Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 10 Mayıs'ta başlıyor

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin bu yılki onur konuğu, İranlı yönetmen Rahsan Bani Etemad.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 10 Mayıs’ta başlıyor. Sheraton Otel’de düzenlenen tanıtım toplantısında programı duyurulan festivalin bu yılki onur konuğu dünyaca ünlü İranlı Kadın Yönetmen Rahsan Bani Etemad olacak.

Toplantıda konuşan festival ekibinden Elif Topkaya Sevinç, “Bu yıl Filmmor ile birlikte festival baharı yaşıyoruz, yaşatıyoruz. 10 Mart’tan beri ortak çalışma içerisindeyiz” dedi.

ÖDÜLLER AÇILIŞTA VERİLECEK

Sevinç, festivalin 10 Mayıs’ta yapılacak açılışında her zamanki gibi değerli kadınlara ödüller verileceğini söyledi. Onur Ödülü’nün Nedret Güvenç’e, Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nün Işık Yenersu ve Biket İlhan’a, Tema Ödülü’nün Felsefeci Yazar Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye, Genç Cadı Ödülü’nün ise Öykü Karayel’e verileceğini belirten Sevinç, film gösterimlerinin Çağdaş Sanatlar Merkezi, Büyülü Fener, Fransız Kültür Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde yapılacağını dile getirdi. Sevinç, ayrıca Başkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde de onur konuğuyla yapılacak etkinliklerin olacağını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 19:49

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