İsveç’te Sosyal Demokratlar sığınmacı politikasını sertleştirecek

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin sığınmacı politikasını daha da sertleştireceğini açıkladı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, bugün partinin genel merkez binasında Göçmen Bakanı Helene Fritzon’la birlikte düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin sığınmacı politikasını daha katılaştıracağını açıkladı.

Löfven, İsveç’in geçtiğimiz yıllarda oldukça fazla sığınmacı aldığını ve bu sayının Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerin seviyesine düşürülmesi gerektiğini söyledi.

İsveç Hükümeti, 2016 yılının haziran ayında sağ partilerin desteğiyle iltica hakkını önemli ölçüde sınırlayan yasaları parlamentodan geçirmişti.

ÇOCUKLAR OKULA GİDEMEYECEK

Hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat İşçi Partisi, şimdi de iltica başvuruları reddedilen göçmenlerin çalışma izni için başvuru hakkını ortadan kaldırmak istiyor. İltica başvurusu reddedilen sığınmacılara yapılan para yardımları kesilecek ve çocuklarının okullarda eğitim görmelerine de izin verilmeyecek.

Yürürlükteki yasalar iltica talebi reddedilen sığınmacılara çalıştıkları takdirde iş müsadesi için başvuruda bulunma hakkı tanıyor. Geçtiğimiz yıl iltica başvurusu reddedilen 955 sığınmacıya çalışma izni verildi.

İŞ İZNİ SÖMÜRÜ VE HİLEYE YOL AÇIYOR

Göçmen Bakanı Helene Fritzon, sığınmacılara iş izni verilmesinin daha fazla sömürü ve hileye yol açtığını ve İsveç’in sığınmacı politikasının ilkelerini ortadan kaldırdığını savundu.

İsveç Devlet Televizyonu’na açıklamalarda bulunan Başbakan Stefan Löfven, 2015 yılında İsveç’in tarihinin en büyük sığınmacı krizini yaşadığını belirterek “Burada gelip başvurusu kabul edilenler topluma çabuk girecek ve red cevabı alanlar ülkeyi terk edecek” dedi.

Genel ve yerel seçimlere 4 ay kala Sosyal Demokratların iltica hakkını ayrıca kısıtlayacaklarını açıklamaları tesadüf değil. Irkçı ve yabancı düşmanı İsveç Demokratları’nın oylarındaki yükselişi engellemek isteyen Sosyal Demokratlar, daha insancıl bir göçmen politikası uygulamak ve ırkçı partiyi teşhir etmek yerine ırkçı partinin sığınmacı politikalarını yaşama geçirmeye çalışıyor.

PROTESTO İÇİN MİLLETVEKİLLİĞİNDE İSTİFA ETTİ

Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin sığınmacı politikasını sertleştirmesine ilk tepki parti içinden geldi. Partinin Milletvekili Sara Karlsson, Facebook hesabından partisinin iltica politikasını protesto etmek için milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İsveç’in Danimarka’dakine benzer bir sığınmacı politikası uygulamak istediğine dikkat çeken Karlsson, sığınmacı çocukların eğitim haklarının ortadan kaldırılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

2015 yılında 162 bin 477 kişi sığınma talebinde bulunurken 2016 yılında sığınma hakkını sınırlayan yasaların kabul edilmesinden sonra sığınmacıların sayısında belirgin bir düşüş görülmüştü.

İsveç Göçmen Dairesi’nin yayımladığı istatistiklere göre 2017 yılında 25 bin 666 sığınmacı İsveç’e iltica etti.

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 21:24

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