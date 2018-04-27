Vizyonda bu hafta (27 Nisan 2018 Cuma)

Bu hafta 11 yeni film sinemaseverlerle buluşuyor.

Bu hafta 5'i yerli olmak üzere 11 yeni film gösterime giriyor.

AVENGERS: INFINITY WAR (AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI)

Marvel Sinematik Evreni'nin bir araya gelerek korkunç titan Thanos'a karşı verdiği savaşı konu edinen filmde; Yenilmezler ve süper kahraman dostları; yıkıcı bir saldırı, evrenin sonunu getirmeden önce güçlü Thanos'u yenmek için mücadele veriyor.

Yönetmen: Anthony Russo ve Joe Russo

Oyuncular: Robert Downey, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Zoe Saldana, Tom Holland, Chris Hemsworth, Karen Gillan, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Sebastian Stan

CROOKED HOUSE (ÇARPIK EVDEKİ CESETLER)

Agatha Christie'nin aynı isimli ünlü romanından uyarlanan "Çarpık Evdeki Cesetler", 1950'lerin İngiltere'sinde geçen gizemli bir cinayet hikayesini konu ediniyor.

Yönetmen: Gilles Paquet-Brenner

Oyuncular: Christina Hendricks, Gillian Anderson, Honor Kneafsey, Glenn Close, Max Irons, Terence Stamp, Stefanie Martini

DANS LA BRUME - JUST A BREATH AWAY (BİR NEFES ÖTEDE)

Paris'te yaşanan büyük bir deprem sonrası yüzeye çıkan bir sisle birlikte şehri ele geçiren kaos sırasında hayatta kalma mücadelesi veren bir ailenin hikayesi ele alınıyor.

Yönetmen: Daniel Roby

Oyuncular: Romain Duris ve Olga Kurylenko

THE LODGERS (LANETLİ KONAK)

İrlanda'nın kırsal kesimlerinde geçen film; İngiliz ikizler Rachel ve Edward'ın yaşadıkları malikaneye esrarengiz bir varlığın musallat olmasının ardından yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Yönetmen: Brian O'Malley

Oyuncular: Charlotte Vega, David Bradley, Moe Dunford, Eugene Simon, Bill Milner, Deirdre O'Kane, Roisin Murphy

FILM STARS DON'T DIE IN LIVERPOOL (YILDIZLAR ASLA ÖLMEZ)

4 kez Oscar adayı olan Annette Bening ile BAFTA ödüllü Jamie Bell'in övgü alan performanslarıyla konuşulan film, efsanevi Hollywood yıldızı Gloria Grahame'ın oyuncu Peter Turner'la yaşadığı aşkın gerçek hikayesine odaklanıyor.

Yönetmen: Paul McGuigan

Oyuncular: Jamie Bell, Annette Bening, Julie Walters, Stephen Graham, Vanessa Redgrave, Isabella Laughland

TAYO THE LITTLE BUS (TAYO KÜÇÜK OTOBÜS)

Haftanın animasyon filmi "Tayo Küçük Otobüs", kendilerini oyuncak arabaların yer aldığı bir dünyada bulan bir grup arkadaşın maceralarını konu alıyor.

Yönetmen: Ryu Jung-Woo

SELFİ

Hülya Avşar'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynayıp el kamerasını kullanarak çektiği "Selfi", sanatçının kendisiyle ilgili bir otobiyografik film olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

TAKSİM HOLD'EM

İki kişinin sokaktaki polis müdahalesinden kaçıp evlerine sığınması sonucu poker oyunları yarım kalan bir grup arkadaşın hikayesi anlatılıyor.

Yönetmen: Michael Önder

Oyuncular: Kenan Ece, Damla Sönmez, Berk Hakman, Emre Yetim, Ege Kökenli, Nezih Cihan Aksoy, Tansu Taşanlar

BİZUM UŞAKLAR

Film, iki kaçağın saklanmak için gittikleri köyde kendilerini bir toprak kavgası içerisinde bulmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Cuma Uğurlu

Oyuncular: Yakup Yavru, Ayşegül Kaygusuz, Reyhan İlhan, Buket Tuba Güzel

YALNIZ HAYALLER KALDI

Emekli matematik öğretmeni Doğan, çocuklarına tek başına bakabilmek için elinden geleni yapmaktadır. En büyük kızı Neval, evlendikten sonra Almanya’ya taşınmıştır. Hukuk fakültesinde okuyan kızı Umut, özel üniversitede okuyan hırslı oğlu Orhan ve küçük kızı Demet ile birlikte yaşamakta olan Doğan’ın, aynı sitede yaşayan iyi kalpli Aysel’le de bir ilişkisi vardır. Ailenin düzeni, Umut’un bir hastalığa yakalanmasıyla bozulur.

Yönetmen: Mehmet Ali Arslan

Oyuncular: Mahmut Cevher, Perihan Savaş, Tuba Daştan, Açelya Elmas, Fırat Temir

EV KİRA SEMT BİZİM

Film, komşuları birer birer yaşadıkları semtten gitmek zorunda kalan bir grup arkadaşın fahiş kira artışlarına dur deme çalışmalarını ele alıyor.

Yönetmen: Mustafa Kenan Aybastı

Oyuncular: Dilara Tor, Nevzat Süs, Ender Yiğit, Suna Selen

(KÜLTÜR SERVİSİ)

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 10 Mayıs'ta başlıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 12:14

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