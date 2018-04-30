Afganistan'da Kabil, Kandahar, Cüzcan'da saldırılar: En az 37 ölü

Afganistan'da başkent Kabil, Kandahar ve Cüzcan'daki intihar saldırılarında aralarında gazetecilerin de olduğu en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda en az 25 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyuna yönelik intihar saldırısında 11 sivilin öldüğü açıklandı. Kuzeydeki Cüzcan vilayetinde Taliban'ın pususunda 1 polis öldürüldü, 2'si 13 kişi kaçırıldı.

BAŞKENTTE IŞİD SALDIRILARI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Şaş Darak bölgesinde patlattığını belirtti.

İkinci saldırının görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında düzenlendiğini ifade eden Daniş, saldırganın gazetecileri hedef aldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, saldırılarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırılarda 49 kişinin yaralandığını dile getiren Mecruh, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

AFP FOTO MUHABİRİ DAHİL 8 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan Bağımsız Medyayı Destekleme Kurumu Başkanı Mucip Hılvatger, saldırıda AFP Foto Muhabiri Şah Marai'nin de aralarında bulunduğu 8 basın mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.

IŞİD ÜSTLENDİ

Saldırıları IŞİD üstlendi. IŞİD daha önce de bu bölgede saldırılar düzenlemişti.

Kabil'in Şaş Darak bölgesi, ABD Büyükelçiliği, NATO üssü ve Afganistan Savunma Bakanlığı yakınında yer alıyor.

NATO KONVOYUNA SALDIRI

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyuna yönelik intihar saldırısında 11 sivilin öldüğü bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Basın Danışmanı Kasim Afgan, intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla NATO bünyesinde görev yapan ve Daman ilçesinde devriye gezen Romanyalı askerlerin konvoyunu hedef aldığını açıkladı.

Afgan, saldırıda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralananlar arasında 5 Romanyalı asker bulunuyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TALİBAN'DAN PUSU

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir minibüsü durduran Taliban militanlarının bir polisi öldürdüğü, 2'si polis 13 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Ham Ab İlçe Emniyet Müdürü Gulam Nabi Ferheng, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan-Ham Ab Caddesi'nde pusu kurduğunu belirtti.

Ferheng, Cüzcan'dan Ham Ab'a giden aracı Daşti Şor bölgesinde durduran militanların yolcular arasındaki bir polisi öldürdüğü, 2 polis ile 11 sivili kaçırdığını kaydetti.

Militanların, kaçırdıkları kişileri nereye götürdüğü henüz belirlenemedi.

Taliban, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. (Kabil/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 15:48

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