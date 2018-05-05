Trump, Avrupaâ€™ya kendi gÃ¼ndemini dayatÄ±yor

Avrupa'nÄ±n GÃ¼ndemi'nde bu hafta, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n ABâ€™ye yÃ¶nelik gÃ¼mrÃ¼k yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nda kararlÄ± olmasÄ± gÃ¼ndemi Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’in, ABD ziyaretlerinden eli boÅŸ dönmeleri ve Trump’Ä±n AB’ye yönelik gümrük yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nda kararlÄ± olmasÄ± bu hafta da Almanya’nÄ±n ana gündemini oluÅŸturdu. Gazeteler Avrupa BirliÄŸi’nin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’a “Ne kadar taviz vereceÄŸini iyi bilmesi gerektiÄŸi”ni yazÄ±yor. Die Zeit’teki yorumda ise AB’nin ABD’ye yönelik karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± hayata geçirmesi ve Trump’Ä±n politikasÄ±ndan memnun olmayanlarla kendi müttefik aÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturmasÄ± tavsiye edildi.

Bu hafta Ä°ngiltere basÄ±nÄ±nda, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu’nun Ä°ran’a yönelik suçlamalarÄ± ve Ä°ran’Ä±n nükleer silah programÄ± hakkÄ±nda yalan söylediÄŸi iddialarÄ± gündemdeydi. The Morning Star gazetesi, Ä°srail’in Ä°ran’a yönelik saldÄ±rÄ±yÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve süreci Irak’Ä±n iÅŸgali öncesine benzetti.

Fransa’da ise Paris’te ki 1 MayÄ±s gösterilerinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalar son günlerin önde gelen gündemleri arasÄ±nda. Yüzlerce otonomcu/anarÅŸist grubun (Black Blocs adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yorlar) “kapitalizmin sembollerine” saldÄ±rmalarÄ± ve polisin de bunu fÄ±rsat bilerek sendika kortejlerine saldÄ±rmasÄ± ve yürüyüÅŸün bitirilmesi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± Macron ve hükümet de bu durumu kullanarak sendika ve siyasi partileri karalamaya baÅŸladÄ±. Regards dergisinden çevirdiÄŸimiz yazÄ±da bu gruplarÄ±n eylemlerinin kime hizmet ettiÄŸi konusu iÅŸleniyor.

ABD ÇÖKMÜÅž FALAN DEÄžÄ°L

FotoÄŸraf: Haim Zach /GPO/Handout/AA<br>ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo ve Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu

Michael THUMANN

Die Zeit

BaÄŸÄ±rÄ±yor, çaÄŸÄ±rÄ±yor, dünyaya kabadayÄ±lÄ±k yapÄ±yor ama baÅŸarÄ±lÄ± oluyor. Donald Trump, ÅŸantaj politikasÄ±yla herkesi dize getiriyor: Kore’de Kuzey ve Güney Kore devlet baÅŸkanlarÄ± kucaklaÅŸÄ±yor, en güçlü AvrupalÄ±lar Merkel ve Macron ticari yaptÄ±rÄ±mlarÄ± engellemek ve Ä°ran nükleer sözleÅŸmesini kurtarmak için Washington’u ziyaret ediyor. Ülkesinde epey stres yaÅŸayan Trump, dÄ±ÅŸ politikada görmezden gelinemeyecek parlak bir çizgi izliyor.

Tüm kabalÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen Trump’Ä±n baÅŸkalarÄ±nÄ±n zayÄ±f noktalarÄ±nÄ± keÅŸfedip oradan vurma konusunda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu kabul etmek zorundayÄ±z. Ä°ran atom sözleÅŸmesinde, bu sözleÅŸmeyi kendinden önceki ABD BaÅŸkanÄ± Obama’nÄ±n imzalamÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan hiç de rahatsÄ±z deÄŸil. Obama’nÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmenin belli bir son kullanma tarihi var. Ä°mzalanmasÄ±ndan 10 yÄ±l sonra bazÄ± bölümlerinin üzerine yeniden pazarlÄ±k yapÄ±lmak zorunda. Ä°ÅŸte Trump bu boÅŸluÄŸu yakalayarak ilerliyor. Avrupa ile ticarette de aynÄ±; Trump, aralarÄ±nda UluslararasÄ± Para Fonu’nun (IMF) da bulunduÄŸu kurum ve devletler tarafÄ±ndan eleÅŸtirilen Almanya’nÄ±n ihracat fazlalÄ±ÄŸÄ±na öfkesini kendi tarzÄ±nda gösteriyor.

ABD’nin dünya liderliÄŸine veda ettiÄŸi söylemleri için daha çok erken. Amerika BirleÅŸik Devletleri, askeri ve ekonomik açÄ±dan en güçlü devlet olarak dünyanÄ±n biçimlendirilmesinde belirleyici bir rol oynuyor. Çünkü çok sayÄ±da çok taraflÄ± sözleÅŸmenin yaratÄ±cÄ±sÄ± ve garantörü. Çünkü dünyanÄ±n en büyük finans sektörüne sahip. Çünkü küresel baÄŸlanmÄ±ÅŸ dünyanÄ±n odak noktasÄ±. Ä°ÅŸte bu nedenle Trump’Ä±n nükleer anlaÅŸma, uluslararasÄ± ticaret ve mali yaptÄ±rÄ±mlarla ilgili olarak savurduÄŸu tehditler yaptÄ±rÄ±m gücüne sahip. En azÄ±ndan ÅŸimdilik...

ABD’YÄ° GÜÇLÜ KILAN ANLAÅžMALARI GEÇERSÄ°Z KILIYOR

Ancak ÅŸimdiki bu güç, paradoks olarak geleceÄŸin güçsüzlüÄŸünü doÄŸuruyor. Donald Trump, Amerika’yÄ± güçlü yapan uluslararasÄ± sözleÅŸmeleri geçersiz kÄ±larak ülkenin küresel düzlemde odak noktasÄ± olmasÄ±nÄ± riske atÄ±yor. BaÄŸÄ±rarak, tehditler savurarak, ÅŸantajla belli bir süre daha gücünü koruyabilir ama aynÄ± ÅŸekilde devam ederse diÄŸer ülkeler baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanÄ±rlar ve fatura ABD’ye kesilir.

ÖrneÄŸin Çin, baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde, kendini serbest ticaretin ve eÅŸit koÅŸullarda ekonomik iliÅŸkinin kalesi olarak gösteriyor. Tabii ki utanmazca bir yalan bu ama Trump’Ä±n korumacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ürküttüÄŸü için etkili oluyor. AyrÄ±ca boÅŸ durmuyor, ABD’yi dÄ±ÅŸlayarak, AvrupalÄ±larÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Asya YatÄ±rÄ±m BankasÄ± gibi uluslararasÄ± kurumlar kuruyor.

AvrupalÄ±lar da Trump’Ä±n meydan okumalarÄ±na kendi tarzlarÄ±yla cevap vermek zorundalar. EÄŸer Trump’Ä±n dediÄŸi gibi ABD, Avrupa BirliÄŸi’ne gümrük cezalarÄ± uygularsa Avrupa da ABD’ye karÅŸÄ± acÄ± verecek gümrük cezalarÄ± uygulamalÄ±. Buna ek olarak AB, ABD dÄ±ÅŸÄ±ndaki ülkelerle kendi müttefik aÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturmalÄ±. Kanada ile serbest ticaret antlaÅŸmasÄ± hemen imzalanmalÄ±. Japonya, Singapur ve Meksika ile imzalanacak sözleÅŸmeler de bunu izlemeli.

Ä°ran Nükleer SözleÅŸmesi OrtadoÄŸu’daki nükleer dengeyi saÄŸlÄ±yor. EÄŸer Trump sözleÅŸmeyi iptal ederse Ä°ran’Ä±n karÅŸÄ±tlarÄ± olan Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r ve Türkiye nükleer silahlarÄ±yla silahlanabilirler. Dünyadaki geliÅŸmelerin AmerikasÄ±z nasÄ±l olacaÄŸÄ± Suriye örneÄŸinde görülüyor; savaÅŸ sonrasÄ± düzen Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan belirlenecek, Trump ise en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde bölgeden ayrÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ABD’NÄ°N YALITILMASI KOLAY DEÄžÄ°L

ABD’nin dünyadan yalÄ±tÄ±lmasÄ±, Pekin ya da Moskova’da hayal edildiÄŸi gibi kolay ve mümkün olmayacak. YalÄ±tÄ±lamayacak kadar büyük bir ülke çünkü. Ancak Trump baÅŸka ülkelere baskÄ± yapmaya devam ettikçe ülkesi, kendinden önceki baÅŸkanlarÄ±n yüzyÄ±llar boyu çaba harcadÄ±ÄŸÄ± dünya lideri ve ülkeler arasÄ± hakem olma fonksiyonunu kaybedecek.

Trump karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n problemi, kÄ±sa vadeli baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n üstünü örtmesi. Kore’de el sÄ±kÄ±ÅŸmalar, Suriye’de kimyasal silah deposuna atÄ±lan bombalar, Kudüs’te Amerikan konsolosluÄŸunun açÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Filistinlilerin sessiz kalmasÄ±... Bu baÅŸarÄ±larla hava atan Trump belki bir sonraki seçimleri de kazanacak. Ancak ondan sonra gelen baÅŸkanlar, birçok ülke sÄ±rtÄ±nÄ± döndüÄŸü için zayÄ±flamÄ±ÅŸ olan bir ABD’yi yönetmek zorunda kalacaklar.

(Çeviren: Semra Çelik)

TRUMP VE NETANYAHU’NUN ORTADOÄžU’DA SAVAÅž BAÅžLATMASINA Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEMELÄ°

The Morning Star

ABD’nin iki Kore devletinin barÄ±ÅŸ adÄ±mlarÄ±nÄ± onaylamasÄ±, BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n barÄ±ÅŸ için bir tehlike saçtÄ±ÄŸÄ± gerçeÄŸini deÄŸiÅŸtirmiyor.

Trump, “Ä°ran yalan söyledi” diye tuhaf bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtiren Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu için coÅŸkulu bir karÅŸÄ±lama gerçekleÅŸtirerek OrtadoÄŸu ve merkez Asya halklarÄ± için ciddi tehlikeler oluÅŸturduÄŸunu bir kez daha gösterdi. Gerçekler yüzlerine fÄ±rlatÄ±lsa bile, Trump ve Netanyahu gerçekleri görmemek için büyük çaba içindeler, yanÄ± sÄ±ra, Ä°srail lideri kendisine yönelik yolsuzluk suçlamasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmamak için gündeme olmadÄ±k ÅŸeyler atÄ±yor.

Netanyahu’nun iddialarÄ±na göre, Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±n Ä°ran’dan elde ettiÄŸi bilgiler, Ä°ran’Ä±n nükleer silah programÄ±nÄ± yeniden uygulayacaÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlÄ±yor. AsÄ±l gerçek ise Tahran’Ä±n bunu yapmadÄ±ÄŸÄ± ve böyle bir çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n da olmadÄ±ÄŸÄ±. Ä°ran, ABD, Britanya, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya’nÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± antlaÅŸma, ortak bir eylem planÄ± ve (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA), böyle bir giriÅŸimin önünde engel oluÅŸturuyor.

Netanyahu’nun gösterisi, (ABD’nin) Eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Colin Powell’in 2003’de BirleÅŸmiÅŸ Milletlerde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayÄ± hatÄ±rlatÄ±yor. Ä°ÅŸgalin gerekliliÄŸine ikna etmek için ABD istihbaratÄ± aracÄ±lÄ±yla Irak’Ä±n illegal silah programÄ±yla ilgili bilgi vermiÅŸti.O zamanlar BM Güvenlik Konseyi ikna olmamÄ±ÅŸtÄ±, yine de iÅŸgal gerçekleÅŸti ve ancak Irak yÄ±kÄ±ldÄ±ktan, yüz binlerce sivil insan öldükten sonra gerçekler ortaya çÄ±ktÄ±; “istihbarat” birisini suçlu göstermek için atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±mdÄ±. 1964’te benzer bir geliÅŸme gerçekleÅŸmiÅŸti. ABD’nin Vietnam’a yönelik daha geniÅŸ bir askeri saldÄ±rÄ±yÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak için, Kuzey Vietnam donanma gemisinin, USS Madox gemisine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edilmiÅŸti.

Netanyahu’nun, Tahran yalan söyledi ve nükleer programÄ±nÄ± yeniden hayata geçirmek istiyor iddiasÄ± inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k sÄ±navÄ±ndan geçemiyor.

Ä°ran, cansÄ±z ekonomisini canlandÄ±rmak için ticaret ve yatÄ±rÄ±ma yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rmak için sabÄ±rsÄ±z. BM UluslararasÄ± Atom Enerjisi Kurumu (International Atomic Energy Agency), nükleer gözlemci kurumuyla ve JCPOA imzacÄ±larÄ±yla arayÄ± açmak, Ä°ran için, intihar bazÄ±nda bir macera olur.

Trump ikna olabilir, UluslararasÄ± Atom Enerjisi Kurumu Netanyahu’nun iddialarÄ± konusunda ikna deÄŸil. Kurum, 2009’dan itibaren Ä°ran’Ä±n nükleer silah için harekete geçtiÄŸine dahil inandÄ±rÄ±cÄ± bir kaynak bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineledi.

Washington’un AvrupalÄ± NATO müttefikleri Fransa, Almanya, hatta Britanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ä°ran nükleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ä°ran’Ä±n niyetine baÄŸlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

UluslararasÄ± Atom Enerjisi Kurumu denetleyicileri, Ä°ran nükleer programÄ±nÄ± önceden görülmemiÅŸ boyutlarda denetleme hakkÄ±na sahip.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, JCPOA anlaÅŸmasÄ±nÄ± geçerli kÄ±lmak ve Ä°ran’la ilgili diÄŸer kaygÄ±larÄ± giderebilmek için, geçen hafta ABD baÅŸkanÄ±nÄ± ziyaret etmiÅŸlerdi. Trump, AvrupalÄ± müttefiklerine mi, yoksa Ä°ran’a savaÅŸ açmak isteyenlere (Netanyahu’nun tercihi bu yönde) mi inanmak konusunda halen kararsÄ±z görünüyor.

Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad’Ä±n bölgedeki güçler tarafÄ±ndan silahlandÄ±rÄ±lan, eÄŸitilen ve maddi destek sunulan cihatçÄ± birliklere karÅŸÄ± yürüttüÄŸü savaÅŸa destek sunan Ä°ran güçlerine yönelik Ä°srail’in hava saldÄ±rÄ±larÄ±, endiÅŸe verici ve tehlikeli kÄ±zÄ±ÅŸmalara neden olabilir.

Paris, Berlin ve Londra’nÄ±n, JCPOA’yÄ± desteklemek için birlik olmasÄ± ve Tel Aviv’in yürüttüÄŸü askeri pervasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na dahil olmamasÄ± için Washington’u ikna etmesi gerekecek.

(Çeviren: ÇaÄŸdaÅŸ Canbolat)

PARÄ°S’TE 1 MAYIS: PARAMÄ°LÄ°TER BURKAYA BÜRÜNMÜÅž LÜMPEN GÖSTERÄ°CÄ°

Guillaume LIEGARD

Regards

Görüntüler televizyonlarda dönüp dönüp ekranlara getiriliyor: Otobüs duraklarÄ± paramparça, otomotiv maÄŸazasÄ± yaÄŸmalanmÄ±ÅŸ, McDonald’s da yangÄ±n çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ. Neden bunlarÄ± göstermesinler ki? Bu tür görüntülere kesintisiz haber veren kanallar bayÄ±lÄ±yor. Siyasi olarak bunlarÄ±n alet edilmesi ve kullanÄ±lmasÄ±ndan da öte olaylar, ama gerçek ve göz ardÄ± edilemez; Paris’te bu 1 MayÄ±s gerçek anlamda “Black Blocs” ve diÄŸer otonomcu hareketler tarafÄ±ndan müsadere edildi.

Toplumsal hareket, Macron’un siyasetine karÅŸÄ± talepler bir yana atÄ±ldÄ± ve yerini çok üzücü ve tamamen karÅŸÄ± kesime hizmet eden bir ÅŸehir gerillasÄ±na devretti. Tamamen siyahlara bürünmüÅŸ, yüzü kapalÄ±, sÄ±rtÄ±nda o vazgeçilmez çantasÄ±yla o anlamlÄ± günün “kahramanlarÄ±” paramiliter burkaya bürünmüÅŸ gibilerdi.

Uzun zamandÄ±r bugünü bir çatÄ±ÅŸma gününe çevirmek istediklerini açÄ±kça ilan etmiÅŸ olmalarÄ±na raÄŸmen polis bu “Black Blocs”larÄ± önceden hafife mi aldÄ±? Bu soru meÅŸru bir sorudur. Polis olay günü ipi elinden kaçÄ±rdÄ± mÄ± yoksa bilerek iÅŸin büyümesine göz mü yumdu? Bu konu önemsiz deÄŸildir. Zira, Unsa SendikasÄ±nÄ±n Polis Örgütlenmesinin Ulusal Sekreteri David Michaux “Bir hareketlenme olduÄŸunda derhal müdahale etme emri vardÄ± genel olarak, fakat tam da bu olayda emirler hemen gelmedi” diye belirtiyor ve insanÄ±n kafasÄ±nda her türlü soru iÅŸaretleri bÄ±rakÄ±yor. Bu tür olaylarÄ± siyasi iktidarÄ±n kullanmaya çalÄ±ÅŸmasÄ± daha önce de görülen ve bilinen bir ÅŸeydir. Fakat buradan da komplocu bir tavra düÅŸme saçma ve yanlÄ±ÅŸtÄ±r, bu olaylarÄ±n ardÄ±nda (Ä°çiÅŸleri BakanÄ±) Gerard Collomb deÄŸil, genel de “ultra sol” diye adlandÄ±rÄ±lan bir hareket vardÄ±r. Tüm parazitlerde olduÄŸu gibi bu da var olan bir mücadeleye saplandÄ± ve belirtmek gerekir ki sosyal hareketin seyri hiç de onun umurunda deÄŸildir.

Peki bu olaydan hangi sonuç çÄ±kartmak gerekir? Soruyu sormak aslÄ±nda cevabÄ± da beraberinde vermek anlamÄ±na gelir. Ne o, hükümet panikledi mi? Yoksa Wall Street mi devrildi? O da olmadÄ± (patronlar örgütü) Medef korkudan titremeye mi baÅŸladÄ±? KuÅŸkusuz bunlarÄ±n hiçbiri olmadÄ±, hatta tam tersi. Artan bir sayÄ±da insan artÄ±k ailece yürüyüÅŸlere katÄ±lmaya tereddüt edecektir, ve haklÄ±lÄ±k paylarÄ± da yok deÄŸil. Uzaktan bakÄ±lÄ±nca bu nihilist ÅŸiddet, insanlarÄ±n var olan toplumsal mücadele ile mesafe koymalarÄ±na ve bir düzenin saÄŸlanmasÄ±na, yani yeni demokratik saldÄ±rÄ±larÄ±n yürürlüÄŸe koyulmasÄ±nÄ±n istenmesine yol açacaktÄ±r. Åžu yaptÄ±klarÄ± baÅŸarÄ±ya bakÄ±n siz!

MEÅžRU ÅžÄ°DDET DEÄžÄ°L KÖR ÅžÄ°DDET

Devlete karÅŸÄ± ÅŸiddetin iyi anlaÅŸÄ±lmasÄ± ve meÅŸru olmasÄ± gerekir. YaÅŸanan olayda bunlarÄ±n hiçbiri yoktur, tam tersine kaygÄ± verici bir ÅŸekilde kör ÅŸiddete yönelik bir hayranlÄ±k, hatta 19. yüzyÄ±lda Blankizmin temsil ettiÄŸi eÄŸilime yönelik kontrolsüz bir yeni eÄŸilim geliÅŸiyor: Bu fikre göre küçük kararlÄ± bir grup, halk kitlelerini ikna etme ve kendisine yaklaÅŸtÄ±rmaya gerek duymadan, kendi baÅŸÄ±na belirleyici zaferler elde edebilir. 19. yüzyÄ±ldaki Rus Narodniklerden Ä°talyan KÄ±zÄ±l Tugaylara kadar bu stratejinin çÄ±kmaz bir yol olduÄŸunu uzun yÄ±llardÄ±r hepimiz biliyoruz.

Buna raÄŸmen, kabul etmek gerekir ki (1 MayÄ±s) yürüyüÅŸünün önünde yürüyen bu kiÅŸiler her zamankinden daha kalabalÄ±klardÄ±. Bunu bir yere kadar olup bitenlere meraklÄ± olma, hatta yaÅŸananlarÄ± izleme isteÄŸiyle açÄ±klanabilir, fakat gençliÄŸin bir kÄ±smÄ±nda bunlarÄ±n yöntemlerini beÄŸenmeyen fakat polisle çatÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± onlarla araya mesafe koymama eÄŸiliminin olduÄŸunu da görmek lazÄ±m. Bu eÄŸilimin geliÅŸmesinde kuÅŸkusuz uzun yÄ±llardÄ±r geleneksel mücadele yöntemlerinin sürekli yenilgiyle sonuçlanmasÄ± ve bir kÄ±sÄ±m gençlik için öfke ve çaresizliÄŸin büyümesinin rolü büyüktür. Sonuç itibariyle Black Blocklar ile birkaç yÄ±l önce -özellikle de banliyölerde- liselere saldÄ±ran çetelerin fonksiyonlarÄ± tamamen aynÄ±dÄ±r: Toplumsal hareketi parçalama.

Dün olduÄŸu gibi bugün de bu tür eylemlerde, biraz abartÄ±lÄ± bir ÅŸekilde de olsa olumlu bir radikalizasyon görenler büyük bir yanÄ±lgÄ± içindeler. Lümpen proletaryadan kurtuluÅŸ mücadelesi için en azÄ±ndan onun kadar zararlÄ± olan artÄ±k lümpen gösterici ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Gelecek zaferler ancak bunlarla siyasi bir mücadele ve marjinalleÅŸtirerek mümkündür.

(Çeviren: Deniz Uztopal)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 MayÄ±s 2018 22:09

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