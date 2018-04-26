DTK Eş Başkanı Leyla Güven'e bir dava daha

Afrin operasyonuna tepki gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 31,5 yıla kadar hapis istenen DTK Eş Başkanı Güven'e bir dava daha açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, başka bir suçlama nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında 2017-2018 yılları arasında düzenlenen 7 ayrı eylem ve etkinliği katılması ve yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle farklı bir iddianame daha hazırladı. İddianame, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, Güven hakkında daha önce aynı mahkemede "Silahlı örgüt kurma veya yönetme", "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma" suçlarından 17,5 yıldan 31,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istemiyle açılan dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildi.

SAVCI, BARIŞ ANNELERİ İÇİN 'SÖZDE' DEDİ

İddianamede Güven'e yöneltilen suçlamalar arasında, 2017 yılında Kato Dağı'nda çıkan çatışmada yaşamını yitiren Türkan Yüksel’in anmasında yaptığı konuşma suç unsuru olarak gösterildi. Yine Güven'in 2 Kasım 2017'de Barış Anneleri tarafından PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması için Diyarbakır'da başlattığı açlık grevi eylemi ve basın açıklamasına katılmasını suçlama konusu yapan savcı, Barış Anneleri için de "sözde- Barış Anneleri" ifadesi kullanması dikkat çekti. Güven'in, 5 Kasım 2017'deki HDP Diyarbakır İl Kongresinde, Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecride dair konuşması ile 11 Aralık 2017'de DBP'nin Demir Otel'de düzenlediği Yerel Yönetimler Toplantısı’nda yaptığı konuşma suç unsuru olarak gösterildi.

KADIN ÇALIŞTAYINA KATILMASI SUÇ

İddianamede dikkat çeken başka bir suçlama ise KHK ile kapatılan Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'nin (MEYA-DER) çatışmalarda yaşamını yitirenler için düzenlediği mevlide katılmak oldu. Güven'in 24 Aralık 2017'de Diyarbakır'daki Demir Otel'de düzenlenen Kürt Kadınları Tartışıyor Ulusal Konferans Çalıştayı’nda yaptığı konuşma ve TSK'nin Afrin'e yönelik 20 Ocak'ta "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla başlattığı operasyonu protesto etmek için 21 Ocak’ta HDP Diyarbakır il binası önünde düzenlenen basın açıklamasına katılması da suç unsuru yapıldı.

ULUSAL KONGRE 'DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ' BOZUYOR

Savcı, Güven'in katıldığı eylem ve etkinliklere ilişkin yaptığı "Hukuki değerlendirme" kısmında, Güven'in Öcalan için yapılan açlık grevi eylemine katılması, HDP kongresinde yapmış olduğu konuşmada Öcalan için "O bir halkın lideridir" diyerek özgürlüğünü talep etmesini, öncelikli çalışmalarının (Kürt) ulusal kongreyi gerçekleştirmek olduğu, Afrin'e yönelik saldırıyı protesto eden basın açıklamasına ve Kürt Kadınları Tartışıyor Ulusal Konferans Çalıştayı’na katıldığını belirtti. Savcı, iddianamede açıkladığı hususlar ve tüm dosya kapsamını birlikte değerlendirildiğinde, Güven'in örgütün ideolojisini benimseyerek "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" maksadıyla örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen birçok eyleme katıldığı, bu eylemlerin bazılarında örgütün amaçları doğrultusunda, Devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde ve mevcut yasal sınırları tanımadıklarına ilişkin açıklamalar yaptığını bu nedenle PKK adına eylem faaliyette bulunmak suretiyle "örgüt üyesi olmak" suçunu işlediğini iddia etti. Savcı, Güven'in tutuklu yargılandığı dava ile bu dava arasında hukuki irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilerek alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle Güven'in cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.



Davanın ilk duruşması 15 Mayıs'ta Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 14:15

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