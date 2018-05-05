Seçim Günlüğü (5 Mayıs 2018) - Demirtaş ve İnce'nin başvuruları tamam

AKŞENER: İMZACILARA ‘FETÖ’CÜ DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim mitinglerine Maraş’ta devam etti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya verilen imzanın 130 bini geçtiğini belirten Akşener, Bahçeli’nin ‘FETÖ’cü seçmen çıkışına da sert tepki gösterdi:

“Doların yükselmesi FETÖ'nün işi, benzinin artması FETÖ'nün işi, zamların gelmesi FETÖ'nün işi. Ulan ne FETÖ'ymüş be. İmzalara FETÖ'cü dedirtmem. Vallahi, billahi gökyüzünü indiririm tepelerine. İmzacılara 'FETÖ'cü' diyenin alnını karışlarım.”

Akşener: İmzacılara ‘FETÖ’cü diyenin alnını karışlarım İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim mitinglerine Maraş’ta devam etti.

HDP DEMİRTAŞ'IN ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ye başvurdu. Başvuru sonrası açıklama yapan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu YSK’ya yapmış bulunmaktayız. Bu başvuruyu Türkiye’de barışa ve geleceğe dair umutları olanların, gençlerin ve kadınların, farklı inanç ve mezheplerin, demokrasi eşitliği ve özgürlüğü isteyen herkesin başvurusu olarak yaptık.

HDP Selahattin Demirtaş'ın adaylık başvurusunu yaptı HDP MYK üyeleri ve milletvekilleri, YSK'ye Selahattin Demirtaş için cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.

GÜRSEL TEKİN'DEN YSK'YA ÇAĞRI

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, seçmen kütükleri güncellemesi için belirlenen sürenin uzatılmasını istedi: Aksi takdirde YSK bütün bu uygulamaların altında kalır.

Gürsel Tekin'den YSK'ya çağrı: Sürenin uzatılması lazım CHP Milletvekili Gürsel Tekin, seçmen kütükleri güncellemesi için belirlenen sürenin kısa olduğunu belirterek, YSK'den sürenin uzatılmasını istedi.

CHP, MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

CHP Grup Başkanvekilleri ve Parti Sözcüsü tarafından Yalova Milletvekili İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu YSK'ye yapıldı.

CHP, Muharrem İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı CHP Grup Başkanvekilleri ve Parti Sözcüsü tarafından Yalova Milletvekili İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu YSK'ye yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN SON GÜN

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular bugün saat 17.00'de sona erecek. İttifak içinse yarın son gün.

Cumhurbaşkanı adaylığı için son gün Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular bugün saat 17.00'de sona erecek. İttifak içinse yarın son gün.

CHP'Lİ ALTAY’DAN İTTİFAK AÇIKLAMASI: BU İTTİFAK ‘MİLLET’ İÇİN

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu 4'lü ittifakın adına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan açıklama geldi. Halk Arenası'na katılan Altay “Kimin için bu ittifak? 'Millet' için” dedi.

CHP'li Altay’dan ittifak açıklaması: Bu ittifak ‘millet’ için CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin oluşturduğu ittifakın ismine ilişkin açıklama yaptı.

PENSİLVANYA’DA GÜLEN’İ ZİYARET EDEN 7 AKP’Lİ YENİDEN ADAY

Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen ile fotoğraf çektiren 12 AKP milletvekilinden 7’si yeniden AKP'den aday oldu.