HDP Selahattin Demirtaş'ın adaylık başvurusunu yaptı

HDP MYK üyeleri ve milletvekilleri, YSK'ye Selahattin Demirtaş için cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ye başvurdu. Başvuru sonrası açıklama yapan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu YSK’ya yapmış bulunmaktayız. Bu başvuruyu Türkiye’de barışa ve geleceğe dair umutları olanların, gençlerin ve kadınların, farklı inanç ve mezheplerin, demokrasi eşitliği ve özgürlüğü isteyen herkesin başvurusu olarak yaptık.

‘DEMİRTAŞ’IN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASI GEREKİYOR’

Sayın Demirtaş 1 buçuk yıldır Edirne Cezaevinde rehin tutuluyor. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştikten sonra Demirtaş’ın derhal özgürlüğüne kavuşması gerekir. Diğer Cumhurbaşkanı adaylarının çalışmaları nasıl eşit ve özgür koşularda olacaksa Demirtaş’ın da eşit şartlarda bu yarışı tamamlaması lazım. Haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde olan Demirtaş bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır.

‘50 MİLYON SEÇMENİN OYUNA TALİBİZ’

Demirtaş’ın adaylığının Türkiye’nin geleceği açısından çok önemi olduğunu belirtmek isteriz. Sayın Demirtaş Türkiye’nin geleceğine dair umut vaat eden, halklara barış vaat eden tek aday. Biz 50 milyon seçmenin oyuna talibiz.”

‘HDP’Yİ BARAJ ALTINDA BIRAKMAYA ÇALIŞANLAR UTANACAK’

Gelen bir soru üzerine CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DP’nin ittifakını da değerlendiren Buldan, “Bir cumhur ittifakı kurulmuştu. Şimdi de CHP - SP - İYİ Parti ve DP milli ittifak kurduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Bu ittifakların HDP dışında yapılması Türkiye demokrasisi açısından büyük ayıp. Her iki ittifak da sağ ittifak. Seçmenlere de şu çağrıyı yapmak isterim; diğer partiler sağda birleşti. Türkiye’nin geleceği sol muhalefet HDP. Her ne kadar HDP barajın altında bırakılmaya çalışılıyor olsa da biz barajı yıkacağımıza ilişkin inancımızla çalışacağız. İttifaklar elbette önemli ama HDP bunların dışında. Biz kadınlara, gençlere, halklarımıza güveniyoruz. HDP’yi baraj altında bırakmaya çalışanlar 24 Haziran akşamı utanacaklar” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

HDP, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Demirtaş: Seçimler gençlere ve kadınlara emanet

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 15:16

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