HDP'li yetkililer: Demirtaş, ceza çıksa da çıkmasa da aday

HDP’nin bugünkü davada ceza çıksa da çıkmasa da Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği belirtiliyor.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ın ismini 1 Mayıs’tan sonra kamuoyuna resmen duyuracağı, 4 Mayıs’tan sonra ise resmi başvurunun yapılacağı ifade ediliyor. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Demirtaş’ın bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davasında ceza çıksa da çıkmasa da Demirtaş aday olarak gösterilecek.

Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 'çözüm süreci' döneminde yaptıkları konuşma nedeniyle dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra açılan davada, fezlekede olmayan suçun iddianameye eklenmesi, dosyaların birleşme talebinin reddedilmesi ve pek çok temel talebin kabul edilmemesi parti içinde ceza beklentisini beraberinde getirdi.

Halen tutuklu olan ama haklarındaki ceza kesinleşmeyen İdris Baluken, Abdullah Zeydan, Burcu Çelik Özkan, Çağlar Demirel’in de tekrar milletvekili adayı gösterileceği belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 08:51

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