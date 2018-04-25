İzmir'de Genel-İş'ten yerel 1 Mayıs kutlaması

İzmir'de Genel-İş'e bağlı şubeler, 1 Mayıs öncesi yerel kutlama için bir araya geldi. Kutlamada 1 Mayıs ve erken seçim mesajları verildi.

İzmir'de Genel-İş sendikasına bağlı şubelerin 1 Mayıs mitingi çalışmaları işyerlerinde yaptıkları konuşmalar ve kutlamalarla sürüyor. İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş 2 No’lu Şube ile İZELMAN'da örgütlü Genel-İş 3 No’lu Şube park bahçe ve yeşil alan birimlerinde çalışan işçiler 1 Mayıs vesilesiyle bir araya geldi.

MTK çarşısındaki büyükşehire ait şantiyedeki etkinlik alanı 1 Mayıs'a çağrı pankartlarıyla donatılırken işçiler “Yaşasın işçilerin birliği”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı.

Genel-İş 3 No’lu Şube Başkanı Güral Doğan, AKP iktidarının işçilere çıkış yolu bırakmadığını belirterek “Dört bir yandan saldırıyor. Devam eden savaşın bedelini biz emekçilere ödetiyorlar. Dolar, avro ve benzin sürekli artarken, ekonomi daha da kötüye giderken baktılar ki ülkeyi bu şekilde yönetemeyecekler erken seçime gittiler” dedi.

Seçime OHAL'in gölgesinde gidildiğini dile getiren Doğan, ülkenin durumunu göz önüne alarak AKP’ye 24 Haziran'da cevap verilmesi gerektiğini dile getirdi. Doğan 1 Mayıs’ta tüm işçilerin aileleriyle birlikte alanda olması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

'BU İŞÇİ SINIFI SİZE OY VERİR Mİ?'

2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız ise şunları söyledi: “Hükümetin kadro düzenlemesi bütün haklarımızı elimizden alıyordu. Mücadele ettik, KHK'lerini yönetmelikle deldik. Sürekli yalanlarla ülkeyi yöneten başka bir iktidar yoktur. Ülkede OHAL'lik bir şey olmadığı halde sürekli uzatıyorlar. Şimdiye kadar geçiremedikleri yasaları tek tek geçiriyorlar. Erken seçim istemek ihanet dedi kendisi ihanetin en büyüğünü yaptı. Baskın seçim yaparak kendilerini kurtaracaklarını sanıyorlar. Yahu bu işçi sınıfı size oy verir mi? OHAL'i emekçilerin aleyhine kullanan bir iktidar işçi sınıfından oy beklemesin. 1 Mayıs'ta diğer işçi kardeşlerimizle alanda birleşerek 24 Haziran için iyi bir mesaj vereceğiz."

Genel-İş Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı da “Şimdiye kadar elde ettiğiniz kazanımlar sizlerin mücadelenizle sağlanmıştır. Şimdi de onurlu bir mücadeleden ve günden geçiyoruz. Taleplerimiz ülkede yeterli yer bulamayabilir ama bu ülkenin gazetecileri, akademisyenleri, milletvekilleri tutukluyken bugün burada birliği sağlayabiliyorsak onurlu duruşumuzdandır ve onurlu durmaya devam edeceğiz. Hep birlikte güzel günler göreceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından halaylar çekildi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 15:40

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