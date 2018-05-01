Üniversitelerin bölünmesine karşı her kesimden tepki var

Akademisyenler ve üniversite çalışanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelerin bölünmesine ilişkin savunduğu tasarıya tepki gösterdi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteleri bölecek yasa tasarısına karşı çıkanları ‘ideolojik yaklaşıma’ sahip olmakla suçlayarak, üniversitelerin kalabalık olduğunu ve bölünmenin kalite getireceğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını Evrensel'e değerlendiren akademisyenler ve üniversite çalışanları, amaçlarının sadece kaliteli eğitim veren köklü üniversiteleri korumak olduğuna dikkat çekerek, asıl üniversiteleri bölme çabasının ideolojik olduğunu ve hükümetin üniversitelerin bölünmesini öngören tasarısına karşı her kesimden öğrenci ve akademisyenin tepki gösterdiğine vurgu yaptılar.

YUVAMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, İstanbul Tabip Odası Temsilcisi Prof. Dr. Alper Döventaş, ideolojik yaklaşmadıklarını bir haftadır öğrencileriyle birlikte yaptıkları etkinliklerde gösterdiklerini belirterek “Sadece bilim için çabaladığımızı anlatmaya çalıştık. Maalesef ideolojik denilerek eylemlerimiz pasifize edilmeye çalışılıyor. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı ve yuvamızı korumaya çalışıyoruz başka yaptığımız hiçbir şey yok. “dedi. Dünyadaki bütün üniversitelerde de öğrenci sayısının fazla olduğunu anlatan Döventaş “Üniversiteler bölünerek yeni üniversite olarak açılması durumunda eski edindikleri bütün akademik çalışmalar, kurdukları bağlantılar sıfırlanır. Üniversitenin bölünmesinin bize herhangi bir getirisi olmayacağı gibi İstanbul Üniversitesi hem akademik hem de manevi kayıplara uğrayacaktır. Biz bir bütünüz. Bu kararın üniversite bileşenleriyle konuşularak tekrardan gözden geçirilmesini, geri çekilmesini istiyoruz” diye konuştu.

YÖNETEMİYORLARSA BİZE BIRAKSINLAR

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Şube Başkanı Görkem Doğan, okulumuza sahip çıkmamızın sebebi ideolojimiz değil, bunu üniversitenin bölünmesine karşı çıkanlardan, yapılan eylemlerden de görülebileceğini belirterek “Muhafazakar hocalar da, öğrenciler de bu duruma karşı çıktılar. Her görüşten öğrenci ve hocalar buna karşı çıkıyor” dedi. Erdoğan’ın 50 binden fazla öğrencisi olan üniversitelerin kalite sorunu olduğuna dair bir açıklamasına da değinen Doğan “Bu saplantı nereden çıktı. Ölçütlere baktığınız zaman İstanbul ve Gazi Üniversitesinin sıkıntısı gözükmüyor. 50 binden fazla öğrencisi olan okulları yönetemiyorlarsa bıraksınlar, biz yönetiriz. Bölmeye gerek yok.”

Cumhurbaşkanının kendisi gibi düşünmeyenleri etiketleme ve bölme girişimi içinde olduğuna işaret eden SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol “Asıl kendilerinin üniversitelere dönük ideolojik bir yaklaşımı var. Burada hem çalışanlar, hem öğrenciler, hem de öğretim üyeleri sadece üniversitelerine sahip çıkıyorlar. Bu tasarının geri çekilmesini istiyorlar. Toplum nezdinde hem bir ayrıştırma hem de bir hedef gösterme var. Buradaki talep sadece üniversitenin bölünmemesiyle ilgili onun dışında bir şey yok” dedi. Erol yarıca üniversiteye bir kuruşluk yatırım yapılmamasına rağmen en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

İÜ öğrencileri: Üniversiteleri bölme girişiminin kendisi ideolojik

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 02:32

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