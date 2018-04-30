Kazan: Müvekkilimin adresinden Cübbeli'nin kaydı çıktı

YSK Başkanı Sadi Güven'in 'Seçim başlamadan güvenliğini tartışmak doğru değil' dediği saatlerde Avukat Turgut Kazan skandal bir gelişmeyi duyurdu.

24 Haziran seçimleri için en çok tartışılan konu seçim güvenliği. Oy pusulalarının fazla basıldığı, mükerrer seçmen olduğu vs. çok sayıda iddia ile birlikte sandık güvenliğine ilişkin dile getirilen eleştirilere yanıt veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok” diyerek seçim güvenliği ile ilgili tartışmaların doğru olmadığını savundu. Güven’in bu açıklamaları yaptığı saatlerde İstanbul Barosu eski Başkanı Avukat Turgut Kazan, müvekkilinin adresinde Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayıtlı olduğunu duyurarak “Eğer, bu durumu tesadüfen öğrenmeseydik, müvekkilimiz ve onun yerine yazılanlar oy kullanamayacaktı” dedi.

Eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan, kişisel Twitter hesabından seçmenlere önemli uyarılarda bulundu. Bir müvekkilinin adresine kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ailesinin kaydedildiğini öğrenip düzelttiklerini belirten Kazan, “Eğer, bu durumu tesadüfen öğrenmeseydik, müvekkilimiz ve onun yerine yazılanlar oy kullanamayacaktı” ifadelerini kullandı.

Kazan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Tüm seçmenleri uyarıyoruz. İktidarın memuru bir nüfus müdürlüğü, oturduğunuz eve başkasını kaydetmiş olabilir. O durumda siz oy kullanamazsınız. Evet, bir noter işlemi sırasında, müvekkilimizin adresine başkasının yazıldığını öğrendik. Tabii, noter işlemi yapılamadı. Belgelerimizi sunarak kaydı düzelttirdik. Ve bu gerçeğe aykırı işlemi kimin/nasıl yaptırdığını öğrenip haklarımızı kullanmak için İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurduk. Cevap veremeyeceklerini bildirdiler. Ama kayıtlara bakılırken bir İGDAŞ faturasıyla, müvekkilimizin adresine Cüppeli Ahmet Efendi ailesinin yazıldığını gördük. Belki onlar da kendi adreslerinden silinmişti. Eğer, bu durumu tesadüfen öğrenmeseydik, müvekkilimiz ve onun yerine yazılanlar oy kullanamayacaktı.”

KAZAN: SEÇMEN LİSTELERİNE MUTLAKA BAKALIM

Kazan devamında şu uyarılarda bulundu: “Sizler için de benzer bir işlem yapılmış olabilir. Nitekim, biz başka bir örneğe de rastladık. Ailemizin oturduğu eve başkalarını da yazmışlardı.YSK’nın internet sitesine girip kaydınıza bakın. Eğer yoksa veya oyunuzu başka yerde kullanmak istiyorsanız, gerekli belgelerle İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurup beyanname onaylatmanız ve onu İlçe Seçim Kurulu’na sunmanız gerekiyor. Mutlaka görevimizi yapalım. Önce YSK sitesine, sonra 2 Mayıs-12 Mayıs arası muhtarlıklara asılacak seçmen listelerine bakalım. Ve 24 Haziranda, eğer kalırsa 8 Temmuzda mutlaka oylarımızı kullanalım.

YSK BAŞKANI: MÜKERRER SEÇMEN YOK!

Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Bu tartışmaların yapıldığı saatlerde konuşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ise seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmanın doğru olmadığını savundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güven, “Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, ‘Sahte oy pusulası kullanıldı’ diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil” dedi.

Partilere de çağrı yapan Güven, “Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaştık. Halk eğitimlerde partilerin sandıklarda görevlendireceği üyelere eğitim vereceğiz. Üyelerini göndersinler eğitim verelim” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 14:51

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