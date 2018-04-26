YSK, seçim takvimini tamamladı

YSK, seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı aday gösterme tarihleri 4-9 Mayıs oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin seçim takvimini tamamlayarak Resmi Gazete'ye gönderdi.

Takvime göre, 5 gün olan cumhurbaşkanı adaylığı başvuru süresi 6 güne çıkartıldı. Cumhurbaşkanlığı aday gösterme tarihleri 4-9 Mayıs oldu.

Milletvekili aday listelerinin YSK'ye son teslim tarihi de 21 Mayıs olarak belirlendi. Partiler arasında kurulacak ittifaklar için ise son başvuru tarihi ise 6 Mayıs.

SEÇİME 11 PARTİ GİREBİLİYOR

Güven, dün YSK binasından çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi partilerin kayıtlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tuttuğunu söyledi.

Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) ilk önce seçime giremeyeceği yönünde kayıtların olduğunu ifade eden Güven, "İtiraz üzerine, 'Kongremizi yaptık.' dediler. Biz ilçelerden bütün belgeleri Yüksek Seçim Kurullarından, onların bize vermiş olduğu bilgileri teyit ettirdik. Toplamda 41 ilde teşkilatlanma şartını yerine getirdiler. Biz de Hür Dava Partisinin seçime girmesine karar verdik. Biraz önce imzalandı. Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderildi." diye konuştu.

Sadi Güven, bütün partilerin itirazını değerlendirdiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Siyasi partilerle ilgili bir itiraz kalmadı. Seçime 11 parti girmiş oldu. Uyum yasası TBMM'den çıktı ancak Resmi Gazete'de şu an itibarıyla yayımlanmadı. Bu nedenle seçim takvimini yayımlayamadık. Bu değişiklikler bu gece ya da yarın Resmi Gazete'de yayımlanırsa bir kez daha gözden geçirip seçim takvimini inşallah yarın yayımlamayı düşünüyoruz."

Güven, bugün de YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu.

"Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını" bildiren Güven, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." diye konuştu. (Ankara/AA)

HÜDA PAR da seçimlere katılacak, karar Resmi Gazete'de

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 13:43

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