RTÜK Başkanı: İstismara uğrayan çocuktan, olay yerinden bahsedilmemeli

RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, istismara veya şiddete uğrayan çocuklardan ve olay yerinden haberlerde bahsedilmemesi gerektiğini söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, "Televizyondaki haberlere bakıyorsunuz, 10 dakika kadar süren tek bir haber var. Örneğin trenin altında kalıp parçalanmış bir kadın cesedi. Evriliyor, çevriliyor aynı görüntüler ha bire veriliyor. Ana haber bültenlerine bir bakıyorsunuz kaza, cinayet, kadına şiddet, çocuk istismarı, kadın cinayeti. İnanın haber bülteni bitince pelte gibi olup içiniz kararıyor" dedi.

RTÜK Başkanı Prof. Dr. İhsan Yerlikaya Kayseri'de, "İstismar, şiddetin önlenmesinde iletişimin toplumdaki yeri" konulu toplantıya katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Yerlikaya kadınların, çocukların ve gençlerin şiddetten korunmaları gerektiğini söyledi. Aile, okul, üniversite ve STK'lerin bu konuda sorumlu olduğunu ifade eden Yerlikaya, şiddetin önlenmesinde medyaya önemli görevler düşüyor dedi.

YERLİKAYA, 'İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUKTAN, OLAY YERİNDEN BAHSEDİLMEMELİ' DEDİ

RTÜK Başkanı Prof. Dr. İhsan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: Medya haberlerde daha hassas olmalı. İstismara ve şiddete uğrayan çocuklardan, ailelerinden, olay yerinden, yaşadıkları çevreden kesinlikle söz etmemeli ama maalesef reyting kaygısıyla iş çığrından çıkıyor. Medyadaki arkadaşlarıma sürekli 'reytingöz' olmayın diye sesleniyorum. Reytingözü, paragöz benzetmesi gibi kullanıyorum. İletişim fakültelerinden mezun olanlar, tıptaki Hipokrat yemini gibi, mezun olurken etik değerlere saygılı olmaları açısından bu yemini yapmalıdır.

'DİZİLERİN KALİTESİ İYİ, İÇERİĞİ KÖTÜ'

"Biz dizilerimizin kalitesinden değil içeriklerinden şikayetçiyiz" ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Bu diziler, yurt dışında bizi yani ülkemizi tanıtıyor. O açıdan çok önemli. Dizilerimizin 100 ülkeye satılmış olması yapımcılara ayrı bir hassasiyet getiriyor. Televizyondaki haberlere bir bakıyorsunuz, 10 dakika kadar süren haberler var. Örneğin trenin altında kalıp parçalanmış bir kadın cesedi. Evriliyor, çeviriliyor aynı görüntüler ha bire veriliyor. Bir haber 1 dakika, bilemediniz 3 dakika olur. Ekrana baktığınızda 10 dakika süren haberde, her seferinde içiniz parçalanıyor. Tabii bunlar reyting kaygısıyla yapılıyor. Ana haber bültenlerine bir bakıyorsunuz kaza, cinayet, kadına şiddet, çocuk istismarı, kadın cinayeti. İnanın haber bülteni bitince pelte gibi olup içiniz kararıyor" dedi.

'BİZ SANSÜRCÜ DEĞİLİZ'

İnternet üzerinden yapılan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınlarla ilgili düzenlemeleri 2-3 ay içinde tamamlayacaklarını, sosyal medyaya ilişkin bir tasarruflarının olmadığını belirten Yerlikaya, bu konuda algı yaratıldığını iddia etti. Yerlikaya, "İnternet üzerinden yapılan yayınlarla ilgili bildiğiniz gibi yasa Meclis'ten geçti. 6 aylık bir çalışmayı gerektirirken yoğun çaba sonucu inşallah 2-3 ay içinde yönetmelik bitecek. Biz kesinlikle sansürcü değiliz. RTÜK, yayın yapıldıktan sonra inceler ve yayıncıya mahkeme yolu açıktır. Yeni yasayla sadece internet ortamında radyo ve televizyon yayınları ile isteğe bağlı yayınların denetimi söz konusudur. Sosyal medya ile bizim bir işimiz yok" ifadelerini kullandı. (DHA)

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