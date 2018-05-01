Ahmet Hakan, Kanal D Ana Haber Bültenine veda etti

Kanal D'de Ana Haber bültenini sunan Ahmet Hakan, bu akşam yayınlanan haber bülteninin ardından Kanal D habere veda etti.

Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan, Kanal D ekranlarına veda ettiğini duyurdu. Hakan, bu akşam son kez Kanal D Haber'i sundu.

Ahmet Hakan'ın yerine Ana Haber Bülteni'ni Mayıs ayının ortasından itibaren NTV'den ayrılan Buket Aydın'ın sunacağı belirtildi.

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AHMET HAKAN'IN VEDA KONUŞMASI

Ahmet Hakan, veda konuşmasında; '16 Ocak 2017'de Kanal D haberde başlayan yolcuğumuz burada noktalanıyor. Kanal D ekranlarında son kez birlikte olduk bu akşam. Hepinize çok teşekkürler ve iyi akşamlar' dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 22:20

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