Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok istifa etti

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için bugün son gün.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok AKP'den aday adaylığı için saat 17.00’de Emniyet Genel Müdürlüğü’nden istifasına ilişkin dilekçeyi İçişleri Bakanlığı’na sundu.

Altınok, 29 Ağustos 2015-24 Kasım 2015 tarihlerinde İçişleri Bakanı, 30 Kasım 2015-18 Aralık 2015 tarihlerinde ise vekaleten İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmadan önce de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu.

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Fotoğraf: Ünsal Yücel/DHA

Kamu görevlileri için milletvekilliği aday adayı olmak üzere istifa etme süresinin dolmasına saatler kala bir istifa da DİSK’ten geldi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, istifasını sunmak üzere yönetim kurulu üyelerini toplantıya çağırdı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Beko, aday olmanın aklına gelmediğini ancak bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın kendisini arayarak CHP’den aday olmayı önerdiğini söyledi.

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Beko, İzmirli olduğu için adaylığının da İzmir’den olabileceğini belirtti. (HABER MERKEZİ)

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