Gazeteci İrfan Değirmenci, 24 Haziran seçimleri için CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

Gazeteci İrfan Değirmenci 24 Haziran seçimleri için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.

16 Nisan referandumunda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladığı için Kanal D’nin işine son verdiği Gazeteci İrfan Değirmenci, CHP’den milletvekili aday adayı oldu.

Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Değirmenci “Bugüne kadar emekçiler,ezilenler, haksızlığa uğrayanlar ve güzel ülkemizin cesur insanları adına yürüttüğüm mücadeleyi bundan böyle CHP çatısı altında sürdürmek için milletvekili aday adayı oldum. Parlamenter demokrasiye,laikliğe, özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Güzel günler yakın” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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