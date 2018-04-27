İzmir merkezli operasyon: 41 kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul'da düzenlenen ev baskınlarında HDP ve ESP yöneticileri gözaltına alındı. Polis, BEKSAV binasında da arama yaptı.

İstanbul'da gece düzenlenen ev baskınlarında 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında BEKSAV'ın Kadıköy'deki binasının kapısı kırıldı, içeride arama yapıldı. İzmir merkezli düzenlenen operasyonda ise 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs'a günler kala ev baskınları düzenlendi. Gece saatlerinde yapılan baskınlarda Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) PM üyesi Ümmühan Özdemir, ESP Maltepe İlçe Başkanı Kerem Bükre, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Zeytinburnu yöneticisi Hasan Kılık, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bağcılar İl yöneticisi Erkan Çelikcan ile Mustafa Kubilay Sever’in gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Gözaltı gerekçesi ise açıklanmadı.

BEKSAV'A POLİS BASKINI

Operasyon kapsamında Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı'nın (BEKSAV) Kadıköy'de bulunan merkezine de gece saatlerinde baskın yapıldı. Kapısını kırarak merkeze giren polisler, içeride arama yaptı. Aramalar sırasında polislerin kurumun bilgisayarlarına ve sökülen güvenlik kameralarına el koyduğu öğrenildi.

BEKSAV, Twitter hesabından baskını şu ifadelerle duyurdu:

"Dün gece saatlerinde vakıf binamız polis tarafından basıldı. Tarafımız nettir! Saray için değil, ezilenler için sanat üretmeye devam edeceğiz! 'Toplum için sanat, insanlık için bilim, özgürlük için politika' demeye devam edeceğiz! Bir polis baskını sonrası kameraların kayıtlarını alınıp söküp götürmek nedir? Bunun adı hırsızlıktır!"

İZMİR MERKEZLİ OPERASYONDA 41 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir merkezli başlatılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ankara, Kocaeli, İstanbul, Erzurum ve Manisa gibi birçok kentte sabah saatlerinde ev baskınları düzenlendi. Yapılan aramalarda evlerde bulunan dijital malzeme ve kitaplara el konulduğu belirtildi. 41 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenilirken gözaltına alınanlar arasında HDP'liler de bulunuyor.

Operasyonun "İhbar" ve "Örgüte finansman sağlamak" gibi gerekçelerle yapıldığı belirtildi.

Gözaltında olan isimlerden bazıları şu şekilde: "Abdurahman Turgal, Haydar Aradağ, Ferhat Adar, Ahmet Özel, Sıddık Genç, Cengiz Karakuş ve Mürsel Çiftçi." (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 14:54

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