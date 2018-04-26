Konya Belediye Başkanı Akyürek, aday olabilmek için istifa etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, seçimde AKP'den aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti.

Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı salonunda yaptığı basın toplantısında, istifasını açıkladı.

2004 yılından bu yana Konya'da belediye başkanlığı yapan Akyürek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugüne kadar yapılan çalışmalarda her zaman desteklerini gördüğümüz Konya milletvekillerimize, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilatın her kademesindeki kardeşlerimize, bu görevleri yapmamızı sağlayan Konya halkına teşekkür etmek istiyorum."

Akyürek, belediye başkanlığının üçüncü döneminde olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: "24 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Üçüncü dönemimiz olması, sürecin çok hızlı gelişmesi, genel merkezimizle, teşkilatımızla, teşkilat terbiyesi ölçeğinde yapılan değerlendirme ve istişarelerde, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılıp, aday adaylığı müracaatı yapmamız gerekti ve süreç böyle sonuçlandı. Bugün itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ederek ayrılıyorum. Konya'mıza bugüne kadar belediye başkanı olarak hizmet ettik, bundan sonra daha farklı hizmetler nasip olursa, görev verilirse, gerçekleştirmek üzere bugün veda ediyoruz."

Akyürek, istifasının ardından bu süreçte Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mithat Büyükalim'in görevi üstleneceğini, daha sonra teşkilatın değerlendirmeleri öncülüğünde Belediye Meclisi'nde yeni belediye başkanı seçiminin 10 gün içerisinde gerçekleştirileceğini kaydetti. (Konya/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 12:56

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