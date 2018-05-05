Akşener: İmzacılara ‘FETÖ’cü diyenin alnını karışlarım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim mitinglerine Maraş’ta devam etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maraş’ta partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya verilen imzanın 130 bini geçtiğini belirten Akşener, MHP Lideri Bahçeli'nin "FETÖCÜ' seçmen ayıklansın" çıkışına sert tepki gösterdi:

"İmzalara FETÖ'cü dedirtmem. Vallahi, billahi gökyüzünü indiririm tepelerine. İmzacılara 'FETÖ'cü' diyenin alnını karışlarım."

Hava muhalefeti nedeniyle miting alanına 1,5 saat geç gelen Akşener, MHP lideri Bahçeli’nin FETÖ’cü seçmen tehdidinin boşa düştüğüne dikkat çekti. İyi Parti'yi seçime sokmamak için 24 Haziran tarihinin seçildiğini ancak bunda da başarılı olunamadığını söyleyen Akşener, CHP'nin kendisinin seçime girebilmesi için 15 milletvekili gönderdiğini ancak milletin imzasıyla aday olma yolunu tercih ettiğini belirtti.

‘TEHDİT GELDİKÇE İMZALAR ARTIYOR’

Akşener, “Ben sözümün eri insanım, dün başka, bugün başka konuşmam. Çünkü bir söz vermiştim, milletim onaylarsa adayım, milletim istemezse de evime dönerim. Ve milletimizin imzasıyla, tercihiyle Cumhurbaşkanlığına aday olacağımı ilan ettim. Ve milletim Allah razı olsun an itibariyle 130 bini geçmiş durumdayız. Allah'ın izni, milletimin desteğiyle 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı seçileceğimizden de kendime inandığım kadar inanıyorum. Onun için korku dağları sardı. Onun için korkuyorlar ve akla hayale gelmedik iftiralar atılmaya devam ediyor. Bu milleti tanımadıkları için, bu milleti tehdit edenlerin ne hale geldiklerini bilmedikler için, bu milletin değerlerinden uzak yaşadıkları için onlar tehdit ettikçe imzalar artıyor” diye konuştu.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, şöyle dedi:

“Sen ittifak konusunda uzmansın. Önce PKK ile ittifak yaptın 'Çözüm ittifakı' dedin adına, olmadı sonra bir baktık FETÖ ile çukur ittifakı yapmışın. Devleti yargıyı, her şeyi paylaşmışsın, sonra ABD ve Rusya ile ne olduğu belirsiz ittifaklar yaptın. Onlar için 'Heyt' dedin ama heytlerin arkasından Elbistan Şeker Fabrikası satıldı. Bu arkadaş ittifaklara alışık. Şimdi kurdukları ittifakın adı cumhur ittifakıymış. Cumhur ittifakının yerli ve milli olduğu iddia ediliyor biz de gayri milli. Hadi oradan be. Pensilvanya'yı yol edinenler hadi oradan be.”

‘DP, İYİ PARTİ'DEN SEÇİME GİRECEK’

Kendilerinin de içinde olduğu ve 'Millet ittifakı' adını verdikleri ittifakın detaylarını da anlatan Akşener, şöyle devam etti:

“Biz de, Saadet Partisi, Demokrat Parti bizim listemizden, CHP ile bir 'Millet ittifakı' kurduk. Milletvekilliği seçimlerinde herkes kendi oyunu alacak, ama bunların kurduğu tuzağı ortadan kaldırmak için listede bir tane dikdörtgen olacak ve başında millet ittifakı yazacak, siyasi partilerin bütün amblemleri orada olacak ve İyi Partili İyi Parti'ye, CHP'li CHP'ye, SP'li de SP'ye mührünü vuracak.”

‘İMZACILARA 'FETÖ'CÜ' DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM’

Özelleştirilen şeker fabrikalarını alan firmalara da seslenen Akşener, 24 Haziran'da fabrikaları alıp millete vereceğini söyledi. Konuşması sırasında bir vatandaşın 'Dolar FETÖ'cü, benzin FETÖ'cü, imzacılar FETÖ'cü' demesi üzerine Akşener, “Doların yükselmesi FETÖ'nün işi, benzinin artması FETÖ'nün işi, zamların gelmesi FETÖ'nün işi. Ulan ne FETÖ'ymüş be. İmzalara FETÖ'cü dedirtmem. Vallahi, billahi gökyüzünü indiririm tepelerine. İmzacılara 'FETÖ'cü' diyenin alnını karışlarım” dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 15:54

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