Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'yu belirleyen Saadet Partisi'nin seçim sloganı 'Türkiye'ye bilge başkan' oldu.

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu oldu.

Partinin sloganı ise " Türkiye'ye bilge başkan" olarak belirlendi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

1941, Kahramanmaraş doğumlu Temel Karamollaoğlu, 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde genel başkan seçildi. 1996-2002 ve 1977-1980 yılları arasında milletvekilliği yapan Temel Karamollaoğlu, 1989 ve 1995 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Temel Karamollaoğlu, ilk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamlamasının ardından 1960'lı yıllarda burslu olarak gittiği İngiltere'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Tekstil Teknoloji Bölümünden 1964 yılında mezun oldu. 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Türkiye'ye dönerek Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladı. 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman olarak görev aldı. 1967 ve 1972 yılları arasında DPT'de Tekstil Sektör Uzmanı olarak çalıştı. Askerden geldikten sonra 2 yıl özel sektörde çalışan Karamollaoğlu, 1975 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı.

SİYASİ KARİYERİ

1977 yılında Millî Selamet Partisi'nden Sivas Milletvekili seçilen Temel Karamollaoğlu, parlamento çalışmalarında KİT Komisyonu Üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi olarak Türkiye’yi temsil etti. 1978’de Parti Genel Kurulu Üyeliğine seçildi.

1980 darbesinden sonra 1987 referandumuna kadar aktif siyasetten uzak kalan Temel Karamollaoğlu, 1980’lerde bir müddet özel müşavirlik yaptı ve daha sonra bir tekstil firmasında genel müdürlük ve koordinatörlük görevlerinde bulundu.

Referandumla birlikte politik hayata geri dönen ve Refah Partisi Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçilen Temel Karamollaoğlu, 1989 yılında Refah Partisi'nden Sivas Belediye Başkanlığına seçildi. Bir dönem Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 1994 Mahalli İdareler Seçimlerinde aynı ilde yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı seçildi.

SİVAS KATLİAMI'NDA BELEDİYE BAŞKANIYDI

1993 Sivas Katliamında saldırgan kitle Madımak Oteli'nin önündeyken yanlarına gittiğinde, 'Mücahit Temel' sloganlarıyla karşılandığı, kalabalığa hitaben "Bir defa şöyle bir fatiha okuyalım. Şunların ruhuna el fatiha diyelim" diye konuştuğu ve "Gazanız mübarek olsun" dediği basında çıkan haberlerde yer alan Karamollaoğlu, bu sözlerle ilgili yıllar sonra verdiği bir röportajda "Hiç hatırlamıyorum. Bir kalabalığı nasıl teskin edersiniz? Onların gönlünü alarak... Orada, 'Oturun sakinleşin, bir Fatiha okuyun' dememin, demememin bir önemi yok ki" dedi. Katliamın bir numaralı sanığı olan ve 17 yıldır firarda olan dönemin belediye meclis üyesi Cafer Erçakmak'ın hiçbir suçu olmadığını iddia eden Karamollaoğlu, katliamda yaşamını yitirenlerin yanarak değil, dumandan boğularak öldüğünü öne sürdü. Karamollaoğlu, Madımak Oteli'nin utanç müzesine dönüştürülmesinin Sivas'a en büyük ihanet olacağını ve Türkiye'nin çok büyük acılar yaşadığını ama hiçbirinin bunun kadar istismar edilmediğini ileri sürdü.

1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisinden Sivas milletvekili olarak parlamentoya giren Temel Karamollaoğlu, bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Refah Partisi Grup Başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisinin kapatılmasına kadar sürdürdü.

Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesince kapatılmasından sonra Fazilet Partisine katıldı. 1999 seçimlerinde Sivas’tan yeniden milletvekili seçildi. Bu yasama döneminde NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği devam etti. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yüksek İstişare Kurulu tarafından 24 Ekim 2016 tarihinde Saadet Partisi (SP) Genel Başkan adaylığına seçilen Temel Karamollaoğlu, 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 delegenin 871'inin oyunu alarak Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçildi.

Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için Saadet Partisi'nin adayı olarak belirlendi. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (1 Mayıs 2018) -SP'nin adayı Temel Karamollaoğlu oldu

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 11:48

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