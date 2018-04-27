Kore Yarımadası’nda medyatik barış zirvesi

Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin tarihi buluşmasında ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi kararı verildi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Devlet Başkanı Kim Jong-un, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Liderler, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesinde anlaştı.

İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği liderler zirvesinde Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Kim, ziyaretçi defterine “Yeni bir tarih başlıyor” diye yazdı. ABD Başkanı Donald Trump ise zirveyi daha gerçekçi yorumladı: “Ne olduğunu zaman gösterecek”

Bu görüşmeyle Kuzey ve Güney Kore liderleri 11 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. Görüşmeye Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong(alttaki fotoğrafta sağda) da katıldı.

Fotoğraf: Kore Zirvesi Basın Topluluğu/AA

ORTAK DEKLARASYON

Liderler, Kore Yarımadası’nın ‘nükleer silahlardan tamamen arındırılması’ amacıyla ortak deklarasyon da imzaladı. Sputnik’in aktardığına göre “İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası’nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış devrinin açıldığını resmen ilan eder” sözlerin yer aldığı deklarasyonda “tarafların silahlanmayı azaltması, düşmanca eylemlerin kesilmesi, iki ülke arasındaki sınırın barış bölgesine çevrilmesi ve ABD ile Çin gibi ateşkesin tarafı olan diğer ülkelerle Kore Yarımadası’nda nihai barış anlaşmasının imzalanması” için çok taraflı müzakerelerin takip edilmesi sözleri yer aldı.

DEKLARASYONDA NELER VAR?

Deklarasyona göre, sınırda yer alan Kaesong endüstriyel bölgesinde iki taraftan temsilcilerin yer aldığı bir ortak irtibat ofisi açılacak. Daha aktif iş birliği, ziyaretler ve her alanda iletişim teşvik edilecek. Özel tarihlerde ortak etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklere her seviyeden katılımcılar dahil olabilecek. Uluslararası spor organizasyonlarına 2018 Asya Oyunları’nda olduğu gibi birlikte katılanacak. Kore Savaşı sonrası birbirinden ayrılan aile bireyleri için 15 Ağustos’ta yeniden bir araya gelme organizasyonu yapılacak.

İki Kore de kara, deniz ve hava dahil her alanda birbirine yönelik düşmanca eylemleri durdurmayı kabul etti. 1 Mayıs itibarıyla iki ülke arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) bir ‘barış bölgesine’ çevrilecek. Sınırdaki propaganda hoparlörleri sökülecek ve propaganda broşürleri artık dağıtılmayacak. Taraflar askeri konuları çözmek amacıyla düzenli olarak savunma bakanlığı düzeyinde toplantılar gerçekleştirecek. Generaller düzeyinde ilk askeri görüşmeler bu ay yapılacak.

Fotoğraf: Kore Zirvesi Basın Topluluğu/AA

Planlama sürecinde, özellikle "nükleer denemelerin durdurulması ve sınırdaki propaganda yayınlarına son verilmesi" gibi adımların atıldığı görüşmenin ana gündem maddelerini; "ilişkilerin geliştirilmesi" ve "nükleer silahsızlanma" oluşturuyor.

Fotoğraf: Kore Zirvesi Basın Topluluğu/AA

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE

KİM-Moon görüşmesi, iki ülke arasında Kore Savaşı’ndan bu yana düzenlenen 3. zirve olma özelliği taşıyor. İlk olarak 2000’de Kim’in babası Kim Jong-il ve Güney Kore’nin o dönemki lideri Kim Dae-jung görüşmüş, ortak ekonomi projeleri ve savaş sebebiyle ayrılmış ailelerin bir araya getirilmesi üzerinde mutabık kalınmıştı.

Ekim 2007’de yine Kim Jong-il, bu kez Kim Dae-jung’un liberal halefi Roh Moo-hyun’la bir araya gelmişti. Roh, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a gitmişti. Liderler barış anlaşması imzalama çabaları ve bir dizi iş birliği projeleri üzerinde uzlaşmıştı ama bu projelerin çoğu Roh’un halefinin gerilim politikası izlemesi üzerine yarıda kalmıştı.

JAPONYA’YA MESAJLAR

Zirvede iki ülkeyi on yıllarca sömürgesi yapan Japonya’ya da mesajlar vardı. Akşam yemeğinde servis edilen ve üzerinde Birleşik Kore haritasının olduğu tatlı, krize yol açtı. Japonya Dışişleri, haritaya iki tartışmalı adanın (Takeşime ve Dokdo) dahil edilmesi gerekçesiyle resmi şikayetini iletti, tatlının servis edilmemesini istedi. Yine görüşmenin yapıldığı salondaki sandalyelere de Birleşik Kore haritası ve söz konusu iki adanın işlenmesi dikkat çekti.

TRUMP: NE OLDUĞUNU ZAMAN GÖSTERECEK

Kore zirvesiyle ilgili Twitter’dan mesaj yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump ise , “Füze fırlatmalar ve nükleer denemelerin yapıldığı öfkeli bir yılın ardından Kuzey Kore ile Güney Kore arasında şu sıra tarihi bir görüşme gerçekleşiyor. İyi şeyler oluyor, ama ne olduğunu zaman gösterecek!” dedi.

RUSYA DIŞİŞLERİ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında iki ülke arasında fiili iş birliği kurulması için katkı sunmaya hazır oldukları belirtilerek, “Demiryolu, elektrik enerjisi, gaz alanlarında ve diğer alanlarda üçlü iş birliğinin geliştirilmesi yoluyla Kuzey Kore ve Güney Kore arasında fiili iş birliği kurulmasını sağlamaya hazırız” denildi.

MOON DA PYONGYANG’A GİDECEK

Güney Kore Lideri Moon’un da bu sonbaharda Pyongyang’ı ziyaret edeceği ve iki liderin ‘düzenli olarak görüşeceği ayrıca doğrudan telefon görüşmeleri yapacağı’ belirtildi. Deklarasyonun imzalanmasının ardından iki lider sarılarak birbirini kutladı. İki lider imzaların ardından ortak basın toplantısı yaptı. Toplantıda Moon, “Kore Yarımadası’nda artık savaş olmayacak. Yeni bir barış dönemi başladı” dedi, asla geri dönmeyeceklerini ileri sürdü. Moon, “Bu Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasının başlangıcı olacak” diye de ekledi.

Kuzey Kore Lideri Kim de, “Önümüzde öfkeli insanların ve tepkilerin çıkaracağı engeller olabilir fakat acısız zafer olmaz. Tek soy, tek kültür ve tek millet ayrılamaz. Biz aslında kardeşiz. Umarım bir araya gelip yeni bir geleceği başlatabiliriz” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 20:00

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