Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Doğan Medya Grubu bünyesindeki Hürriyet'te yazar olan Ahmet Hakan, satış sonrası kendisine yöneltilen soruları yazdı.

Doğan Medya Grubu bünyesindeki Hürriyet'ye yazar olan Ahmet Hakan, grubun Erdoğan Demirören'e satışı sonrası "satış" demeden yaşananları değerlendirdi. Birçok soruya muhatap olduğunu söyleyen Hakan, "Annenin dediği gibi herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?" diye soru yönelten Hakan, "Yarım asırlık tecrübeyle sabittir: Anneler her zaman haklıdırlar ve haklı kalacaklardır" ifadesini kullandı.

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya varıldı. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ciddi sorunlar yaşayan Doğan Grubu ve kurucusu Aydın Doğan'ın satış kararı, Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor.

Doğan Yayın Holding, Demirören'e satıldı. Erdoğan Demirören kimdir?

Ahmet Hakan satışı değerlendirdiği yazısında muhatap olduğu soruları yazdı. Hakan'ın "Bugünlerde en fazla işittiğim sorular ve verdiğim cevaplar" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"- SORU: Neler oluyor?

- CEVAP: Hayırlısı be gülüm!

*

- SORU: Peki şimdi ne olacak?

*

- CEVAP: Bilemiyorum Altan.

*

- SORU: Annenin dediği gibi... Herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?

*

- CEVAP: Yarım asırlık tecrübeyle sabittir: Anneler her zaman haklıdırlar ve haklı kalacaklardır.

*

- SORU: Bunca düşmanı ne ara biriktirdin?

*

- CEVAP: Her zaman mütevazı olmaya gayret etmişimdir ama bu konuda mütevazı olamayacağım: Düşman sayısı arttırmakta üstüme yoktur!

*

- SORU: Var mı bir dedikodu?

*

- CEVAP: Yetti gayrı! Günde en az 78 kez duyduğum bu sorudan artık fenalık geldi.

*

- SORU: Ne hissediyorsun?

*

- CEVAP: Kedili, mutlu, huzurlu.

*

- SORU: Bundan sonrası için planın ne?

*

- CEVAP: Mutlu olmak ve mutlu kalmak.

*

- SORU: Günlerin nasıl geçiyor?

*

- CEVAP: Medyanın geleceğine dair yapılan kaynana zırıltısı makamındaki medya analizlerine maruz kalmamak için azami gayret göstererek...

*

- SORU: Bu süreçte neyi öğrendin?

*

- CEVAP: Zaten biliyordum da bir kez daha fark ettim: İnsan denilen varlık gerçekten aşırı kıskanç, hakikaten aşırı intikamcı, fevkalade kötü ve fevkalade tamahkâr..." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 09:02

