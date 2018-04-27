Ankara'da meslek örgütleri talepleriyle alanlarda olacak

Ankara Tabip Odası (ATO) ve TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 1 Mayıs’taki taleplerini konuştuk.

Burcu YILDIRIM

Ankara

1 MAYIS Ankara’da sendikala, meslek örgütleri ve siyasi partiler tarafından Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda kutlanacak. OHAL’le birçok kurum ve kuruluş baskı altına alınırken meslek örgütleri de hedefe konuldu. Barış söylemlerinden dolayı tepkilerin odak noktası haline gelen meslek örgütleri, gözaltı, davalar hatta “İsminden Türk kelimesinin kaldırılması” gibi yöntemlerle cezalandırılmak istendi. Ankara Tabip Odası (ATO) ve TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 1 Mayıs’taki taleplerini konuştuk.

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Vedat Bulut, öncelikli taleplerinin OHAL’in kaldırılması olduğunu belirterek şöyle konuştu: “OHAL’in kaldırılması ve demokrasinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Hekimler, emekliliklerinde hakları olan ücreti almalı ve bu kapsamda fiili hizmet zammı ile yıpranma payı istiyoruz. Atanamayan bin kadar tıp doktoru var. TUS sınavını kazanmalarına rağmen uzmanlık eğitimlerine başlayamayan, fakülte diplomalarına rağmen aile hekimliğine başlatılmayan hekimlerimiz var. En kısa zamanda işlerine başlamalarını ve güvenlik soruşturmalarının süratlendirilmesiyle birlikte eskiden olduğu gibi 30-60 gün içerisinde atanmalarının yapılmasını talep ediyoruz. Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi için; mesleki bağımsızlık, iş yükünün insancıl düzenlenmesi, mesleki sağlık ve güvenliğin sağlanması, fırsat eşitliği, örgütlenme özgürlüğü, çalışma ortamının demokratikleştirilmesi, emekliliğe yansıyan güvenceli ücret ve mesleki gelişim hakkı, uluslararası normlara uygun olarak çalışma sürelerinin düzenlemesini talep ediyoruz.”

‘HEKİMLERİN ÖNLÜĞÜNE KİR BULAŞMAZ’

Haksız hukuksuz fişlemeler ile hekimlerin çalışmasını engelleyen bir sürecin yaşandığını belirten Bulut, “Hekimlerin beyaz önlüklerine kir bulaşmaz, aldıkları insancıl eğitim ve ettikleri yemin her insana etnik, dil, din, cinsel kimlik, ırk ayırmadan eşit şekilde davranmalarını sağlar. Hekimlerin ettikleri mezuniyet yeminini iktidar sahiplerinin Mecliste ettikleri ama asla uymadıkları yeminle kıyaslamasınlar” diye konuştu. Bulut, hekimlere ve sağlık çalışanlarına bu hayatı reva görenlerin 24 Haziran seçimlerinde, oda seçimlerinde aldıkları gibi bir yanıt alacaklarını söyledi.

TMMOB Ankara İKK Başkanı Özgür Topçu, OHAL ile baskıların arttığını ancak yeni olmadığını söyledi. Bu baskıların gerçek sebebinin, TMMOB’nin tüm yer altı ve yer üstü zenginliklerinin, kültürel varlıkların, insan kaynaklarının rant ve çıkar çevreleri için değil ülke ve halk yararına değerlendirilmesi için yürüttüğü mücadele olduğunu ifade eden Topçu, “Toplumsal alanda ise hukukun çiğnenmesine, özgürlüklerin kısıtlanmasına, laikliğin ortadan kaldırılmasına, eğitimin muhafazakarlaştırılmasına karşı gösterdiğimiz laik demokratik bir Türkiye direncimizdendir” dedi.

NÜKLEER SANTRALLERE KARŞI

Bu yıl 1 Mayıs’ta özelleştirmelere karşı kamusal üretim talebiyle alanlarda olacaklarını ifade eden Topçu, AKP iktidarının elektriği 3 kat daha pahalı satın alacağını dile getirdi. Bu koşullarda yapılan nükleer anlaşmalara dikkat çeken Topçu, “Ülkemizin ve coğrafyamızın geleceğini tehlikeye atan nükleer santrallere karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız” dedi. Türkiye tarihinin en çalkantılı siyasal ve toplumsal anlarına tanıklık edildiğini söyleyen Topçu, “Toplumu bütünüyle kuşatan şiddet ortamı, muhaliflere yönelik baskılar, darbe girişimi, olağanüstü hal rejimi, kanun hükmünde kararnameler, belediyelere atanan kayyımlar, antidemokratik anayasa değişikliği ve ekonomik krizin birbirini izlediği büyük bir kaosun içinden geçiyoruz. Yaşadığımız bu derin krizin tek sorumlusu, ülkeyi tek adam rejimiyle yönetmek isteyen AKP iktidarıdır” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 21:40

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