojik" ifadesiyle nitelenen eylemler devam ederken 2 Mayıs'ta tasarının 6 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Ancak AKP'nin karar yeter sayısı bulamaması üzerine tasarı onaylanmadı. Tasarının görüşülmesine 8 Mayıs Salı günü saat 15:00'te devam edileceği açıklandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre tasarının seçim öncesi kanunlaşmasının tepkileri artıracağını düşünen AKP'nin üniversitelerin bölünmesi tasarısını şimdilik dondurulabileceği bildirildi. TBMM'de önümüzdeki hafta imar dahil birçok alanda af düzenlemeleri içeren tasarı görüşülecek.

TASARI YASALAŞIRSA NE OLACAK?

Tasarı yasalaşırsa İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bölünüp başka bir üniversite kurulacak. Bölünmesi planlanan üniversiteler arasında Gazi Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi de bulunuyor.

Anadolu Üniversitesinin bölünmesiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bölünmesiyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin bölünmesiyle de Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla 3 yeni üniversite kurulacak. Ankara Medipol, Semerkand Bilim ve Medeniyet adlarıyla vakıf üniversiteleri de oluşturulacak. (HABER MERKEZİ)

AKP, karar yeter sayısı bulamadı; üniversiteleri bölen tasarı geçmedi

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 09:17

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