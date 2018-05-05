Cumhurbaşkanı adaylığı için son gün

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular bugün saat 17.00'de sona erecek. İttifak içinse yarın son gün.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerce yapılacak cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları, bugün saat 17.00'de bitecek.

Seçimde cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan siyasi partiler veya en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvime göre, cumhurbaşkanı seçimi için süreç 2 ayaklı işliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları 1 Mayıs'ta başladı.

Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi 2 Mayıs'ta tamamlandı.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurularla ilgili süreçte ise sona gelindi. Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini 7 Mayıs saat 17.00'ye kadar tamamlayacak.

Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye başvurdu

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün YSK'ye gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Cumhurbaşkanı adayını Muharrem İnce olarak dün açıklayan CHP ile eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösteren HDP'nin bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye başvurması gerekiyor.

HDP, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

100 BİN İMZA İLE ADAY GÖSTERİLECEKLER

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına da dün başlandı. İmza verme işlemi, 9 Mayıs'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde yapılacak.

100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişilerle ilgili sürecin de tamamlanmasının ardından 10 Mayıs'ta YSK tarafından cumhurbaşkanı geçici aday listesi ilan edilecek.

Geçici aday listesine yapılacak itirazların da değerlendirilmesinin ardından YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs'ta yayımlayacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

SEÇİM İTTİFAKI İÇİN YARIN SON GÜN

Siyasi partilerin ittifak kurarak, seçime girebilmesi için 30 Nisan'da başlayan süre ise yarın sona erecek. İttifak yaparak, seçime katılma kararı alan siyasi partiler, yarın saat 17.00'ye kadar ittifak protokolünü YSK'ye teslim edecek.

Yüksem Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmeleri için süreç 30 Nisan'da başladı.

Bu kapsamda ilk başvuru Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'den geldi. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 5 maddelik protokolü dün YSK'ye sundu.

İttifak yaparak seçime girme kararı alan diğer partilerin, yarın (6 Mayıs 2018 Pazar) saat 17.00'ye kadar ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmesi gerekiyor. Belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek.

Bu partiler, 18 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. Birden fazla partiyle kurulan ittifaklarda, bir partinin vazgeçmesi halinde ittifak diğer partiler arasında devam edecek. Bu durumda ittifakta kalan partiler, 19 Mayıs saat 17.00'ye kadar ittifak protokolünü değiştirebilecek ya da ittifaktan vazgeçebilecek.

İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verecek, partiler belirtilen ilkeleri dikkate almak suretiyle ve kanunlara aykırı olmayan ittifak protokolü hazırlayabilecek. Bu partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek, ancak bu isim 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda kullanılamayacağı belirtilen ifadeleri içermeyecek.

İTTİFAK OYLARI NASIL SAYILACAK?

YSK kararına göre, seçime AKP, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR girecek.

İttifak yapan partiler, oy pusulasında, ittifak unvanları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek.

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları 2 ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

İttifak alanı içerisinde, ‘EVET’ mührünün, bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenecek.

Aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecek.

İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay, ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek.

İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak. Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak, bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak.

İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak.

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 09:48

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