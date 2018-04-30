Kılıçdaroğlu'dan aday yorumu: Güçlü ve bilge bir iradeye ihtiyaç var

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı profilini çizerken Türkiye'nin 5 temel sorununu çözecek güçlü ve bilge bir iradeye ihtiyaç var' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısı için bulunduğu Kayseri’den Marmaris’e giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül’e konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selefi Abdullah Gül'e 24 Haziran'da adaylıktan çekilmesi için Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı gönderdiğine yönelik iddiaları şöyle yorumladı:

“Bir dikta yönetiminin, kendi geleceğini güvence altına almak için askerleri kendi vesayeti ve düşüncesi paralelinde kullanmasıdır. 28 Şubat sürecinden çok daha ağırdır. Bu kadar açık bir baskının kurulması, 24 Haziran’da ortaya çıkacak tablodan korkmalarındandır. Bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yaptırmamak için devleti, devletin gücünü kullanan bir yapıya tanık olduk. Düne kadar ‘askeri vesayet’ diyen, ‘Demokrasinin üzerindeki vesayeti kaldırdık’ diyen bir kişinin, devletin kurumlarını ele geçirdikten sonra bir kişinin Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek için Genelkurmay Başkanı’nı, yanına ‘saray sözcüsünü’ verip, Abdullah Gül’ün yanına göndermesi asla kabul edilemez. Erdoğan’ın bu tavrı korkunun eseridir. Demokrasiye bundan daha açık ve net gölge düşürülemez. Bu tavır, Erdoğan’ın demokrasiden yana olmadığını da çok açık bir biçimde gösteriyor. Erdoğan bir diktatör olmanın gereklerini yerine getiriyor. Demokrasiden yana olan bir kişinin adaylığını, konuşmasını engellemek gibi bir arayışa girmiştir.

'GÜL DEMOKRASİDEN, ERDOĞAN DİKTA YÖNETİMİNDEN YANA'

Ziyaretin etkili olup olmadığını basın toplantısından anladık. Gül, kendisiyle görüşen çevrelere geniş bir mutabakat sağlanırsa aday olacağını ifade ettiğini söylemiştir. O mutabakat sağlanamadığı için aday olmadığını söyledi. Dolayısıyla vesayete karşı boyun eğen cumhurbaşkanı olmadığını göstermiştir. Gül’ün demokrasiden, Erdoğan’ın dikta yönetiminden yana olduğu da çok net ortaya çıkmıştır.”

‘SEÇİM KAMPANYASI HAYIR’IN BİR BAŞKA VERSİYONU’

Seçim kampanyasını ‘hayır kampanyasının bir başka versiyonu’ olarak yürüteceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Her siyasi parti kendi mitingini yapacak. Cumhurbaşkanı adayı da bağımsız çalışacak. Ama söylemler aynı olmalı. Seçimi yüzde 60 ile ikinci turda alırız” diye konuştu.

KESİCİ VE BÜYÜKERŞEN YANITI

Kılıçdaroğlu adaylık için "İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen adı öne çıkıyor. Bunlar olmazsa şaşırır mıyız?" sorusuna yanıt olarak "Niye? Ortaya çıkacak aday için şaşıracak bir durum yok. Partimiz içinde bu sorunları çözecek çok kişi var. Kesici de Büyükerşen de bu kapasiteye sahip insanlar." dedi.

‘SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAMALI’

Kılıçdaroğlu, Hürriyet’ten Rifat Başaran’a yaptığı açıklamalarda ise Cumhurbaşkanlığı'na neden aday olmadığını “Bir siyasi partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söyledim” sözleriyle açıkladı. CHP lideri şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması lazım, toplumun her kesimini kucaklaması lazım. 80 milyonun ‘Evet bu benim cumhurbaşkanımdır’ demesi lazım. Gelecek kişi ‘Ben Türkiye’nin sorunlarını çözecek kapasitedeyim’ diyecek, bir başarı hikâyesi olacak, topluma güven veren birisi olacak. İttifak çalışmaları konusunda şu anda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde önemli adımlar atılacak.”

Kılıçdaroğlu, adaylarına ilişkin Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada “Normalde işleyen sistemde yasama ve yürütmenin ayrı zamanlarda seçilmesi lazım. Seçilecek kişi, Türkiye'yi yönetecek. Ekonomide, eğitimde, dış politikada, demokraside, toplumsal barışta geldiğimiz nokta belli. Türkiye'nin 5 temel sorununu çözecek güçlü ve bilge bir iradeye ihtiyacımız var. Toplumu ayrıştırmadan, kutuplaşmadan, herkesin cumhurbaşkanı olma özelliği olan. Adayımızın illa CHP üyesi olma gibi bir belirlemeye ihtiyacımız yok” dedi.

‘İTTİFAKLA 80 MİLLETVEKİLİ FAZLA ÇIKARILIYOR’

Kılıçdaroğlu, seçimde ittifak yapmanın faydalarını ise şöyle anlattı: “Her siyasi parti kendi listesiyle demokrasi birlikteliğini sağlıklı yürütmek için hareket edecek. Ancak ittifakın hangi koşullarda sağlanacağını şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum. Demokrasiye katkı vermek, demokrasinin kökleşmesi için son derece iyi niyetle çalışıyorlar. İttifakla birlikte seçime girince 80 kadar daha fazla milletvekili çıkarılıyor. Bu durumdan her siyasal parti yararlanır.” (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (30 Nisan 2018) - Seçim ittifakı süreci başladı

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 09:25

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