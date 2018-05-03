Türkiye gençliğini geleceğini kurmaya ve mücadeleye çağırıyoruz!

Elazığ’da memleketin durumunu; iktidarın politikalarını eleştiren ve farklı dillerden ses çıkaran siyasi partilerin gençlik temsilcileriyle görüştük.

Uğur Düzgün

ELAZIĞ

Emek Gençliği MYK Üyesi Yıldıray Coşkun

Baskıların son derece arttığı, OHAL’de erken seçime gidiyoruz. Emek Gençliğinin erken seçime ve Cumhur İttifakına dair düşünceleri nelerdir?

Erdoğan ve Bahçeli’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, muhalefetin tepkisine rağmen hukuk kurallarını ve demokrasiyi ayaklar altına alarak OHAL gölgesinde memleketi “baskın” seçime götürüyor. Şunu belirtmeliyiz ki memleketin OHAL ile baskın seçime gidiyor olması, bu seçimin adilliğine ve demokratikliğine gölge düşürür. Memleketin iç ve dış politikada ekonomik bir çıkmazın içerisinde bulunduğunu, bu çıkmazdan erken seçimle çıkılacağını iddia edenler bir önceki seçimde de bize, “bizlere oy verin refaha ve huzura ulaşalım” demişlerdi. Gelinen noktada rahatlıkla halkı kandırdıklarını görebiliyor ve söylüyoruz. Aynı şekilde bu seçimde de halkı kandırma peşinde olduklarını söyleyebiliriz. 24 Haziran’da yapılacak olan baskın seçim de demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesi veren tüm güçleri tek mücadele biçimi parlamenter sistem olmasa da birleşmeye çağırıyoruz.

Geleceği karartılan gençlere Emek Gençliğinin çağrısı nedir?

Gençler, işsizlik ve geleceksizlik kaygısı ile her geçen gün karanlığa sürükleniyor. Son açıklanan TÜİK verilerinde de ülkemizdeki genç işsizlik oranı %20’lere ulaşmış durumda. Memleketin ahvali böyleyken hükümet yetkilileri bu meseleye dair çözüm bulmak yerine oluşturulan devlet bütçesinde büyük çoğunluğu, otoriter ve baskıcı bir yönetim kurmak adına güvenlik ve savunma harcamalarına ayırıyor. Hükümet yetkililerin bu meseleye dair görüşlerini anlamak mümkün, bizler tüm bu konuştuğumuz meselelerin çözümünün bu düzeni değiştirmekten geçtiğini söylüyoruz. Türkiye gençliğini bu düzene karşı birleşmeye, kendi geleceğimizi kurmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Dilay Güngör

CHP Gençliği erken seçimi nasıl değerlendiriyor?

18 ile 25 yaş arasındaki gençlerin % 70’i hayır oyu kullandığı için iktidar gençlerden korkuyor. 2000 doğumlu arkadaşların bir kısmı ve 2001 doğumlu arkadaşların seçimde oy kullanmaması için erken seçim yaptılar. Bu düpedüz baskın bir seçimdir. Genel Başkanımızın referandumun ardından yaptığı grup toplantısının ardından bütün örgütlerimize ve gençlik örgütlerimize olası erken seçim için hazırlıklı olmamız gerektiğini belirtmişti. Elazığ il örgütü gençleriyle birlikte bu baskın seçime hazırlıklı olduğunu yaptığımız her çalışmada belirtiyoruz.

Gençlik gün geçtikçe karanlığa sürüklenirken sizlerin bu konu hakkında fikriniz nedir? Bu sorunların çözümü nereden geçmekte?

Genç arkadaşlar endişelerinde kesinlikle haklılar. Üretmiyoruz, üretmediğimiz gibi de gençlere iş imkânı sağlayacak fabrikalar da kurmuyoruz. Bu sorunların çözümü sosyal devlet politikaları uygulamaktan geçer. Partimizin programında da yer aldığı gibi sosyal devlet politikaları uygulayan, üreten devlet durumuna gelmemiz lazım. Biz bunların hiçbirini yapmadığımız gibi fabrikaları kapatıp özelleşmeye gidiyoruz.

Siz de söylediniz gençlerin %70’i referandumda hayır oyu kullandı. Gençlik muhalefeti erken seçimde de kendini gösterebilecek mi ?

Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun gençliğe verdiği önem gözle görülmeyecek gibi değil. Muhalefet partisi olarak gençliğin önünü açan, en çok gençleri önemseyen ve geniş bir gençlik kitlesi ve kotası oluşturan tek partiyiz. Bununla kalmayıp daha büyük bir gençlik örgütüyle alanlarda ve olmamız gereken her yerde sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü CHP ve Türkiye’nin tek umudu biz gençleriz.

Elazığ İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Beytullah Aydın

Devlet Bahçeli’nin erken seçim iddialarından sonra Erdoğan’la yaptığı görüşme sonrası erken seçim kararı alındı. İYİ Parti gençliği erken seçimi nasıl değerlendiriyor?

Bundan 1 ay önce “erken seçime gitmek vatana ihanettir” dediler. İYİ Parti’nin kurulduğu günden bu güne oy oranını artırması, İYİ Parti’yi kendilerine bir tehdit görmeleri sonucu bu seçim erkene alınmıştır. Anlayacağınız, bu erken seçim eriyen iktidarın korkusudur. Ülkenin beka sorunu için seçimi erkene aldıklarını öne sürüyorlar. PKK’yi Habur sınır kapısında davul zurnayla karşılarken, FETÖ’ye istediklerini verirken bu ülkenin beka sorunu yok muydu? Ülke kan gölüne dönmüşken, bombalar her yanda patlarken bu ülkenin beka sorunu yok muydu? Bunların sonunda “bizler kandırıldık” “ne istediniz de vermedik” dediler. Seçime kadar tüm alanlarda çalışmalarımızı yürütüp asıl cevabımızı sandıkta vereceğiz. Her kulvarda onların karşısında olduğumuzu belirtiyoruz.

İYİ Parti, MHP’nin devamı gibi insanlara lanse ediliyor. Bizler tüm siyasi fikirlerin kardeşçe tartışılabileceği bir ortam oluşturduk.

Gençlerin geleceksizliğe itildiği bir dönemdeyiz. İYİ Parti gençliği, gençliğin gelecek sorununa nasıl yaklaşıyor?

Gençliğin geleceğinden bahsedeceksek ilk değineceğimiz nokta ahlak olmalıdır. Elazığ’da bundan 10 yıl önce istediğiniz sokakta istediğiniz gibi gezebilirdiniz. Şimdilerde ise sokaklarda konuşulan adam yaralama, taciz, uyuşturucu kullanımıdır. Biz bunların hepsinin çözülmesine talibiz. Tartışarak, konuşarak bu sorunların çözüleceğine inanıyoruz.

İşsizlik konusunu ele alırsak; AKP iktidarı yol yaptığını söyleyip duruyor. Evet yollar yapıldı ama bu yollardan neler geçiyor. Bir sanayi ürünü bu yollardan geçiyor mu? Bir tarım ürünü bu yollarda taşınıyor mu? Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim bazında yapabildiğimiz hiçbir şey yok.

İşsizliğin tek çözümü üretmek. Biz saman ithal eden bir ülke haline geldik. Sayın Akşener 3 yıldır demokrasi, hukuk mücadelesi veriyor. Türkiye’de gezmediğimiz yer kalmadı. Hangi şehrin hangi ihtiyacı var biliyoruz. Türkiye’nin tüm yeraltı kaynakları, fabrikaları yabancılara peşkeş çekilmiş durumda.

Genç işsizlik oranı %20’nin üzerinde, genç kadın işsizlik oranı ise %24. Üniversiteli 1 milyon işsiz var. Ülke gençliğinin sorunları ortada, sizce bu sorunlar nasıl çözülür?

Genç işsiz sayısı milyonlara ulaşmış durumda. KOSGEP teşvik vererek “gençlere iş kurduruyoruz” diyor. Genç arkadaşım bir umuttur başvuruyor ve karşılaştığı şey para talebi oluyor. Bu ülkede akla mantığa uymayan işler onaylanırken ülkenin geleceğine ışık tutacak işler onaylanmıyor. Kuranı Kerim rahlesini proje olarak kabul eden TÜBİTAK’ın, genetik üzerinde araştırma yapan iki öğrenciye sahip çıkmaması Türkiye’deki işsizliğin, bunun nasıl çözüleceğinin ana fikri değil midir? (kesinlikle dine karşı olmadığını ve bunların çarpıtılmamasını istiyor Beytullah Aydın) Biz iktidar olduğumuz takdirde her gencin yetenekli olduğu alanda gençleri hayattan soğutarak değil, onları teşvik ederek bu işsizliğin önüne geçeceğiz.

Türkiye’de üniversite sayıları artıyor, mezun olan öğrenci sayısı çoğalıyor ama işe alınanlar kendilerine biat eden öğrenciler oluyor. Gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için bizim iki kaidemiz var; Özgürleşmek ve sorgulamak.

Elazığ Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Al

24 Haziran’daki erken şeçimi Saadet Partisi gençliği nasıl değerlendiriyor?

Erken seçimi biz baskıcı ve hileci bir seçim olarak değerlendiriyoruz. Bu erken seçimi 4 ana temel üzerine oturtabiliriz. AKP’den Saadet Partisine kayan oylar, belediye seçimlerinin bu seçimden önce yapılmasıyla AKP’nin elinde bulunan belediyeleri kaybetmesi, ekonominin kötü gidişi ve muhalefet partilileri hazırlıksız yakalama isteğidir. Bunları örneklendirmek gerekirse Elazığ’da son iki haftada AKP’li 750 kişiyi Saadet Partisi üyesi yaptık.

Gençliğin işsizlik ve gelecek kaygısı olduğunu biliyoruz. Saadet Partisi gençliği bu konuyu nasıl değerlendiriyor?

2016 TÜİK verilerine göre Türkiye’de 12 milyon işsiz genç var. Türkiye’de iş sahibi olabilmek için 190 üniversitenin en iyisinde okumanız gerekli. Aynı zamanda notlarınızın yüksek olması gerekiyor ama bu da yetmiyor, en önemli şart AKP ye üye olmanız. Milli görüş iktidarı ağır sanayide gençleri istihdam edecek. Üreten, yaşanabilir bir Türkiye olacağız.

Türkiye hiç de iyiye gitmiyor. 2001 yılında hapishanelerde tutuklu sayısı 55.609 iken 2017’de tutuklu sayısı 316 bin ve bunların 70 binini gençler oluşturuyor. Bu durumdan kurtulabilmenin yolu “milli görüşün iktidarıdır.”

Sizce AKP karşısında bir gençlik muhalefeti oluşur mu?

Diğer muhalefet partileriyle ortak söylediğimiz bir şey var: AKP ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Biz ülkenin menfaati uğruna her şeyi yapmaya hazırız. Kendi adıma Elazığ’da diğer gençlik gruplarıyla Elazığ gençliğinin sorunlarının konuşulacağı platformlar oluşturmayı çok isterim. Ülkenin sorunlarını konuşmak için herkesle masaya otururuz.

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