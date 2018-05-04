Selahattin Demirtaş kimdir?

Selahattin Demirtaş, 22 Haziran 2014 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Kongre'den 11 Şubat 2018'deki 3. Olağan Kongre'ye kadar Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanlığını yürüttü.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Demirtaş, siyaset öncesi serbest avukatlık ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır şubesinde yöneticilik yaptı. Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) kurucuları arasındadır.

2007'de Demokratik Türkiye Partisi'nde (DTP) grup başkanvekilliği yapan Selahattin Demirtaş, DTP'nin kapatılmasının ardından, yeni kurulan Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) geçerek partinin 1 Şubat 2010 tarihinde yapılan olağanüstü kongresinde genel başkan seçildi.

BDP'nin Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) katılması sürecinde, 2014 yılında yapılan 2. Olağanüstü Kongrede Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP eş genel başkanlığına seçildi.

2007 genel seçimlerinde Diyarbakır, 2011 genel seçimlerinde Hakkari ve Haziran 2015 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP'li 9 milletvekiliyle birlikte, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındı, tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (HABER MERKEZİ)