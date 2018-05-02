CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifakta anlaştığı ve resmi açıklamanın perşembe günü yapılacağı aktarıldı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak konusunda anlaştığı aktarıldı. İttifak perşembe günü resmi olarak açıklanacak. İttifakın milletvekili seçimleri için oluşturulduğu, Cumhurbaşkanlığı yarışında her partinin kendi adayını destekleyeceği belirtildi.

CNN Türk'ten Ünal Kaya'nın haberine göre, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakta anlaştı. Buna göre perşembe günü liderler zirvesi yapılarak ittifak ilan edilecek.

Habere göre, bugün partiler arasında yapılan görüşmede ittifakın protokolü hazırlandı. Demokratik parlamanter sistem vurgusu yapılan protokol, belirli ilkeler bütünü halinde yazıldı.

Haberde ayrıca CHP'nin ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş ile Abdüllatif Şener'i milletvekili listelerinden aday göstermesini planladığı aktarıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 00:32

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