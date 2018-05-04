Diyarbakırlılar: Ölüme karşı direnenler iktidar olsun

Diyarbakırlı yurttaşlar, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim için kurulan ittifakları Evrensel'e değerlendirdi.

Serpil BERK

Fırat TOPAL

Diyarbakır

24 Haziran seçimleri için kurulan AKP-MHP ittifakına karşı CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifak yaptı. İttifak tartışmaları seçim gündeminin ilk sıralarında yer alırken, varolan tartışmalara vatandaş ne diyor sorusunu Diyarbakırlılara yönelttik.

Son kurulan 4 partili ittifakı sorduğumuz Diyarbakırlı yurttaşlar, HDP’nin ittifak dışında tutulmasına tepkili. İttifakların sosyal demokrat olması gerektiğine işaret eden yurttaşlar, akan kanı durduracak bir demokrasinin gerekliliğine vurgu yaparak, kim olursa olsun ölüme karşı direnenlerin iktidar olması gerektiğini kaydettiler.

İttifak tartışmaları ve seçim gündemi Diyarbakırlıların kendi aralarında şu sıralarda en çok tartışma yürüttüğü konuların başında geliyor. Ulu Cami’nin hemen yanındaki sokaktan yürürken hemen solumuzda kalan Avlu Kahvesinin girişinde iki kişinin sohbetine kulak misafiri oluyoruz. AKP’nin çoğunluğu alamayacağı konuşuluyor, merhaba deyip sohbetlerine dahil olmak istediğimizi söylüyoruz. 4 parti ittifakına dair ne düşünüyorlar diye soruyoruz. Fırat (43) yanıtlıyor sorumuzu: “Bütün ittifaklar sağ ittifak gerçek muhalefet olsalardı herkesi bir araya getirirlerdi. Bence gerçek muhalefet HDP, bu bir kez daha ortaya çıktı çünkü kendilerine muhalefet diyorlar Kürtler yok, aleviler yok, sosyalistler yok tüm farklı kesimleri dışarıda bırakıyorlar” dedi.

GERÇEK SOSYAL DEMOKRAT PARTİYE İHTİYAÇ VAR

Hemen yanımızda Avlu Kahvesinin sahibi oturuyor çekindiği için ismini vermek istemediğini söylüyor ve şöyle bir soruyla dahil oluyor sohbetimize: “Sosyal demokrat bir insan nasıl sağa kayar? CHP burada MHP kadar oy alıyor. O kadar belirsiz bir politikaları var anlayacağın. Sosyal demokrat ne demek? Ezilenin yanında olacak, yüzü halka dönük olacak. Türkiye’nin bence gerçekten en önemli sorunu gerçekten sosyal demokrat bir partinin olmamasıdır.”

Fırat tekrar söz alıyor ve HDP’nin ittifaka dahil edilmemesine dair şunları söylüyor: “6 milyon oy alan bir partiye ‘terörist’ diyorlar bu ayıptır her şeyden önce saygısızlıktır. Cumhuriyet kurulduğundan beri Kürtleri hep dışarıda bıraktılar alıştık artık. İttifak tartışmaları ilk yapıldığında umutluyduk ama artık değiliz. Bu ittifak sanki iktidara yarayacak. Demokrat parti sıfır nokta bilmem kaç oy almış onunla ittifak kuruyorsun ama yüzde 12 oy almış HDP ile ittifak kurmuyorsun.”

‘ŞİDDET NEREDEN GELİRSE GELSİN KARŞIYIZ’

Avlu Kahvesinin sahibi sözü alıyor ve Türkiye’nin bir bütün olması gerektiğine dair düşüncelerini açıklıyor: “Hepimiz bu gemideyiz. Kan dursun kan. Gerçek bir demokrasi gelsin bu ülkeye. Bu ülkede gerçek demokrasi olsa baştakiler bile hesap verir. Paramız gidiyor, insanlarımız ölüyor demokrasi olsa bunların hesabını verirler” dedi.

Kahve sahibi vicdanlı ve rahat yaşamak istediklerini anlatıyor ve ekliyor: “Bu ülkede Kürt Türk tartışması yok biz bin yıllardır kardeşiz. Benim 2 oğlum da asker yazık değil mi? Şiddet nereden gelirse gelsin karşıyız. Ölüme karşı direnenler iktidar olsun, kimse ölmesin artık. Televizyon izlediğimizde ölüm haberlerini alıp üzülmeyelim artık. AKP’nin kaybetmesini istiyorum çünkü oy alınca her söylediğini doğru sanıyor. Millet ileriye gitmek için arayışta 1600 yıl önceye dönüyoruz. Batıda konuşunca FETÖ doğuda konuşunca PKK’li oluyorsun yeter artık.”

‘NİYE BİR ARAYA GELMİYORLAR?’

ULU Camii’nin yanında bulunan Çarşîya Şewîtîye (Yanık Çarşı) gidiyoruz. 2. el elbise, ayakkabı tezgahının başında çayını içerken Süleyman Cana’nın (42) yanına gidip ittifak tartışmalarına dair ne düşündüğünü sormak istediğimizi anlatıyoruz gayet rahat ‘Buyurun oturun’ diyor. Canan AKP-MHP iktidarı kazanırsa Meclis ortadan kalkar diyerek, “Benim hakkımı arayacak. Seçtiğim insan beni temsil eder. Ama tek adam rejimi gelse bu olmayacak. HDP’nin ittifak dışında kalması büyük bir hatadır. HDP’yi terörize ediyorlar böyle olunca da CHP ittifak kuramıyor oy kaybedecek diye. Aynı sistemi istemeyen partiler neden bir araya gelmiyor ki?”dedi.

İYİ PARTİ ÇEKİMSERLİĞİ

Yürümeye devam ediyoruz küçük bir tespih tezgahının başında Yunus’a (35) rastlıyoruz. İttifak tartışmalarına dair konuşmak istediğimizi söyleyince konuştuğumuz diğer yurttaşlar gibi o da aynı eleştiriyi yapıyor “HDP’yi ittifak dışı bırakmanın AKP’nin işine yarayacağını düşünüyorum. İçinde İyi Parti’nin olduğu bir ittifaka Kürtlerin oy vereceğini sanmıyorum. HDP’yi dışlıyorlar. Milli birliğe tehdit olarak görüyorlar. Halk kimseye güvenmiyor bu konuda.” “16 yıl iktidar olanlar halka ne verdi” diye soran Yunus, “ Yol yaptılar onu da büyük şirketlere para kazandırmak için. Adıyaman’dan oy aldılar, tütünü bitirdiler, Karadeniz’de fındığı bitirdiler. Bizim zaten bir kıymetimiz yok. Bu gün çıkıp emekliye bin TL ikramiye vereceğiz diyorlar, bayram değil seyran değil, eniştem beni niye öpüyor? Bu güne kadar niye vermediler” dedi.

Doğan 19 yaşında üniversiteye hazırlanıyor. Yunus’la sohbet ederken yanımıza geliyor biraz dinledikten sonra “Benim kimliğimi tanımayana niye oy vereyim? GBT yapılıyor kimlikte Lice yazıyor diye 1-0 yenik oluyorsun. Bizleri dışlayanlar gelip bizden oy istemesin” diyor.

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