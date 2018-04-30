Seçim Günlüğü (30 Nisan 2018) - Seçim ittifakı süreci başladı

24 Haziran seçimlerinin ilkleri arasında yer alan siyasi partilerin ittifak kurarak seçime girebilmeleri için süreç bugün başladı. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, bugünden itibaren 6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 17.00'ye kadar genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim edecek. Bu tarih ve saatten sonra ittifaka, yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek.

Seçim ittifakı için süreç başladı İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, bugünden 6 Mayıs 2018 saat 17.00'ye kadar ittifak protokolünü YSK'ye teslim edecek.

AVUKAT TURGUT KAZAN: MÜVEKKİLİMİN ADRESİNDEN CÜBBELİ'NİN KAYDI ÇIKTI

YSK Başkanı Sadi Güven'in 'Seçim başlamadan güvenliğini tartışmak doğru değil' dediği saatlerde Avukat Turgut Kazan skandal bir gelişmeyi duyurdu. Bir müvekkilinin adresine kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ailesinin kaydedildiğini öğrenip düzelttiklerini belirten Kazan, “Eğer, bu durumu tesadüfen öğrenmeseydik, müvekkilimiz ve onun yerine yazılanlar oy kullanamayacaktı” ifadelerini kullandı. Kazan, seçmen listelerinin mutlaka kontrol edilmesi çağrısı yaptı.

Kazan: Müvekkilimin adresinden Cübbeli'nin kaydı çıktı YSK Başkanı Sadi Güven'in 'Seçim başlamadan güvenliğini tartışmak doğru değil' dediği saatlerde Avukat Turgut Kazan skandal bir gelişmeyi duyurdu.

YSK BAŞKANI'NDAN SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven: Seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil."

Kazan: Müvekkilimin adresinden Cübbeli'nin kaydı çıktı YSK Başkanı Sadi Güven'in 'Seçim başlamadan güvenliğini tartışmak doğru değil' dediği saatlerde Avukat Turgut Kazan skandal bir gelişmeyi duyurdu.

KILIÇDAROĞLU: GÜÇLÜ VE BİLGE BİR İRADEYE İHTİYAÇ VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısı için bulunduğu Kayseri’den Marmaris’e giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı profilini şöyle çizdi:

*Siyasi parti genel başkanı olmamalı,

*CHP üyesi olmasına gerek yok

*Türkiye'nin 5 temel sorununu çözecek güçlü ve bilge bir iradeye ihtiyacımız var.

Kılıçdaroğlu'dan aday yorumu: Güçlü ve bilge bir iradeye ihtiyaç var Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı profilini çizerken Türkiye'nin 5 temel sorununu çözecek güçlü ve bilge bir iradeye ihtiyaç var' dedi.

'DEMİRTAŞ CEZA ALSA DA ALMASA DA ADAY'

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ın ismini 1 Mayıs’tan sonra kamuoyuna resmen duyuracağı, 4 Mayıs’tan sonra ise resmi başvurunun yapılacağı ifade ediliyor. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Demirtaş’ın bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davasında ceza çıksa da çıkmasa da Demirtaş aday olarak gösterilecek.

HDP'li yetkililer: Demirtaş, ceza çıksa da çıkmasa da aday HDP’nin bugünkü davada ceza çıksa da çıkmasa da Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği belirtiliyor.