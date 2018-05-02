Kıbrıs’ta 1 Mayıs kutlaması: İşçilerin birliğine ihtiyacımız var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de coşkuyla kutlanan 1 Mayıs'a Güney kesiminden de çok sayıda kişi katıldı.

Doğuhan SARIÇELİK

Ayşe Berfin BÜYÜKYİĞİT

Lefkoşa

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da coşkuyla kutlanan 1 Mayıs’ta gazetemize konuşan kurum temsilcileri, işçi sınıfının her türlü baskılara karşı birlik olması gerektiğine dikkat çekti.

İşçi sınıfının emperyalizme karşı güç birliği yapmasının ihtiyaç olduğunu ifade eden Kıbrıs Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Mehmet Birinci, “Emperyalist savaşların kana buladığı vahşi bir dünyada tüm işçi sınıfının emperyalizme karşı ortak bir cephede birleşmesi gerekiyor. Komünist bir dünya ancak emperyalizme karşı mücadele vermekle kurulabilir” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımadıklarını ifade eden Birinci şunları söyledi: “Kıbrıs sorununun temel nedeni emperyalizmin empoze ettiği bölünmüşlüktür. Bu problemin tek çözümü ise işçi sınıfı yönetiminde birleşik Kıbrıs hedefi için her milliyetten emekçinin güç birliği içerisinde mücadelesindedir.”

Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yöneticisi Selver Kaya da, “1 Mayıs, insanların emeğinin her geçen gün biraz daha sömürülmesine karşı sokaklara çıkarak güçlerinin farkına vardıkları gündür” dedi. Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki ambargoyu kaldırması gerektiğini belirten Kaya, “Yavru vatan demesine rağmen en büyük ambargoyu Türkiye koyuyor. Çocuklarımızın geleceği için bu ambargoların kaldırılması ve üzerinde bulunduğumuz adaya barışın gelmesi gerekiyor” dedi.

Sol Hareket kurucu üyelerinden Orhan Erönen ise adada farklı milletten insanların bir arada yaşadığını vurgulayarak, Türk ve Rum toplumu arasındaki sorunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini yineledi. Kuzeye başka ülkelerden gelen işçilerin korunacağı bir yapı ihtiyacından söz eden Erönen, bu sorunun tek çözümünün özel sektörde sendikalaşma olduğunu ifade etti.

Kurum temsilcileri, Akkuyu Nükleer Santrali hakkında ifade ettikleri görüşlerde ise bu santralin sadece Türkiye’yi değil Kıbrıs ve Ortadoğu gibi coğrafyaları da etkileyeceğini söyledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 16:58

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