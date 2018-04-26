56. hafta Adalet Nöbeti’ne 542 gün sonra tahliye olan Atalay katıldı

Avukatların tutuklu meslektaşları için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde gerçekleştirdiği Adalet Nöbeti 56’ncı haftasında devam etti.

Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasının suçlama konusu yapıldığı dava kapsamında tutuklu yargılanan avukatlar nezdinde başlatılan Adalet Nöbeti, 542 gün sonra tahliye olan gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın katılımıyla gerçekleşti. Nöbette konuşan Atalay, “Keşke hukukun üstün olduğunu, adalet olduğunu söyleyebilseydim, buna inansaydım. Ancak inanamıyorum. Türkiye’de şu anda adalet yok.” dedi.

Hukuk örgütlerinin tutuklu meslektaşları için İstanbul Adliyesi’nde başlattıkları “Adalet Nöbeti”nin 56. haftasına dün son tutuklusu da tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi çalışanları, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Dışarıdaki Gazeteciler ve çok sayıda hukukçu katıldı. Nöbette ilk olarak konuşan avukat Kemal Aytaç, dün görülen Cumhuriyet Davasının duruşmasında verilen kararın yok hükmünde olduğunu ifade etti. “Sizler verdiğiniz rezil kararlarınızın altında kalacaksınız, ezikeceksiniz” diyen Aytaç, nöbetin süreceğini belirterek 30 Nisan’daki Demirtaş duruşmasına katılım çağrısı yaptı. Aytaç, öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi anarak konuşmasını sonlandırdı.

‘ADALET NÖBETİ UMUT OLDU’

542 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Avukat Akın Atalay kendisi nezdinde başlatılan Adalet Nöbeti’ne katıldı. “Dışarısı daha iyi içerden” diyerek sözlerine başlayan Atalay, “Burada Adalet Nöbeti tutuluyor olması Cumhuriyet davasını aştığına inanıyorum. Bu nöbet ile önemli bir mesaj verildi, önemli bir umut oldu” dedi. Atalay, kendileri ile dayanışma içerisinde olan tüm herkese teşekkür etti.

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRNESEL

‘HUKUK DIŞINA ÇIKMAYACAĞIZ’

Türkiye’de adaletin olmadığını ifade eden Atalay, “Keşke demek istiyorum. Keşke hukukun üstün olduğunu, adalet olduğunu söyleyebilseydim, buna inansaydım. Ancak inanamıyorum. Türkiye’de şu anda adalet yok. Bu kararla bize verilen mesaj önemli. Bizim de hukuk dışına çıkmamızı istiyorlar. Ama biz hukuk dışına çıkmayacağız. Biz utanmasını bilen insanlarız. Bunun için çıktığıma sevindim diyemem. Mağdur olan çok insan, gazeteci, siyasetçi, hukukçu, öğrenci içerde. Umarım çok yakında onlar da özgürlüklerine kavuşur. O zaman hep birlikte seviniriz” diye konuştu.

‘KORKU BİZİ TESLİM ALAMADI’

Mahkeme heyetinin kararına ilişkin konuşan Atalay, “Bizi ‘örgüt üyesi olmak’ ile suçlayamadılar ama daha çok ceza verdiler. Burada ki mesaj kamuoyuna, hala uyuyan insanlara. Bu kararla ‘bizim ne durumda olduğumuzu görün’ dediler” değerlendirmesinde bulundu. Atalay, “Çok büyük gedikler açtık. Adaletten yana tutum alacağız. Korku bizi teslim alamadı. Şimdi bekliyorlar burada bizim ne söyleyeceğimizi, ne yapacağımızı. Beklesinler çok yakında göreceksiniz” dedi.

‘YARGININ OLMADIĞI YERDE ADALET OLMAZ’

Atalay’ın ardından konuşan HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, adaletin bir gün Türkiye’ye geleceğine inandığını söyledi. Kerestecioğlu, “24 Haziran’dan sonra daha fazla nefes alacağımız bir yaşamı yaşayacağız” diye konuştu. Daha sonra konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise yargının olmadığı yerde adaletin olmadığını söyledi. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ise şöyle konuştu: “Cezaevlerinde hukukçusundan gazetecisine, sanatçısından aydınına, öğrencisinden siyasetçisine kadar çok insan var. Hepsi aslında bu iktidarın bir sopaya dönüştürdüğü yargı cenderesi altında. Tine medya tekeli bir yalan propagandası olarak çalışıyor. 24 Haziran’da bir hesaplaşma yapacağız. Ya bu baskı ve tek adam rejimi bu süreci devam ettirecek ve bu zulüm devam edecek ya da barış, dayanışma kazanacak.”

DURAKOĞLU: BİZ HANCI ONLAR YOLCU

Nöbette konuşan Cumhuriyet gazetesi avukatı Tora Pekin, “Yukardaki odalarında oturan savcılar, hakimler basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının suç olmadığını öğrenene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da demokrasinin her şeyden daha önemli olduğunu ifade ederek, “Dünyanın her yerinde hukuk tarihini hukukçular yazıyor. Bizler bu süreçlerden çok geçtik. Şimdi OHAL’den geçiyoruz. Biz buradan da geçeceğiz. Biz hancı onlar yolcu. Bu hanlardan çok yol geçti. Biz bunları da yolcu edeceğiz. Biz çok yolcu gördük” diye konuştu.

‘ÇIKAN KARAR GAZETENİN ŞEREF MADALYASI’

Nöbetin ardından Cumhuriyet gazetesine gelen İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay çiçeklerle ve Zülfü Livaneli’nin “Ey özgürlük” şarkısı ile karşılandı. Gazete önünde basın açıklaması yapan Atalay, kimseden korkmadan yayın yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Dün verilen karara ilişkin de açıklamalarda bulunan Atalay, kararı gazetenin şeref madalyası olarak yorumladı. Atalay şu şekilde konuştu: “Bu gazetenin bir mensubu olduğum için bir kez daha çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte birçok kesinden destek aldık. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ama insanın çalıştığı kurumun arkasında olması, bunu her gün görmesi çok değerli ve çok anlamlıydı. Kendimizi çok daha fazla bu kuruma borçlu hissediyoruz. Dolayısıyla eskisinden çok daha fazla çaba sarf edeceğiz. Biz içerdeyken bizi çok onurlandırdınız yaptığınız yayınlarla. Ayrım gözetmeden Cumhuriyet gazetesinin bütün mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Artık el birliğiyle biz de onlara destek olacağız. Yola kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sanıyorum bizi alıp bize bir ders vermek isteyenler boylarının ölçüsünü aldılar, bundan sonra da almaya devam edecekler. Ama biz bunu bir kin, intikam, öç alma duygusuyla değil, onlara haddini bildirmek duygusuyla değil yine eskiden yaptığımız gibi gazetecilik ilkelerine sadık kalarak, gazetecilik yapmaya, kimseden korkmadan, çekinmeden, kimseye borçlu kalmadan halkın haber alma hakkını yerine getirmeye inatla, ısrarla, dirençle devam edeceğiz. Kaldı ki siz, biz yokken ettiniz biz de şimdi elimizden geldiğince size destek olacağız. Aranızda bulunmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bizim moralimizi hiçbir şey bozamaz. Dünkü karar sadece biz yargılananların değil, bu gazetenin şeref madalyasıdır. Biz sadece gazeteyi temsilen orada bulunduk. Gazetenin 94 yıllık geçmişi bizi korudu, bundan sonra da korumaya devam edecek ve bu anlamlı logonun adına yakışır şekilde yayıncılık yapmaya devam edeceğiz. Herkesten ricam, eğlenerek, ağız dolusu gülerek, kahkaha atarak mücadele etmeye devam edeceğiz.” (İstanbul/EVRENSEL)

Cumhuriyet davasında ceza yağdı

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 15:23

www.evrensel.net