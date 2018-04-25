DİSK Genel Başkanı Kani Beko: Demokratik bir seçim olmayacak

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin erken seçimlerin dair ertelenmesi yönündeki tavsiyesine dair "Bu seçimleri iptal edin, diyor. DİSK olarak biz seçime de hazırız ama OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmaz" dedi.

Edirne'de Keşan Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ve KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen arasında anlaşmaya varılan ve 111 işçi ile 160 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesinin imza töreni bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Katılımcılara kuru fasulye ve pilav ikram edilen imza törenine, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel-İş sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan ve işçiler katıldı.

'DEMOKRATİK BİR SEÇİM OLMAYACAK'

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin ülke koşullarına bakıldığında demokratik bir seçim olmayacağını belirterek "Avrupa Birliği bir açıklama yapmış. 'Bu seçimleri iptal edin' diyor. Biz korktuğumuz için söylemiyoruz. DİSK olarak biz de hazırız ama OHAL koşullarında demokratik bir seçim olmaz. 'Hayır' kampanyasında demiştik ki mevcut Anayasa'ya asla 'hayır' demeyin. Orada çok tehlikeli bir madde var. Diyor ki 'yargı, yasama, yürütme Cumhurbaşkanı'na bağlanacak, Cumhurbaşkanı isterse memleketi kanun hükmünde kararnameyle yönetecek'. Tam da 2 senedir yönettiği gibi. Peki bu seçimden sonra, sabah erken kalktı, ekonomimiz gerçekten çok kötü, 'Emeklilerin maaşını kaldırıyorum' dedi, kaldırabilir. 'Ben pazartesiden sonra istediğim sendikayı kapatırım' dedi, kapatabilir. 'İstediğim partiyi ben kapatabilirim' dediğinde kapatabilir mi, kapatabilir. Erken seçimde sandıktan özgürlük, barış, insan hakları kardeşlik ve adalet çıkmasını temenni ediyorum" dedi.

'1 MAYIS'TA YAN YANA, OMUZ OMUZA BİRLİKTE OLACAĞIZ'

1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına bu yıl da izin verilmediğini ifade eden Kani Beko, "İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi ile defalarca görüştük. Her zaman, herkese açık olan Taksim, bu yıl da maalesef işçilere yine kapalı. Almış olduğumuz bir kararla 'Başka İstanbul var' diyerek Türkiye'nin bütün alanlarında 1 Mayıs birlik, dayanışma, mücadele gününde yan yana, omuz omuza birlikte olacağız. Ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal taleplerimizi oradan haykıracağız. Çocuklarımızla birlikte alanlara çıkarken diyeceğimiz tek şey, yaşasın birlik, yaşasın dayanışma, yaşasın mücadeledir" diye konuştu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 16:35

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