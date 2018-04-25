Yüzlerce deri ve tekstil işçisi yerel 1 Mayıs kutlaması yaptı

Türk-İş'e bağlı DERİTEKS üyesi işçiler 1 Mayıs İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi Tuzla Deri Organize Sanayi’deki tüm örgütlü iş yerlerinden işçilerin katılımıyla yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Tuzla Deri Sanayi'nde fabrikalarından yaptıkları yürüyüşle Uyguner Deri Fabrikası önünde bir araya gelen yüzlerce deri ve tekstil işçisi, İstanbul 1 Mayıs'ı için Maltepe çağrısı yaptı.

“Her yer Taksim, her yer 1 Mayıs”, “1 Mayıs'ta, 1 Mayıs alanlardayız”, “Birlik, mücadele, zafer”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarının atıldığı kutlamada, işçiler “Şeker fabrikaları özelleştirilemez”, “Yaşasın halkların kardeşliği” dövizleri taşıdı. Kutlamaya Hak-İş'e bağlı Liman-İş Sendikası Tuzla Temsilcisi Ali Doğan ve Emek Partisi Tuzla İlçe yöneticileri de katıldı.

EMEKÇİLER BEDEL ÖDÜYOR

“Türkiye'de birçok sorun yaşanıyor. Ülkemizde ciddi bir siyasi sorunla karşı karşıyayız” diyen DERİTEKS Genel Merkez Yöneticisi ve Tuzla Şube Başkanı Binali Tay, “Emekçiler bu faturayı ödemektedir. Biz dünyada ve ülkede barış olsun dedik. Savaşların faturasını emekçiler ödemesin dedik. Savaşa ayrılan bütçenin eğitime, sağlığa ayrılmasını istiyoruz dedik. Ama ne yazık ki bütün komşu ülkelerle savaş noktasına geldik” dedi.

GREV YASAĞINA TEPKİ

Grev yasaklarına tepki gösteren Tay, “Grevler yasaklanıyor, cumhurbaşkanımız ‘Sendikalar grev yapamıyor, direniş yapamıyor’ diyor. Biz çalışanlar insanca çalışmak ve insanca ücret almak için çalışıyoruz. Ne yazık ki ülkeyi yönetenler grev yaptırmamakla övünüyor. Biz bu hakları mücadele ederek aldık. İktidar bunları bize altın tepside sunmadı. Haklarımızı almaya da devam edeceğiz” dedi.

SENDİKALAR SEÇİMİ 3 AY ÖNCEDEN BİLDİRİYOR

Yapılacak olan baskın seçime yönelik eleştiriler sıralayan Tay, “İşsizlik aldı başını gidiyor. İşten atmalar, sendikasızlaştırmalar, grev yasakları sürüyor. Ekonominin büyüdüğünü söylediler, bunun bize yansımadığını gördük. 2019’da yapacakları seçimleri ekonomi bu kadar iyi iken neden yapılıyor? Biz sendika olarak seçim kararı aldığımızda en az 3 ay önce seçim ilanını gazetede yayınlıyoruz. Ne oldu da 2 ay içerisinde her şey çok iyiyken seçim kararını aldılar? Bu seçim güvenli bir seçim değildir. İşçiler bu seçimde artık ülkesine sahip çıkacak demokratik, özgür bir yaşamı tercih edecektir” ifadelerini kullandı.

Tay, DERİTEKS olarak İstanbul 1 Mayıs’ını Maltepe’de kutlayacaklarını belirterek, “Bu süreçte 1 Mayıs çok daha önemlidir. Taksim işçi sınıfı için çok önemlidir, ancak daha önce hep Taksim’i tartışıyorduk. 1 Mayıs'ı alanlarda güçlü kutlarsak mücadele imkanlarımız gelişecektir. Aksi taktirde hak kayıpları sürecek” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 15:21

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