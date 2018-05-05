Pensilvanya’da Gülen’i ziyaret eden 7 AKP’li yeniden aday

Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen ile fotoğraf çektiren 12 AKP milletvekilinden 7’si yeniden aday oldu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 2012’de bir ABD ziyareti sırasında Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyaret eden 12 AKP’li milletvekilinden 7’si yeniden AKP’den aday oldu.

Ziyarete giden isimlerden 4'ü hariç diğerleri 2015’te yapılan iki seçimde liste dışı kalmıştı. Pensilvanya'ya giden milletvekillerinden İlknur İnceöz, Vedat Demiröz, Bayram Özçelik ve İsmail Tamer halen milletvekili bulunuyor ve dördü de yeniden aday oldu. Fotoğraftakilerden AKP Giresun eski Milletvekili Adem Tatlı; AKP Siirt Eski Milletvekili Arif Demikıran, AKP Tokat eski Milletvekili Dilek Yüksel, AKP Trabzon eski milletvekili Safiye Seymenoğlu ise adaylık başvurusu yapmadı. Fotoğraftaki bir diğer eski AKP'li milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den arandığını öğrenince yurtdışına kaçmıştı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 09:21

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