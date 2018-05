MMO'dan 'İş cinayetleri ve meslek hastalıkları' konulu panel

MMO Beylikdüzü İlçe Temsilciliği, 'İş cinayetleri ve meslek hastalıkları' konulu bir panel gerçekleştirdi.

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Beylikdüzü İlçe Temsilciliği, "İş cinayetleri ve meslek hastalıkları" konulu panel gerçekleştirdi. Makine Mühendisi Münür Aydın ve DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Levent Gökçek'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, iş cinayetlerinden meslek hastalıklarına birçok konu konuşuldu.

Panelde İlk sözü alan Münür Aydın, iş cinayetlerine dair bir sunum gerçekleştirerek geçmişten bu yana iş hayatında yapılan düzenlemelere dikkat çekti, her şeyin kağıt üzerinde olduğunu belirtti. Aydın, İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) raporunu hatırlatarak "Dünyada her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçirmektedir. Her gün yaklaşık 6 bin 400 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık olarak 350 bin kişi iş kazası, 2 milyon kişi meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir" dedi. 2016 yılında meydana gelen 286 bin 68 iş kazasının 87 bin 318’inin (iş kazalarının %30,52’si ) 50’den az işçi çalıştıran yerlerde gerçekleştiğini vurgulayan Aydın "Yasalar kağıt üzerinde var, iş cinayetlerini durdurmak için örgütlülük önemli, burada sendikalara ve sınıf sendikacılarına büyük iş düşüyor" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Aydın’ın ardından söz alan Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek ise taşeron ve kiralık işçiliğin ardında yatan çalışma koşullarına dikkat çekerek AKP hükümetinin bu zemini "esneklik" adı altında nasıl oluşturduğunu anlattı. Son 16 yılda 21 bin işçinin hayatını kaybettiğini de vurgulayan Gökçek "İş cinayetleri AKP ile başlamadı, kapitalizmin doğuşundan bu yana var olan bir şey ancak son 16 yılda 21 bin işçi ölüyorsa bunu sorgulamak zorundayız" dedi. Ücretini patrondan alan işçi sağlığı iş güvenliği uzmanlarının iş cinayetlerini, iş kazalarını önleyemeyeceğine dikkat çeken Gökçek, "Sendikalar, meslek örgütleri ve işçilerin denetiminde olan özerk bir yapıyla ölümlerin önüne geçilir" dedi. İş kazaları ve iş cinayetlerinin arkasında patronların aşırı kâr hırsının olduğunu da belirten Gökçek, konuşmasını Sovyetlerde işçi sağlığı iş güvenliğine dikkat çekerek tamamladı. Panel soru ve cevaplarla son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

