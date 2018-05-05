Eski Bakan Günay: HDP’yi dışlayan anlayışın demokratlığı tartışılır

Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, iktidar ve muhalefet partilerin ittifaklarına ilişkin 'HDP’yi dışlayan anlayışın demokratlığı tartışmalıdır' dedi.

Yasin KOBULAN

Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, 24 Haziran baskın seçimlerini, AKP-MHP ile CHP- İYİP- SP- DP ittifakını ve Kürtlerin dışlanmasını, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve seçim güvenliğine ilişkin Mezopotamya Ajansı’nın sorularını yanıtladı.



Seçimlerine kısa bir süre kaldı. Bu ani kararı nasıl yorumluyorsunuz?



Seçim, 16 Nisan referandumu ile dayatılan tek adam yönetiminin bir an önce uygulamaya geçirilmesi amacına yönelik. Ekonomi ve dış siyaset koşulları 2019'a kadar beklemeye izin vermediğinden böyle bir baskın kararı alındı.



Bir yandan AKP-MHP diğer yandan CHP-SP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ittifak oluştu. Her iki ittifakı değerlendirir misiniz?



AKP/MHP/BBP (Cumhur), CHP/İYİP/SP/DP (Millet) ittifakları, gergin ve kutuplaşmış siyasetin doğurduğu zoraki birliktelikler. Ciddi ve uzun süreli bir program ve eylem birliği sürdürebileceklerini sanmıyorum.



HDP bu iki ittifak dışında tutuldu. Kürtsüz ittifaklarla nasıl bir mesaj verilmek isteniyor?



İki ittifak da, ancak “merkez ve sağ” olarak nitelenebilir. Bunlardan birini solda nitelemek mümkün değil. Ayrıca, iktidar blokunun istismarından korkarak, HDP gibi büyük bir kitle partisini dışarda tutan anlayışın, bırakın solda nitelenmesi, demokratlığı da tartışmalıdır.



HDP’nin kilit role sahip olduğu bilinmesine rağmen özelikle CHP’nin HDP’yi dışlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



CHP'nin içinde bulunduğu kümeyi İYİ Parti ipotek altına almış görünüyor. Daha önce Sayın Abdullah Gül'ün ortak bağımsız aday olmasını da aynı parti engelledi. İYİ Parti, milliyetçi gelenekten gelen bir yapı; milliyetçilik demokratlığa engel bir zihin altı oluşturuyor.



Demirtaş’ın adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Sayın Demirtaş, bu seçimde çoğulcu demokrasiyi dillendirmeye en fazla hakkı olan aday olarak görünüyor. Sesinin, tutukevinde de olsa, toplumda önemli yankı bulacağını sanıyorum. Demirtaş'ın sesinin duyulması ve HDP'nin barajı geçmesi, TBMM'nin oluşacak yapısı için de çok önemli. HDP barajı geçemezse, bunun AKP'ye çok sayıda milletvekili getireceği, tek başına Meclis çoğunluğunun yolunu açacağı çok açık.



Demirtaş, cezaevinde seçim propagandası yapacak. Bu durumu nasıl okumak gerek?



Bütün adayların yola çıkarken Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istemesi şarttır. Aksi halde Demirtaş bu seçimin mağduru olarak ezilenlerin tek temsilcisi konumunda olacaktır.



Muharrem İnce için ne düşünüyorsunuz, muhalif kesimi temsil edebilir mi? Kürtlerde nasıl bir karşılık bulur?



Sayın İnce, parti içi muhalefetiyle öne çıkmış bir isim. Umarım ülke yönetimi konusunda da aynı ölçüde öne çıkar. Son yıllarda yaşananların tümü göz önüne alınırsa, -isimlerden bağımsız olarak söylüyorum- bir CHP'linin Kürt seçmenlerde yeterince karşılık bulması kolay görünmüyor.



CHP sosyal demokrat olarak kendisini tanımlıyor SP- İYİ Parti ve Demokrat Parti gibi muhafazakar, sağ ve milliyetçi partilerle ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz?



Bu seçimde sağ ve sol taraflar yok. Tek Adam ve kuvvetler birliği yanlıları ve onların karşısında -biraz dağınık da olsa- kuvvetler ayrılığı ve çoğulcu demokrasi yanlıları var.



En önemli konulardan biri de seçim güvenliği konusu. Bu konuda özelikle muhalefet ne yapmalı?



Seçim güvenliği konusunda büyük sorunlar yaşanacağını sanıyorum ve kaygı duyuyorum. Yapılacak en iyi ve etkili yöntem, sandık başında oy kullanmadan sayıma ve tutanakların seçim kuruluna ulaşmasına kadar tüm süreci, tüm muhalif yapıların tam bir dayanışma içinde takip etmektir. (İstanbul/MA)

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